Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Севастополе
В Севастополе в ДТП пострадали двое детей и трое взрослых
23:16 29.01.2025 (обновлено: 23:27 29.01.2025)
© Полиция СевастополяДТП в Севастополе
© Полиция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в дорожной аварии в Севастополе, сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло вечером в среду на улице Индустриальной.
"29-летний водитель автомобиля "Лада Приора" неправильно выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении автомобиля Mercedes под управлением 39-летней женщины-водителя и совершил столкновение. После чего автомобиль Mercedes продолжил движение вперед, где произвел столкновение с автомобилем Nissan под управлением 47-летнего водителя", – говорится в сообщении.
Пострадали водитель и трехлетний мальчик-пассажир Mercedes, 29-летний пассажир "Лады", а также два пассажира Nissan – 13летняя девочка и девушка 26 лет.
Всех пострадавших доставили в больницы. Полиция проводит проверку.
Ранее в Крыму на автодороге "Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью два человека погибли и четверо получили травмы в лобовом столкновении двух автомобилей.
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