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Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.01.2025
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Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Севастополе
Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Севастополе
Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в дорожной аварии в Севастополе, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T23:16
2025-01-29T23:27
севастополь
полиция севастополя
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
дети
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в дорожной аварии в Севастополе, сообщает региональное управление МВД.ДТП произошло вечером в среду на улице Индустриальной.Пострадали водитель и трехлетний мальчик-пассажир Mercedes, 29-летний пассажир "Лады", а также два пассажира Nissan – 13летняя девочка и девушка 26 лет.Всех пострадавших доставили в больницы. Полиция проводит проверку.Ранее в Крыму на автодороге "Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью два человека погибли и четверо получили травмы в лобовом столкновении двух автомобилей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, полиция севастополя, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, дети, новости
Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Севастополе

В Севастополе в ДТП пострадали двое детей и трое взрослых

23:16 29.01.2025 (обновлено: 23:27 29.01.2025)
 
© Полиция СевастополяДТП в Севастополе
ДТП в Севастополе
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в дорожной аварии в Севастополе, сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло вечером в среду на улице Индустриальной.
"29-летний водитель автомобиля "Лада Приора" неправильно выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении автомобиля Mercedes под управлением 39-летней женщины-водителя и совершил столкновение. После чего автомобиль Mercedes продолжил движение вперед, где произвел столкновение с автомобилем Nissan под управлением 47-летнего водителя", – говорится в сообщении.
Пострадали водитель и трехлетний мальчик-пассажир Mercedes, 29-летний пассажир "Лады", а также два пассажира Nissan – 13летняя девочка и девушка 26 лет.
Всех пострадавших доставили в больницы. Полиция проводит проверку.
Ранее в Крыму на автодороге "Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью два человека погибли и четверо получили травмы в лобовом столкновении двух автомобилей.
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