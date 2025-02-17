Реконструкция набережной в Балаклаве – куда увозят старинные орудия
В Балаклаве отреставрируют исторические орудия с набережной Назукина
© "Мостотрест"Набережная в Балаклаве
© "Мостотрест"
СИМФЕРОПОЛЬ,17 фев - РИА Новости Крым. Элементы исторических орудий, украшающие набережную Назукина в Балаклаве, демонтируют для передачи реставраторам. Об этом журналистам в понедельник рассказал заместитель руководителя проекта подрядной организации "Мостотрест" Виталий Дунайцев.
"Поставлена задача заказчиком выполнить демонтаж артиллерийских орудий, передать демонтированные элементы на реставрацию и после реставрационных работ вернуть пушки на яхтенную марину, где они будут использоваться как элементы благоустройства", – сообщил Дунайцев.
По его словам, демонтаж пушек вызвал у строителей затруднения, поскольку их задние конусообразные части были углублены примерно на метр в бетонное основание причала и бутовую кладку под ним. Однако специалистам удалось извлечь орудия без повреждений.
"Так как в целом подразумевается реконструкция набережной Назукина, это место будет демонтировано и построены новые гидротехнические сооружения", – обозначил заместитель руководителя проекта перспективы развития участка, где располагались орудия.
© "Мостотрест"Реконструкция набережной в Балаклаве
© "Мостотрест"
Реконструкция набережной в Балаклаве
Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция нового объекта предполагает создание стоянки на 600 судов, всей необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проект, в частности, предполагает реконструкцию двух набережных – Таврической и Назукина, а также переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замену старых инженерных сетей, решение проблемы КОС.
Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста. Сейчас готовность строящейся в Балаклаве яхтенной марины составляет 41%, докладывал 14 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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