https://crimea.ria.ru/20241014/kak-krym-dlya-rossii-politolog-o-smysle-ucheniy-kitaya-vokrug-tayvanya-1141065723.html

Как Крым для России: политолог о смысле учений Китая вокруг Тайваня

Как Крым для России: политолог о смысле учений Китая вокруг Тайваня - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Как Крым для России: политолог о смысле учений Китая вокруг Тайваня

Военные учения Китая – это и политическая демонстрация своей силы в регионе, и подготовка к реальным военным действиям по возвращению Тайваня, который для КНР... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T11:41

2024-10-14T11:41

2024-10-14T11:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Военные учения Китая – это и политическая демонстрация своей силы в регионе, и подготовка к реальным военным действиям по возвращению Тайваня, который для КНР является таким же символом возрождения, как Крым для России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин.Китай в понедельник начал военные учения для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов Тайваня.По словам Ирхина, время для таких учений Китай выбрал не случайно.Для КНР Тайвань – "инструмент влияния на внутренний Китай, который становится большим" и, согласно китайской теории четырех циклов развития, движется сейчас к эре процветания, отметил Ирхин. Кроме того, Тайвань для Китая – символ возрождения, как Крым для России, подчеркнул он.По словам Ирхина, согласно как китайским, так и американским аналитическим материалам, региональный конфликт вокруг Тайваня должен произойти в 2025 году."И китайцы будут к этому времени готовы. Они умеют ждать", – заключил политолог.Напомним, в сентябре Россия и Китай провели военно-морские учения "Бэйбу/Взаимодействие - 2024", в рамках которых среди прочего отрабатывали отражение нападения условного противника с воздуха и воды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде в Японском море.Ранее зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире оценил вероятность военной операции Китая в Тайване.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин отметил впечатляющие успехи КНР в экономическом и научном развитии Отношения между Россией и Китаем достигли очень высокого уровня – Путин Кульбит Милея: американист оценил разворот Аргентины от США к Китаю

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китай, тайвань, сша, политика, в мире, мнения, александр ирхин, новости