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Реконструкция набережной в Балаклаве – куда увозят старинные орудия - РИА Новости Крым, 17.02.2025
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Реконструкция набережной в Балаклаве – куда увозят старинные орудия
Реконструкция набережной в Балаклаве – куда увозят старинные орудия - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Реконструкция набережной в Балаклаве – куда увозят старинные орудия
Элементы исторических орудий, украшающие набережную Назукина в Балаклаве, демонтируют для передачи реставраторам. Об этом журналистам в понедельник рассказал... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T17:05
2025-02-17T17:05
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новости
благоустройство
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история
реконструкция в балаклаве
реализация фцп в крыму и севастополе
строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 фев - РИА Новости Крым. Элементы исторических орудий, украшающие набережную Назукина в Балаклаве, демонтируют для передачи реставраторам. Об этом журналистам в понедельник рассказал заместитель руководителя проекта подрядной организации "Мостотрест" Виталий Дунайцев.По его словам, демонтаж пушек вызвал у строителей затруднения, поскольку их задние конусообразные части были углублены примерно на метр в бетонное основание причала и бутовую кладку под ним. Однако специалистам удалось извлечь орудия без повреждений."Так как в целом подразумевается реконструкция набережной Назукина, это место будет демонтировано и построены новые гидротехнические сооружения", – обозначил заместитель руководителя проекта перспективы развития участка, где располагались орудия.Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция нового объекта предполагает создание стоянки на 600 судов, всей необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проект, в частности, предполагает реконструкцию двух набережных – Таврической и Назукина, а также переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замену старых инженерных сетей, решение проблемы КОС.Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста. Сейчас готовность строящейся в Балаклаве яхтенной марины составляет 41%, докладывал 14 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яхтенная марина в Балаклаве - как возводят новые причалы и променадыЯхтенная марина в Балаклаве: как идут работыВ Севастополе убрали пятно мазута у входа в Балаклавскую бухту
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
балаклава, новости, благоустройство, городская среда, история, реконструкция в балаклаве, реализация фцп в крыму и севастополе, строительство
Реконструкция набережной в Балаклаве – куда увозят старинные орудия

В Балаклаве отреставрируют исторические орудия с набережной Назукина

17:05 17.02.2025
 
© "Мостотрест"Набережная в Балаклаве
Набережная в Балаклаве
© "Мостотрест"
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 фев - РИА Новости Крым. Элементы исторических орудий, украшающие набережную Назукина в Балаклаве, демонтируют для передачи реставраторам. Об этом журналистам в понедельник рассказал заместитель руководителя проекта подрядной организации "Мостотрест" Виталий Дунайцев.
"Поставлена задача заказчиком выполнить демонтаж артиллерийских орудий, передать демонтированные элементы на реставрацию и после реставрационных работ вернуть пушки на яхтенную марину, где они будут использоваться как элементы благоустройства", – сообщил Дунайцев.
По его словам, демонтаж пушек вызвал у строителей затруднения, поскольку их задние конусообразные части были углублены примерно на метр в бетонное основание причала и бутовую кладку под ним. Однако специалистам удалось извлечь орудия без повреждений.
"Так как в целом подразумевается реконструкция набережной Назукина, это место будет демонтировано и построены новые гидротехнические сооружения", – обозначил заместитель руководителя проекта перспективы развития участка, где располагались орудия.
© "Мостотрест"Реконструкция набережной в Балаклаве
Реконструкция набережной в Балаклаве
© "Мостотрест"
Реконструкция набережной в Балаклаве
Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция нового объекта предполагает создание стоянки на 600 судов, всей необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проект, в частности, предполагает реконструкцию двух набережных – Таврической и Назукина, а также переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замену старых инженерных сетей, решение проблемы КОС.
Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста. Сейчас готовность строящейся в Балаклаве яхтенной марины составляет 41%, докладывал 14 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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