https://crimea.ria.ru/20241015/zachem-belousov-priekhal-v-kitay-v-den-nachala-ucheniy-vozle-tayvanya-1141105029.html

Зачем Белоусов приехал в Китай в день начала учений возле Тайваня

Зачем Белоусов приехал в Китай в день начала учений возле Тайваня - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Зачем Белоусов приехал в Китай в день начала учений возле Тайваня

Визит министра обороны России Андрея Белоусова в Китай в день начала масштабных учений вокруг Тайваня доказывает готовность Москвы поддерживать Пекин в борьбе... РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T20:29

2024-10-15T20:29

2024-10-15T20:29

радио "спутник в крыму"

россия

китай

политика

сотрудничество

мнения

вадим колесниченко

андрей белоусов

в мире

тайвань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Визит министра обороны России Андрея Белоусова в Китай в день начала масштабных учений вокруг Тайваня доказывает готовность Москвы поддерживать Пекин в борьбе за единство страны, которую США стремятся расколоть по украинскому сценарию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников, политолог Вадим Колесниченко.Политолог отметил, что, хотя США и заявляют о поддержке "политики одного Китая", одновременно с этим они вооружают Тайвань на десятки миллиардов долларов, чтобы он мог "выступить против Китая как Украина против России"."Для Китая это очень болезненная тема. Си Цзиньпин неоднократно заявлял, что цель и задача политики Китая – единый Китай и возвращение Тайваня в лоно единого государства. На Тайване, по сути, те же самые китайцы… одна и та же национальность, которая по политическим мотивам была разобщена благодаря поддержке американских милитаристов", – добавил эксперт.По слова Колесниченко, на этом фоне визит Белоусова в Китай и заявления о необходимости углублять сотрудничество между вооруженным силами доказывают единство взглядов на суверенитет обеих стран.14 октября Китай начал масштабные учения, в рамках которых был отработан штурм, блокирование и взятие под контроль ключевых портов и районов Тайваня. В тот же день министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Китай с официальным визитом, где провел переговоры с военным и военно-политическим руководством республики. На встрече с китайским коллегой Дун Цзюнем в Пекине Белоусов заявил, что военное сотрудничество Москвы и Пекина является важным элементом поддержания глобальной стабильности, Россия рассчитывает на тесное взаимодействие с Китаем в этой сфере. Также глава оборонного ведомства России анонсировал новые общие военные решения с Китаем. В свою очередь зампред Центрального военного совета КНР Чжан Юся заявил, что вооруженным силам Китая необходимо углублять сотрудничество с армией России.В сентябре Россия и Китай провели стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024". Маневры прошли в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Совместные учения стали самыми масштабными за последние 30 лет. Ранее профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин высказал мнение, что военные учения Китая вокруг Тайваня – это и политическая демонстрация своей силы в регионе, и подготовка к реальным военным действиям по возвращению острова, который для КНР такой же символ возрождения, как Крым для России. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Китай не случайно выбрал время для учений вокруг Тайваня – экспертПолитолог оценил вероятность военной операции Китая в ТайванеБлокада и взятие под контроль Тайваня - Китай начал масштабные учения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, политика, сотрудничество, мнения, вадим колесниченко, андрей белоусов, в мире, тайвань, ситуация на тайване