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Земля в Ялте, Lamborghini и Bentley: суд арестовал имущество Блиновской - РИА Новости Крым, 17.02.2025
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Земля в Ялте, Lamborghini и Bentley: суд арестовал имущество Блиновской
Земля в Ялте, Lamborghini и Bentley: суд арестовал имущество Блиновской - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Земля в Ялте, Lamborghini и Bentley: суд арестовал имущество Блиновской
Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и недвижимость блогера Елены Блиновской в Москве, Подмосковье и в Крыму. Это сделано в качестве... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T15:18
2025-02-17T15:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и недвижимость блогера Елены Блиновской в Москве, Подмосковье и в Крыму. Это сделано в качестве обеспечительных мер, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.Как следует из документа, арестован принадлежащий Блиновской земельный участок в Ялте, земельный участок в Истринском районе Подмосковья и дом в дачном поселке "Миллениум парк" в городском округе Истра.Арест также наложен на три помещения в Москве на улице Серпуховской вал, кадастровая стоимость одного из которых более 15 миллионов рублей. Кроме того, суд наложил ограничительные меры на автомобили Bentley Continental стоимостью более 23 миллионов рублей и Lamborghini Urus стоимостью около 25 миллионов рублей.Блогер Елена Блиновская известна как организатор марафонов по исполнению желаний, за что ее прозвали "королевой марафонов". В апреле 2023 года ей было предъявлено обвинение в неуплате налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. По версии следствия, Блиновская использовала схему дробления бизнеса и скрывала реальные доходы, в результате чего не заплатила в казну 918 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отменить "инфоцыган": как в России продают "успех" и сколько это стоитКак обезопасить себя от коучей-обманщиков в ИнтернетеМошенники придумали фейковый сайт для обмана студентов
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новости крыма, елена блиновская, новости, крым, земля, автомобиль, суд
Земля в Ялте, Lamborghini и Bentley: суд арестовал имущество Блиновской

В Ялте арестовали имущество блогера Елены Блиновской

15:18 17.02.2025 (обновлено: 15:22 17.02.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСуд по делу блогера Е. Блиновской
Суд по делу блогера Е. Блиновской - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и недвижимость блогера Елены Блиновской в Москве, Подмосковье и в Крыму. Это сделано в качестве обеспечительных мер, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.
Как следует из документа, арестован принадлежащий Блиновской земельный участок в Ялте, земельный участок в Истринском районе Подмосковья и дом в дачном поселке "Миллениум парк" в городском округе Истра.
Арест также наложен на три помещения в Москве на улице Серпуховской вал, кадастровая стоимость одного из которых более 15 миллионов рублей. Кроме того, суд наложил ограничительные меры на автомобили Bentley Continental стоимостью более 23 миллионов рублей и Lamborghini Urus стоимостью около 25 миллионов рублей.
Блогер Елена Блиновская известна как организатор марафонов по исполнению желаний, за что ее прозвали "королевой марафонов". В апреле 2023 года ей было предъявлено обвинение в неуплате налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. По версии следствия, Блиновская использовала схему дробления бизнеса и скрывала реальные доходы, в результате чего не заплатила в казну 918 миллионов рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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