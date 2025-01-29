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Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Севастополе

Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Севастополе

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в дорожной аварии в Севастополе, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T23:16

2025-01-29T23:16

2025-01-29T23:27

севастополь

полиция севастополя

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в дорожной аварии в Севастополе, сообщает региональное управление МВД.ДТП произошло вечером в среду на улице Индустриальной.Пострадали водитель и трехлетний мальчик-пассажир Mercedes, 29-летний пассажир "Лады", а также два пассажира Nissan – 13летняя девочка и девушка 26 лет.Всех пострадавших доставили в больницы. Полиция проводит проверку.Ранее в Крыму на автодороге "Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью два человека погибли и четверо получили травмы в лобовом столкновении двух автомобилей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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