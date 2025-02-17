https://crimea.ria.ru/20250217/biletskiy-v-nachale-goda-uroven-dokhodnosti-po-vkladam-v-bankakh-sokhranitsya-1144245768.html

Билецкий: в начале года уровень доходности по вкладам в банках сохранится

Билецкий: в начале года уровень доходности по вкладам в банках сохранится - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Билецкий: в начале года уровень доходности по вкладам в банках сохранится

Эксперты не прогнозируют существенного снижения доходности по вкладам в течение первого полугодия, спрос на накопительные продукты в банках сохранится на... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T15:57

2025-02-17T15:57

2025-02-17T15:57

втб

рнкб (пао)

сергей билецкий

банк

крым

финансы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/11/1144245860_0:62:1180:725_1920x0_80_0_0_68960d0e8b27fc7ce258444fc4cd30fa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Эксперты не прогнозируют существенного снижения доходности по вкладам в течение первого полугодия, спрос на накопительные продукты в банках сохранится на высоком уровне, сообщил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.Он отметил, что оптимальной может стать комбинация вклада и накопительного счета в банках, чтобы, с одной стороны, формировать сбережения на долгосрочные цели, а с другой - получать пассивный доход со средств, которые всегда под рукой.В пресс-службе напомнили, что в этом году продолжается процесс интеграции банка РНКБ в ВТБ. С момента запуска продаж продуктов ВТБ в офисах РНКБ осенью 2024 года крымчане и севастопольцы перевели на депозиты ВТБ около 40 миллиардов рублей, половина из которых пришлась на декабрь и январь. Так, в январе жители полуострова открыли в ВТБ более 8 тысяч вкладов на сумму свыше 9 миллиардов рублей. Перевод в ВТБ всей клиентской базы РНКБ планируется завершить к концу текущего года.

https://crimea.ria.ru/20250210/novye-finansovye-vozmozhnosti-kak-klientov-rnkb-perevedut-v-vtb-1143909912.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, рнкб (пао), сергей билецкий, банк, крым, финансы