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Россия прекратила Соглашение с Украиной о безопасности в Азовском море - РИА Новости Крым, 17.02.2025
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Россия прекратила Соглашение с Украиной о безопасности в Азовском море
Россия прекратила Соглашение с Украиной о безопасности в Азовском море - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Россия прекратила Соглашение с Украиной о безопасности в Азовском море
Россия прекратила действие соглашения с Украиной о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Соответствующее... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T21:50
2025-02-17T22:04
азовское море
новости
керченский пролив
михаил мишустин
правительство россии
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Россия прекратила действие соглашения с Украиной о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.24 мая 2023 года президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации подписанного в 2003 году соглашения между Россией и Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива. 1 июня того же года Госдума приняла закон о денонсации, 7 июня он был одобрен Советом Федерации, 23 июня подписан президентом РФ. Украина же разорвала этот договор в феврале того же года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За Азовским морем закрепят статус внутреннего водоема РоссииРоссия и Украина прекратили сотрудничество по развитию пунктов пропускаЗахарова: договор о сотрудничестве по Азовскому морю изжил себя
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азовское море, новости, керченский пролив, михаил мишустин, правительство россии, россия, украина
Россия прекратила Соглашение с Украиной о безопасности в Азовском море

Россия прекратила действие Соглашения с Украиной о безопасности в Азовском море

21:50 17.02.2025 (обновлено: 22:04 17.02.2025)
 
© Наталья ДремоваЗакат на Азовском море
Закат на Азовском море
© Наталья Дремова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Россия прекратила действие соглашения с Украиной о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"В соответствии с пунктом 1 статьи 37 федерального закона "O международных договорах Российской Федерации" прекратить действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе, подписанного в Москве 20 марта 2012 года", – говорится в документе, опубликованном на портале официальной правовой информации.
24 мая 2023 года президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации подписанного в 2003 году соглашения между Россией и Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива. 1 июня того же года Госдума приняла закон о денонсации, 7 июня он был одобрен Советом Федерации, 23 июня подписан президентом РФ. Украина же разорвала этот договор в феврале того же года.
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Азовское мореНовостиКерченский проливМихаил МишустинПравительство РоссииРоссияУкраина
 
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