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Больше двух миллиардов рублей выделили Крыму на ремонт объектов культуры
Больше двух миллиардов рублей выделили Крыму на ремонт объектов культуры - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Больше двух миллиардов рублей выделили Крыму на ремонт объектов культуры
В 2025 году в Крыму отремонтируют 26 объектов культуры с привлечением средств федерального бюджета. Об этом сообщил председатель Государственного совета... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T22:08
2025-02-17T22:08
2025-02-17T22:08
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
господдержка
культура
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благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму отремонтируют 26 объектов культуры с привлечением средств федерального бюджета. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Среди объектов, которые планируется отремонтировать – Ялтинский культурный центр, а также дома культуры в 13 селах Бахчисарайского, Первомайского, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Раздольненского, Черноморского и Кировского районов Крыма.В городе Старый Крым будет построен новый дом культуры, а в селе Береговое под Феодосией проведут капитальный ремонт крыши и замену окон.Глава Крыма Сергей Аксенов в конце прошлого года также анонсировал ремонты объектов спорта в Крыму за счет средств от продажи национализированного в республике имущества. Уже в этом году будет установлен 21 спортивный зал в учреждениях, где они раньше отсутствовали: 15 – в средних школах и шесть – в учреждениях среднего профессионального образования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На новый нацпроект в Крыму выделят 2,4 млрд рублейВ 2025 году в Крыму капитально отремонтируют 16 школВ Крыму на модернизацию водоводов направят более 800 млн рублей
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владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), господдержка, культура, общество, благоустройство, новости крыма, крым
Больше двух миллиардов рублей выделили Крыму на ремонт объектов культуры
Крыму выделили больше двух миллиардов рублей на ремонт объектов культуры
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму отремонтируют 26 объектов культуры с привлечением средств федерального бюджета. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"В 2025 году за счет средств из республиканского и федерального бюджетов, а также в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров РК (всего – порядка 2,2 млрд рублей) будут продолжены и завершены ремонтные и строительные работы на 26 объектах культуры", – сказано в сообщении.
Среди объектов, которые планируется отремонтировать – Ялтинский культурный центр, а также дома культуры в 13 селах Бахчисарайского, Первомайского, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Раздольненского, Черноморского и Кировского районов Крыма.
В городе Старый Крым будет построен новый дом культуры, а в селе Береговое под Феодосией проведут капитальный ремонт крыши и замену окон.
"Помимо этого, за счет внебюджетных средств в 2025 году планируются ремонтные работы на 72 объектах культуры во всех районах республики", – подытожил Владимир Константинов.
Глава Крыма Сергей Аксенов в конце прошлого года также анонсировал ремонты объектов спорта в Крыму
за счет средств от продажи национализированного в республике имущества. Уже в этом году будет установлен 21 спортивный зал в учреждениях, где они раньше отсутствовали: 15 – в средних школах и шесть – в учреждениях среднего профессионального образования.
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