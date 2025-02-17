https://crimea.ria.ru/20250217/v-sevastopole-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii--trenerom-po-tkhekvondo-1144250421.html

В Севастополе простились с героем спецоперации – тренером по тхэквондо

В Севастополе простились с героем спецоперации – тренером по тхэквондо - РИА Новости Крым, 17.02.2025

В Севастополе простились с героем спецоперации – тренером по тхэквондо

В Севастополе проводили в последний путь ефрейтора, командира отделения Юлиана Тепловодского. В мирное время он был тренером по тхэквондо и воспитал множество... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T18:37

2025-02-17T18:37

2025-02-17T18:37

севастополь

михаил развожаев

герои сво

новости

утраты

память

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь ефрейтора, командира отделения Юлиана Тепловодского. В мирное время он был тренером по тхэквондо и воспитал множество талантливых спортсменов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Практически с первых дней спецоперации Юлиан находился на передовой, заключил несколько контрактов с ЧВК "Вагнер" и с Министерством обороны РФ. Был ранен, но возвращался в строй, подчеркнул глава региона. Награжден государственными и ведомственными наградами.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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