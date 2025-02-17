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Билецкий: в начале года уровень доходности по вкладам в банках сохранится - РИА Новости Крым, 17.02.2025
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Билецкий: в начале года уровень доходности по вкладам в банках сохранится
Билецкий: в начале года уровень доходности по вкладам в банках сохранится - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Билецкий: в начале года уровень доходности по вкладам в банках сохранится
Эксперты не прогнозируют существенного снижения доходности по вкладам в течение первого полугодия, спрос на накопительные продукты в банках сохранится на... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T15:57
2025-02-17T15:57
втб
рнкб (пао)
сергей билецкий
банк
крым
финансы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Эксперты не прогнозируют существенного снижения доходности по вкладам в течение первого полугодия, спрос на накопительные продукты в банках сохранится на высоком уровне, сообщил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.Он отметил, что оптимальной может стать комбинация вклада и накопительного счета в банках, чтобы, с одной стороны, формировать сбережения на долгосрочные цели, а с другой - получать пассивный доход со средств, которые всегда под рукой.В пресс-службе напомнили, что в этом году продолжается процесс интеграции банка РНКБ в ВТБ. С момента запуска продаж продуктов ВТБ в офисах РНКБ осенью 2024 года крымчане и севастопольцы перевели на депозиты ВТБ около 40 миллиардов рублей, половина из которых пришлась на декабрь и январь. Так, в январе жители полуострова открыли в ВТБ более 8 тысяч вкладов на сумму свыше 9 миллиардов рублей. Перевод в ВТБ всей клиентской базы РНКБ планируется завершить к концу текущего года.
https://crimea.ria.ru/20250210/novye-finansovye-vozmozhnosti-kak-klientov-rnkb-perevedut-v-vtb-1143909912.html
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втб, рнкб (пао), сергей билецкий, банк, крым, финансы

Билецкий: в начале года уровень доходности по вкладам в банках сохранится

15:57 17.02.2025
 
© Пресс-служба ВТБДенежные купюры
Денежные купюры
© Пресс-служба ВТБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Эксперты не прогнозируют существенного снижения доходности по вкладам в течение первого полугодия, спрос на накопительные продукты в банках сохранится на высоком уровне, сообщил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.
"На рынке продолжается время вкладчика - ставки по депозитам превышают уровень ключевой. Мы не прогнозируем существенного снижения доходности по вкладам в течение первого полугодия, но в зависимости от решений регулятора возможна ее корректировка на 0,5-1,0 пп", - привели в пресс-службе банка слова Билецкого.
Он отметил, что оптимальной может стать комбинация вклада и накопительного счета в банках, чтобы, с одной стороны, формировать сбережения на долгосрочные цели, а с другой - получать пассивный доход со средств, которые всегда под рукой.
В пресс-службе напомнили, что в этом году продолжается процесс интеграции банка РНКБ в ВТБ. С момента запуска продаж продуктов ВТБ в офисах РНКБ осенью 2024 года крымчане и севастопольцы перевели на депозиты ВТБ около 40 миллиардов рублей, половина из которых пришлась на декабрь и январь. Так, в январе жители полуострова открыли в ВТБ более 8 тысяч вкладов на сумму свыше 9 миллиардов рублей. Перевод в ВТБ всей клиентской базы РНКБ планируется завершить к концу текущего года.
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