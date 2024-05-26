https://crimea.ria.ru/20240526/strany-pribaltiki-i-polsha-mogut-vvesti-voyska-na-ukrainu---smi-1137612212.html
Страны Прибалтики и Польша могут ввести войска на Украину - СМИ
Страны Прибалтики и Польша могут ввести войска на Украину - СМИ - РИА Новости Крым, 26.05.2024
Страны Прибалтики и Польша могут ввести войска на Украину - СМИ
Страны Прибалтики и Польша "предупреждают" Германию, что могут ввести войска на Украину, если ситуация заметно ухудшится для Украины из-за того, что союзники... РИА Новости Крым, 26.05.2024
2024-05-26T20:27
2024-05-26T20:27
2024-05-26T20:27
прибалтика
польша
латвия
литва
эстония
германия
украина
новости
политика
поставки западного оружия украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110595/28/1105952833_0:47:967:590_1920x0_80_0_0_c8283552b969e52d5d9c2edc66d5b01b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Страны Прибалтики и Польша "предупреждают" Германию, что могут ввести войска на Украину, если ситуация заметно ухудшится для Украины из-за того, что союзники неохотно поставляют оружие Киеву, утверждает немецкий журнал Spiegel.Издание пишет, что на полях конференции по вопросам внешней политики и политики в области безопасности в Таллине на прошлой неделе представители балтийских стран "предупредили" Германию о последствиях ее политики в отношении конфликта на Украине.По их словам, таким образом НАТО станет стороной конфликта, а это именно то, чего опасаются канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден.В воскресенье Шольц заявил, что выступает против пересмотра правил использования немецкого оружия Украиной и предоставления Киеву возможности наносить им удары по территории РФ. Ранее канцлер неоднократно подчеркивал, что Берлин не хочет, чтобы конфликт между Россией и Украиной перерос в конфликт между Россией и НАТО.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью изданию Economist, что альянс не намерен вводить войска на территорию Украины.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://crimea.ria.ru/20240526/sholts-vystupil-protiv-udarov-ukrainy-zapadnym-oruzhiem-po-territorii-rf-1137610660.html
прибалтика
польша
латвия
литва
эстония
германия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110595/28/1105952833_59:0:906:635_1920x0_80_0_0_86b5d72e6b9fa14e6536378b4b9233c9.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прибалтика, польша, латвия, литва, эстония, германия, украина, новости, политика, поставки западного оружия украине
Страны Прибалтики и Польша могут ввести войска на Украину - СМИ
Страны Прибалтики и Польша могут ввести войска на Украину, если ситуация ухудшится - СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым.
Страны Прибалтики и Польша "предупреждают" Германию, что могут ввести войска на Украину, если ситуация заметно ухудшится для Украины из-за того, что союзники неохотно поставляют оружие Киеву, утверждает немецкий журнал Spiegel
.
Издание пишет, что на полях конференции по вопросам внешней политики и политики в области безопасности в Таллине на прошлой неделе представители балтийских стран "предупредили" Германию о последствиях ее политики в отношении конфликта на Украине.
"Если русским удастся стратегический прорыв на востоке Украины, потому что Запад помогает Киеву неохотно, ситуация может резко обостриться. В таком случае балтийские страны и Польша не станут ждать, пока российские войска развернутся у их границам, предупреждают балтийские политики, - они сами отправят войска на Украину", - пишет журнал.
По их словам, таким образом НАТО станет стороной конфликта, а это именно то, чего опасаются канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден.
В воскресенье Шольц заявил, что выступает против пересмотра правил использования немецкого оружия Украиной и предоставления Киеву возможности наносить им удары по территории РФ. Ранее канцлер неоднократно подчеркивал, что Берлин не хочет, чтобы конфликт между Россией и Украиной перерос в конфликт между Россией и НАТО.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью изданию Economist, что альянс не намерен вводить войска на территорию Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".