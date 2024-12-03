https://crimea.ria.ru/20241203/tsirkon-v-deystvii-flot-i-aviatsiya-primenili-noveyshie-sredstva-porazheniya-1142346736.html

"Циркон" в действии: флот и авиация применили новейшие средства поражения

"Циркон" в действии: флот и авиация применили новейшие средства поражения - РИА Новости Крым, 03.12.2024

"Циркон" в действии: флот и авиация применили новейшие средства поражения

Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России 3 декабря провели учения со стрельбами сверхзвуковыми ракетами "Циркон" и крылатой ракетой "Калибр" в... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T17:52

2024-12-03T17:52

2024-12-03T17:52

министерство обороны рф

гиперзвуковая ракета "циркон"

"калибр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России 3 декабря провели учения со стрельбами сверхзвуковыми ракетами "Циркон" и крылатой ракетой "Калибр" в Средиземном море, сообщили в Минобороны.Кроме того, из назначенного района на побережье Средиземного моря расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" выполнил боевой пуск крылатой ракеты "Оникс", добавили в ведомстве."Назначенные цели поражены прямыми попаданиями", - уточнили в Минобороны.Уточняется, что учения плановые. Созданные группировки разнородных ударных и противолодочных сил проводят ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, а также практические бомбометания.В учении задействовано свыше 1000 военнослужащих, 10 кораблей и судов обеспечения, 24 летательных аппарата, включая истребители МиГ-31И ВКС России с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и береговой ракетный комплекс "Бастион", уточнили в Минобороны."Учение в Восточной части Средиземного моря проводится с соблюдением действующих норм международного права, а также соглашений Российской Федерации с иностранными государствами о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод, а также в воздушном пространстве над ними", - подытожили в ведомстве.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегические ракетоносцы России поднялись в воздух над Тихим океаномСотрудничество России с КНДР в военной сфере расширяется – БелоусовЗачем Белоусов приехал в Китай в день начала учений возле Тайваня

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, гиперзвуковая ракета "циркон", "калибр", вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), вмф, армия и флот, учения, средиземное море, новости, видео