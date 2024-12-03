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"Циркон" в действии: флот и авиация применили новейшие средства поражения
"Циркон" в действии: флот и авиация применили новейшие средства поражения - РИА Новости Крым, 03.12.2024
"Циркон" в действии: флот и авиация применили новейшие средства поражения
Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России 3 декабря провели учения со стрельбами сверхзвуковыми ракетами "Циркон" и крылатой ракетой "Калибр" в... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T17:52
2024-12-03T17:52
2024-12-03T17:52
министерство обороны рф
гиперзвуковая ракета "циркон"
"калибр"
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воздушно-космический силы (вкс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России 3 декабря провели учения со стрельбами сверхзвуковыми ракетами "Циркон" и крылатой ракетой "Калибр" в Средиземном море, сообщили в Минобороны.Кроме того, из назначенного района на побережье Средиземного моря расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" выполнил боевой пуск крылатой ракеты "Оникс", добавили в ведомстве."Назначенные цели поражены прямыми попаданиями", - уточнили в Минобороны.Уточняется, что учения плановые. Созданные группировки разнородных ударных и противолодочных сил проводят ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, а также практические бомбометания.В учении задействовано свыше 1000 военнослужащих, 10 кораблей и судов обеспечения, 24 летательных аппарата, включая истребители МиГ-31И ВКС России с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и береговой ракетный комплекс "Бастион", уточнили в Минобороны."Учение в Восточной части Средиземного моря проводится с соблюдением действующих норм международного права, а также соглашений Российской Федерации с иностранными государствами о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод, а также в воздушном пространстве над ними", - подытожили в ведомстве.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегические ракетоносцы России поднялись в воздух над Тихим океаномСотрудничество России с КНДР в военной сфере расширяется – БелоусовЗачем Белоусов приехал в Китай в день начала учений возле Тайваня
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министерство обороны рф, гиперзвуковая ракета "циркон", "калибр", вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), вмф, армия и флот, учения, средиземное море, новости, видео
"Циркон" в действии: флот и авиация применили новейшие средства поражения
Флот и авиация России отработали удары новейшими средствами поражения в Средиземном море
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России 3 декабря провели учения со стрельбами сверхзвуковыми ракетами "Циркон" и крылатой ракетой "Калибр" в Средиземном море, сообщили в Минобороны.
По данным оборонного ведомства, экипажи фрегатов "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Также дизель-электрическая подводная лодка "Новороссийск" произвела пуск крылатой ракеты "Калибр" по морской мишенной позиции.
Кроме того, из назначенного района на побережье Средиземного моря расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" выполнил боевой пуск крылатой ракеты "Оникс", добавили в ведомстве.
"Назначенные цели поражены прямыми попаданиями", - уточнили в Минобороны.
Уточняется, что учения плановые. Созданные группировки разнородных ударных и противолодочных сил проводят ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, а также практические бомбометания.
"Часть боевых упражнений выполняется с комплексным применением высокоточного оружия, новейших средств поражения, недавно принятых на вооружение ВМФ и ВКС России", - отметили в военном ведомстве.
В учении задействовано свыше 1000 военнослужащих, 10 кораблей и судов обеспечения, 24 летательных аппарата, включая истребители МиГ-31И ВКС России с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и береговой ракетный комплекс "Бастион", уточнили в Минобороны.
"Учение в Восточной части Средиземного моря проводится с соблюдением действующих норм международного права, а также соглашений Российской Федерации с иностранными государствами о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод, а также в воздушном пространстве над ними", - подытожили в ведомстве.
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