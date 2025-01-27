Рейтинг@Mail.ru
Два человека погибли и четверо ранены в лобовом ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250127/dva-cheloveka-pogibli-i-chetvero-raneny-v--lobovom-dtp-v-krymu-1143682158.html
Два человека погибли и четверо ранены в лобовом ДТП в Крыму
Два человека погибли и четверо ранены в лобовом ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Два человека погибли и четверо ранены в лобовом ДТП в Крыму
Два человека погибли и четверо получили травмы в лобовом ДТП в Крыму. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T09:51
2025-01-27T09:55
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
ситуация на дорогах крыма
дтп
происшествия
крым
новости крыма
госавтоинспекция крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1b/1143682312_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_48cb592d4ba69e3a6962cdac42693a39.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Два человека погибли и четверо получили травмы в лобовом ДТП в Крыму. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.Авария произошла накануне около восьми вечера на автодороге "Симферополь-Красноперекопск-граница с Херсонской областью до Октябрьского". Травмы разной степени тяжести получили оба водителя и двое пассажиров иномарки. Их доставили в больницу. Прокуратура Крыма контролирует ход установления обстоятельств ДТП. "В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - проинформировали в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250124/v-zhutkom-dtp-na-severe-kryma-odin-chelovek-pogib-i-dvoe-raneny-1143616881.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1b/1143682312_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4135f1ebe9b42ff8474337274a8935c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп, происшествия, крым, новости крыма, госавтоинспекция крыма
Два человека погибли и четверо ранены в лобовом ДТП в Крыму

В Крыму в лобовом столкновении двух легковушек два человека погибли и четверо пострадали

09:51 27.01.2025 (обновлено: 09:55 27.01.2025)
 
© Прокуратура КрымаДва человека погибли и четверо ранены в лобовом ДТП в Крыму
Два человека погибли и четверо ранены в лобовом ДТП в Крыму
© Прокуратура Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Два человека погибли и четверо получили травмы в лобовом ДТП в Крыму. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Авария произошла накануне около восьми вечера на автодороге "Симферополь-Красноперекопск-граница с Херсонской областью до Октябрьского".
"Водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2101, при выполнении обгона не учел дорожную обстановку и метеорологические условия и выехал на полосу встречного движения, где на обочине столкнулся с автомобилем FIAT ALBEA. В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ и пассажир автомобиля FIAT смертельно травмированы", - говорится в сообщении.
Травмы разной степени тяжести получили оба водителя и двое пассажиров иномарки. Их доставили в больницу.
© Госавтоинспекция КрымаДва человека погибли и четверо ранены в лобовом ДТП в Крыму
Два человека погибли и четверо ранены в лобовом ДТП в Крыму
© Госавтоинспекция Крыма
Прокуратура Крыма контролирует ход установления обстоятельств ДТП.
"В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - проинформировали в ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ДТП в Джанкойском районе Крыма
24 января, 09:44Ситуация на дорогах Крыма
В жутком ДТП на севере Крыма один человек погиб и двое ранены
 
Ситуация на дорогах КрымаСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТППроисшествияКрымНовости КрымаГосавтоинспекция Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:02В Севастополе сотрудница пункта выдачи воровала отказные товары
09:51Два человека погибли и четверо ранены в лобовом ДТП в Крыму
09:31Россия помнит все - в Крыму сделали заявление в День памяти Холокоста
09:19В ЕС назвали выборы в Белоруссии "несвободными"
08:52Часть Бахчисарая останется без света на день
08:36Русский язык мудрее нас: эксперт оценил перспективы запрета заимствований
08:12Запад пытается сорвать приезд глав разных стран в РФ на 80-летие Победы
08:02Крик о помощи: в Крыму оценили роль закона о борьбе с травлей в школах
07:44Под Судаком машина улетела в кювет и перевернулась
07:32Над регионами России сбили более 30 беспилотников
07:23Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывы
07:10Вакцину от рака начнут применять в сентябре
06:49Защитники земли русской: освобождение Ленинграда от фашистской блокады
06:28Развитие санаторно-курортного комплекса Крыма: что есть и чего не хватает
06:13Крымский мост: обстановка на утро понедельника
05:55Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии
00:01Весна в январе: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 27 января
22:03"Орешник" в Белоруссии и новые выбросы мазута на Кубани: главное за день
21:41Персональные данные: как защитить и когда можно отказаться предоставлять
Лента новостейМолния