https://crimea.ria.ru/20250217/bolshe-dvukh-milliardov-rubley-vydelili-krymu-na-remont-obektov-kultury-1144249821.html

Больше двух миллиардов рублей выделили Крыму на ремонт объектов культуры

Больше двух миллиардов рублей выделили Крыму на ремонт объектов культуры - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Больше двух миллиардов рублей выделили Крыму на ремонт объектов культуры

В 2025 году в Крыму отремонтируют 26 объектов культуры с привлечением средств федерального бюджета. Об этом сообщил председатель Государственного совета... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T22:08

2025-02-17T22:08

2025-02-17T22:08

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

господдержка

культура

общество

благоустройство

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму отремонтируют 26 объектов культуры с привлечением средств федерального бюджета. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Среди объектов, которые планируется отремонтировать – Ялтинский культурный центр, а также дома культуры в 13 селах Бахчисарайского, Первомайского, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Раздольненского, Черноморского и Кировского районов Крыма.В городе Старый Крым будет построен новый дом культуры, а в селе Береговое под Феодосией проведут капитальный ремонт крыши и замену окон.Глава Крыма Сергей Аксенов в конце прошлого года также анонсировал ремонты объектов спорта в Крыму за счет средств от продажи национализированного в республике имущества. Уже в этом году будет установлен 21 спортивный зал в учреждениях, где они раньше отсутствовали: 15 – в средних школах и шесть – в учреждениях среднего профессионального образования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На новый нацпроект в Крыму выделят 2,4 млрд рублейВ 2025 году в Крыму капитально отремонтируют 16 школВ Крыму на модернизацию водоводов направят более 800 млн рублей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), господдержка, культура, общество, благоустройство, новости крыма, крым