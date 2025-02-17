https://crimea.ria.ru/20250217/rekonstruktsiya-naberezhnoy-v-balaklave--kuda-uvozyat-starinnye-orudiya-1144247586.html

Реконструкция набережной в Балаклаве – куда увозят старинные орудия

Реконструкция набережной в Балаклаве – куда увозят старинные орудия - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Реконструкция набережной в Балаклаве – куда увозят старинные орудия

Элементы исторических орудий, украшающие набережную Назукина в Балаклаве, демонтируют для передачи реставраторам. Об этом журналистам в понедельник рассказал... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T17:05

2025-02-17T17:05

2025-02-17T17:05

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СИМФЕРОПОЛЬ,17 фев - РИА Новости Крым. Элементы исторических орудий, украшающие набережную Назукина в Балаклаве, демонтируют для передачи реставраторам. Об этом журналистам в понедельник рассказал заместитель руководителя проекта подрядной организации "Мостотрест" Виталий Дунайцев.По его словам, демонтаж пушек вызвал у строителей затруднения, поскольку их задние конусообразные части были углублены примерно на метр в бетонное основание причала и бутовую кладку под ним. Однако специалистам удалось извлечь орудия без повреждений."Так как в целом подразумевается реконструкция набережной Назукина, это место будет демонтировано и построены новые гидротехнические сооружения", – обозначил заместитель руководителя проекта перспективы развития участка, где располагались орудия.Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция нового объекта предполагает создание стоянки на 600 судов, всей необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проект, в частности, предполагает реконструкцию двух набережных – Таврической и Назукина, а также переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замену старых инженерных сетей, решение проблемы КОС.Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста. Сейчас готовность строящейся в Балаклаве яхтенной марины составляет 41%, докладывал 14 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яхтенная марина в Балаклаве - как возводят новые причалы и променадыЯхтенная марина в Балаклаве: как идут работыВ Севастополе убрали пятно мазута у входа в Балаклавскую бухту

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балаклава, новости, благоустройство, городская среда, история, реконструкция в балаклаве, реализация фцп в крыму и севастополе, строительство