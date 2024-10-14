Рейтинг@Mail.ru
Как Крым для России: политолог о смысле учений Китая вокруг Тайваня - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20241014/kak-krym-dlya-rossii-politolog-o-smysle-ucheniy-kitaya-vokrug-tayvanya-1141065723.html
Как Крым для России: политолог о смысле учений Китая вокруг Тайваня
Как Крым для России: политолог о смысле учений Китая вокруг Тайваня - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Как Крым для России: политолог о смысле учений Китая вокруг Тайваня
Военные учения Китая – это и политическая демонстрация своей силы в регионе, и подготовка к реальным военным действиям по возвращению Тайваня, который для КНР... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T11:41
2024-10-14T11:41
радио "спутник в крыму"
китай
тайвань
сша
политика
в мире
мнения
александр ирхин
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0e/1141065482_0:22:900:528_1920x0_80_0_0_ee2a4e24c09aae04048853772cce3b70.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Военные учения Китая – это и политическая демонстрация своей силы в регионе, и подготовка к реальным военным действиям по возвращению Тайваня, который для КНР является таким же символом возрождения, как Крым для России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин.Китай в понедельник начал военные учения для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов Тайваня.По словам Ирхина, время для таких учений Китай выбрал не случайно.Для КНР Тайвань – "инструмент влияния на внутренний Китай, который становится большим" и, согласно китайской теории четырех циклов развития, движется сейчас к эре процветания, отметил Ирхин. Кроме того, Тайвань для Китая – символ возрождения, как Крым для России, подчеркнул он.По словам Ирхина, согласно как китайским, так и американским аналитическим материалам, региональный конфликт вокруг Тайваня должен произойти в 2025 году."И китайцы будут к этому времени готовы. Они умеют ждать", – заключил политолог.Напомним, в сентябре Россия и Китай провели военно-морские учения "Бэйбу/Взаимодействие - 2024", в рамках которых среди прочего отрабатывали отражение нападения условного противника с воздуха и воды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде в Японском море.Ранее зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире оценил вероятность военной операции Китая в Тайване.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин отметил впечатляющие успехи КНР в экономическом и научном развитии Отношения между Россией и Китаем достигли очень высокого уровня – Путин Кульбит Милея: американист оценил разворот Аргентины от США к Китаю
китай
тайвань
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0e/1141065482_85:0:817:549_1920x0_80_0_0_f3640b6ff0a29a0e0678b88b1e0ba331.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, тайвань, сша, политика, в мире, мнения, александр ирхин, новости
Как Крым для России: политолог о смысле учений Китая вокруг Тайваня

Учения Китая вокруг Тайваня –демонстрация силы в регионе и подготовка к реальным действиям

11:41 14.10.2024
 
© chinamil.com.cn/Photo by Wang GuangjieТорпеда запускается из торпедного аппарата на борту корвета "Циньхуандао" во время морских учений КНР
Торпеда запускается из торпедного аппарата на борту корвета Циньхуандао во время морских учений КНР
© chinamil.com.cn/Photo by Wang Guangjie
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Военные учения Китая – это и политическая демонстрация своей силы в регионе, и подготовка к реальным военным действиям по возвращению Тайваня, который для КНР является таким же символом возрождения, как Крым для России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин.
Китай в понедельник начал военные учения для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов Тайваня.
По словам Ирхина, время для таких учений Китай выбрал не случайно.
"США выстроили три линии сдерживания Китая, основываясь на морской стратегии, используя свои военно-морские базы и опору на союзников. И Поднебесная использует паузу во внешней политике, которая сложилась в США в период выборов, чтобы, показать прежде всего свою силу в регионе", – сказал Ирхин.
Для КНР Тайвань – "инструмент влияния на внутренний Китай, который становится большим" и, согласно китайской теории четырех циклов развития, движется сейчас к эре процветания, отметил Ирхин. Кроме того, Тайвань для Китая – символ возрождения, как Крым для России, подчеркнул он.
"И Китай не может быть полностью независимым и суверенным, пока существует Тайвань. Поэтому, вполне возможно, что идет либо политическая демонстрация, либо военная отработка. А скорее всего, и то и другое", – заключил эксперт.
По словам Ирхина, согласно как китайским, так и американским аналитическим материалам, региональный конфликт вокруг Тайваня должен произойти в 2025 году.
"И китайцы будут к этому времени готовы. Они умеют ждать", – заключил политолог.
Напомним, в сентябре Россия и Китай провели военно-морские учения "Бэйбу/Взаимодействие - 2024", в рамках которых среди прочего отрабатывали отражение нападения условного противника с воздуха и воды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде в Японском море.
Ранее зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире оценил вероятность военной операции Китая в Тайване.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин отметил впечатляющие успехи КНР в экономическом и научном развитии
Отношения между Россией и Китаем достигли очень высокого уровня – Путин
Кульбит Милея: американист оценил разворот Аргентины от США к Китаю
 
Радио "Спутник в Крыму"КитайТайваньСШАПолитикаВ миреМненияАлександр ИрхинНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:41Как Крым для России: политолог о смысле учений Китая вокруг Тайваня
11:29В горах Крыма 5 часов искали заблудившихся грибников
11:16Стал известен размер материнского капитала в 2025 году
11:00В Крыму задержали лидера керченской ячейки "Свидетелей Иеговы"*
10:44ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей и снизить тарифы
10:23Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон
09:48Раненая при атаке ВСУ на Белгородскую область умерла в больнице
09:39Шесть человек погибли в ДТП в Крыму
09:35Уникальные многовековые дубы в Севастополе впервые обследуют и полечат
09:23В Европе признали БРИКС – Володин
09:16Победим с верой православной – в Крыму поздравили православных с Покровом
08:59Из Курской области эвакуированы больше 112 тысяч человек
08:44Севастопольца приговорили к 21 году за госизмену
08:34Когда на Южном берегу Крыма заменят все старые котельные на газовые
08:08Более 1000 силой увезенных ВСУ жителей Курской области ищут родственники
07:47НАТО начинает масштабные учения ядерных сил в Европе
07:33В нем плескались динозавры: в Крыму нашли следы древнего озера
07:11Россиян ждет короткая рабочая неделя в ноябре
06:47В понедельник Севастополь будет частично обесточен
06:30Блокада и взятие под контроль Тайваня - Китай начал масштабные учения
Лента новостейМолния