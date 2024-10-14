https://crimea.ria.ru/20241014/kak-krym-dlya-rossii-politolog-o-smysle-ucheniy-kitaya-vokrug-tayvanya-1141065723.html
Как Крым для России: политолог о смысле учений Китая вокруг Тайваня
Как Крым для России: политолог о смысле учений Китая вокруг Тайваня - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Как Крым для России: политолог о смысле учений Китая вокруг Тайваня
Военные учения Китая – это и политическая демонстрация своей силы в регионе, и подготовка к реальным военным действиям по возвращению Тайваня, который для КНР... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T11:41
2024-10-14T11:41
2024-10-14T11:41
радио "спутник в крыму"
китай
тайвань
сша
политика
в мире
мнения
александр ирхин
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0e/1141065482_0:22:900:528_1920x0_80_0_0_ee2a4e24c09aae04048853772cce3b70.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Военные учения Китая – это и политическая демонстрация своей силы в регионе, и подготовка к реальным военным действиям по возвращению Тайваня, который для КНР является таким же символом возрождения, как Крым для России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин.Китай в понедельник начал военные учения для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов Тайваня.По словам Ирхина, время для таких учений Китай выбрал не случайно.Для КНР Тайвань – "инструмент влияния на внутренний Китай, который становится большим" и, согласно китайской теории четырех циклов развития, движется сейчас к эре процветания, отметил Ирхин. Кроме того, Тайвань для Китая – символ возрождения, как Крым для России, подчеркнул он.По словам Ирхина, согласно как китайским, так и американским аналитическим материалам, региональный конфликт вокруг Тайваня должен произойти в 2025 году."И китайцы будут к этому времени готовы. Они умеют ждать", – заключил политолог.Напомним, в сентябре Россия и Китай провели военно-морские учения "Бэйбу/Взаимодействие - 2024", в рамках которых среди прочего отрабатывали отражение нападения условного противника с воздуха и воды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде в Японском море.Ранее зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире оценил вероятность военной операции Китая в Тайване.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин отметил впечатляющие успехи КНР в экономическом и научном развитии Отношения между Россией и Китаем достигли очень высокого уровня – Путин Кульбит Милея: американист оценил разворот Аргентины от США к Китаю
китай
тайвань
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0e/1141065482_85:0:817:549_1920x0_80_0_0_f3640b6ff0a29a0e0678b88b1e0ba331.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, тайвань, сша, политика, в мире, мнения, александр ирхин, новости
Как Крым для России: политолог о смысле учений Китая вокруг Тайваня
Учения Китая вокруг Тайваня –демонстрация силы в регионе и подготовка к реальным действиям
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым.
Военные учения Китая – это и политическая демонстрация своей силы в регионе, и подготовка к реальным военным действиям по возвращению Тайваня, который для КНР является таким же символом возрождения, как Крым для России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин.
Китай в понедельник начал военные учения
для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов Тайваня.
По словам Ирхина, время для таких учений Китай выбрал не случайно.
"США выстроили три линии сдерживания Китая, основываясь на морской стратегии, используя свои военно-морские базы и опору на союзников. И Поднебесная использует паузу во внешней политике, которая сложилась в США в период выборов, чтобы, показать прежде всего свою силу в регионе", – сказал Ирхин.
Для КНР Тайвань – "инструмент влияния на внутренний Китай, который становится большим" и, согласно китайской теории четырех циклов развития, движется сейчас к эре процветания, отметил Ирхин. Кроме того, Тайвань для Китая – символ возрождения, как Крым для России, подчеркнул он.
"И Китай не может быть полностью независимым и суверенным, пока существует Тайвань. Поэтому, вполне возможно, что идет либо политическая демонстрация, либо военная отработка. А скорее всего, и то и другое", – заключил эксперт.
По словам Ирхина, согласно как китайским, так и американским аналитическим материалам, региональный конфликт вокруг Тайваня должен произойти в 2025 году.
"И китайцы будут к этому времени готовы. Они умеют ждать", – заключил политолог.
Напомним, в сентябре Россия и Китай провели военно-морские учения "Бэйбу/Взаимодействие - 2024", в рамках которых среди прочего отрабатывали отражение нападения условного противника с воздуха и воды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде в Японском море.
Ранее зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире оценил вероятность военной операции Китая в Тайване.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: