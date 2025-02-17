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В Севастополе простились с героем спецоперации – тренером по тхэквондо - РИА Новости Крым, 17.02.2025
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В Севастополе простились с героем спецоперации – тренером по тхэквондо
В Севастополе простились с героем спецоперации – тренером по тхэквондо - РИА Новости Крым, 17.02.2025
В Севастополе простились с героем спецоперации – тренером по тхэквондо
В Севастополе проводили в последний путь ефрейтора, командира отделения Юлиана Тепловодского. В мирное время он был тренером по тхэквондо и воспитал множество... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T18:37
2025-02-17T18:37
севастополь
михаил развожаев
герои сво
новости
утраты
память
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь ефрейтора, командира отделения Юлиана Тепловодского. В мирное время он был тренером по тхэквондо и воспитал множество талантливых спортсменов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Практически с первых дней спецоперации Юлиан находился на передовой, заключил несколько контрактов с ЧВК "Вагнер" и с Министерством обороны РФ. Был ранен, но возвращался в строй, подчеркнул глава региона. Награжден государственными и ведомственными наградами.
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, герои сво, новости, утраты, память, новости сво
В Севастополе простились с героем спецоперации – тренером по тхэквондо

В Севастополе простились с участником спецоперации Юлианом Тепловодским

18:37 17.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь ефрейтора, командира отделения Юлиана Тепловодского. В мирное время он был тренером по тхэквондо и воспитал множество талантливых спортсменов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Юлиан Андреевич родился в Ялте, в 2002 году вместе с семьей переехал в Севастополь. Окончил школу Nº42, затем университет имени Вернадского – получил специальность тренера спортивных единоборств. С детства увлеченный тхэквондо, Юлиан Андреевич долгое время посвятил тренерской работе", – рассказал губернатор.

© Telegram Михаил РазвожаевЮлиан Тепловодский
Юлиан Тепловодский
© Telegram Михаил Развожаев
Юлиан Тепловодский
Практически с первых дней спецоперации Юлиан находился на передовой, заключил несколько контрактов с ЧВК "Вагнер" и с Министерством обороны РФ. Был ранен, но возвращался в строй, подчеркнул глава региона. Награжден государственными и ведомственными наградами.

"В боях Юлиан Андреевич проявил отвагу и самоотверженность, с честью выполняя все поставленные задачи. Юлиан Андреевич Тепловодский геройски погиб в бою за освобождение территории Херсонской области от укронацистских захватчиков. Вечная память герою", – написал губернатор.

СевастопольМихаил РазвожаевГерои СВОНовостиУтратыПамятьНовости СВО
 
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