Два человека погибли и четверо ранены в лобовом ДТП в Крыму
В Крыму в лобовом столкновении двух легковушек два человека погибли и четверо пострадали
09:51 27.01.2025 (обновлено: 09:55 27.01.2025)
© Прокуратура КрымаДва человека погибли и четверо ранены в лобовом ДТП в Крыму
© Прокуратура Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Два человека погибли и четверо получили травмы в лобовом ДТП в Крыму. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Авария произошла накануне около восьми вечера на автодороге "Симферополь-Красноперекопск-граница с Херсонской областью до Октябрьского".
"Водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2101, при выполнении обгона не учел дорожную обстановку и метеорологические условия и выехал на полосу встречного движения, где на обочине столкнулся с автомобилем FIAT ALBEA. В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ и пассажир автомобиля FIAT смертельно травмированы", - говорится в сообщении.
Травмы разной степени тяжести получили оба водителя и двое пассажиров иномарки. Их доставили в больницу.
© Госавтоинспекция КрымаДва человека погибли и четверо ранены в лобовом ДТП в Крыму
© Госавтоинспекция Крыма
Прокуратура Крыма контролирует ход установления обстоятельств ДТП.
"В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - проинформировали в ведомстве.
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