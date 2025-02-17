https://crimea.ria.ru/20250217/zemlya-v-yalte-lamborghini-i-bentley-sud-arestoval-imuschestvo-blinovskoy-1144244638.html

Земля в Ялте, Lamborghini и Bentley: суд арестовал имущество Блиновской

Земля в Ялте, Lamborghini и Bentley: суд арестовал имущество Блиновской - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Земля в Ялте, Lamborghini и Bentley: суд арестовал имущество Блиновской

Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и недвижимость блогера Елены Блиновской в Москве, Подмосковье и в Крыму. Это сделано в качестве... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T15:18

2025-02-17T15:18

2025-02-17T15:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и недвижимость блогера Елены Блиновской в Москве, Подмосковье и в Крыму. Это сделано в качестве обеспечительных мер, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.Как следует из документа, арестован принадлежащий Блиновской земельный участок в Ялте, земельный участок в Истринском районе Подмосковья и дом в дачном поселке "Миллениум парк" в городском округе Истра.Арест также наложен на три помещения в Москве на улице Серпуховской вал, кадастровая стоимость одного из которых более 15 миллионов рублей. Кроме того, суд наложил ограничительные меры на автомобили Bentley Continental стоимостью более 23 миллионов рублей и Lamborghini Urus стоимостью около 25 миллионов рублей.Блогер Елена Блиновская известна как организатор марафонов по исполнению желаний, за что ее прозвали "королевой марафонов". В апреле 2023 года ей было предъявлено обвинение в неуплате налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. По версии следствия, Блиновская использовала схему дробления бизнеса и скрывала реальные доходы, в результате чего не заплатила в казну 918 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отменить "инфоцыган": как в России продают "успех" и сколько это стоитКак обезопасить себя от коучей-обманщиков в ИнтернетеМошенники придумали фейковый сайт для обмана студентов

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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