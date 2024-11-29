https://crimea.ria.ru/20241129/sotrudnichestvo-rossii-s-kndr-v-voennoy-sfere-rasshiryaetsya--belousov-1142242123.html

Сотрудничество России с КНДР в военной сфере расширяется – Белоусов

Сотрудничество России с КНДР в военной сфере расширяется – Белоусов - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Сотрудничество России с КНДР в военной сфере расширяется – Белоусов

Сотрудничество между Москвой и Пхеньяном в военной сфере активно расширяется, заявил в пятницу министр обороны РФ Андрей Белоусов на переговорах с министром... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T11:19

2024-11-29T11:19

2024-11-29T11:19

андрей белоусов

кндр (северная корея)

договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр

россия

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудничество между Москвой и Пхеньяном в военной сфере активно расширяется, заявил в пятницу министр обороны РФ Андрей Белоусов на переговорах с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне.Глава российского оборонного ведомства выразил убеждение, что переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-корейского стратегического партнерства в оборонной сфере.Министр обороны КНДР в ответ назвал самым большим приоритетом боевую дружбу и взаимодействие между армиями двух стран."Непрерывно их укреплять и развивать - такова постоянная позиция нашей армии", - подчеркнул Но Гван Чхол.Он отметил, что "в настоящее время энергично проводится сотрудничество между военными ведомствами двух стран, включая обмены делегациями на высоком уровне".Министр обороны КНДР также выразил уверенность, что официальный визит министра обороны России в республику служит "ключевым моментом в деле обмена полезными и конструктивными предложениями". Это способствует укреплению обороноспособности и обеспечению безопасности двух стран, а также стимулирует сотрудничество и развитие между армиями двух стран.В ходе официального визита министра обороны России в КНДР запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики, сообщили ранее в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов прибыл в КНДРЗачем Белоусов приехал в Китай в день начала учений возле ТайваняВоенная кампания ВСУ на 2025 год сорвана - Белоусов

кндр (северная корея)

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, кндр (северная корея), договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, россия, министерство обороны рф