В Севастополе простились с героем спецоперации – тренером по тхэквондо
В Севастополе простились с участником спецоперации Юлианом Тепловодским
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвеча
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь ефрейтора, командира отделения Юлиана Тепловодского. В мирное время он был тренером по тхэквондо и воспитал множество талантливых спортсменов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Юлиан Андреевич родился в Ялте, в 2002 году вместе с семьей переехал в Севастополь. Окончил школу Nº42, затем университет имени Вернадского – получил специальность тренера спортивных единоборств. С детства увлеченный тхэквондо, Юлиан Андреевич долгое время посвятил тренерской работе", – рассказал губернатор.
© Telegram Михаил РазвожаевЮлиан Тепловодский
© Telegram Михаил Развожаев
Юлиан Тепловодский
Практически с первых дней спецоперации Юлиан находился на передовой, заключил несколько контрактов с ЧВК "Вагнер" и с Министерством обороны РФ. Был ранен, но возвращался в строй, подчеркнул глава региона. Награжден государственными и ведомственными наградами.
"В боях Юлиан Андреевич проявил отвагу и самоотверженность, с честью выполняя все поставленные задачи. Юлиан Андреевич Тепловодский геройски погиб в бою за освобождение территории Херсонской области от укронацистских захватчиков. Вечная память герою", – написал губернатор.