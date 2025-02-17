https://crimea.ria.ru/20250217/rf-prekratila-soglashenie-s-ukrainoy-o-bezopasnosti-v-azovskom-more-1144261503.html

Россия прекратила Соглашение с Украиной о безопасности в Азовском море

Россия прекратила Соглашение с Украиной о безопасности в Азовском море - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Россия прекратила Соглашение с Украиной о безопасности в Азовском море

Россия прекратила действие соглашения с Украиной о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Соответствующее... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T21:50

2025-02-17T21:50

2025-02-17T22:04

азовское море

новости

керченский пролив

михаил мишустин

правительство россии

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Россия прекратила действие соглашения с Украиной о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.24 мая 2023 года президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации подписанного в 2003 году соглашения между Россией и Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива. 1 июня того же года Госдума приняла закон о денонсации, 7 июня он был одобрен Советом Федерации, 23 июня подписан президентом РФ. Украина же разорвала этот договор в феврале того же года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За Азовским морем закрепят статус внутреннего водоема РоссииРоссия и Украина прекратили сотрудничество по развитию пунктов пропускаЗахарова: договор о сотрудничестве по Азовскому морю изжил себя

азовское море

керченский пролив

россия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, новости, керченский пролив, михаил мишустин, правительство россии, россия, украина