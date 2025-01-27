https://crimea.ria.ru/20250127/dva-cheloveka-pogibli-i-chetvero-raneny-v--lobovom-dtp-v-krymu-1143682158.html

Два человека погибли и четверо ранены в лобовом ДТП в Крыму

Два человека погибли и четверо ранены в лобовом ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Два человека погибли и четверо ранены в лобовом ДТП в Крыму

Два человека погибли и четверо получили травмы в лобовом ДТП в Крыму. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T09:51

2025-01-27T09:51

2025-01-27T09:55

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

ситуация на дорогах крыма

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госавтоинспекция крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Два человека погибли и четверо получили травмы в лобовом ДТП в Крыму. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.Авария произошла накануне около восьми вечера на автодороге "Симферополь-Красноперекопск-граница с Херсонской областью до Октябрьского". Травмы разной степени тяжести получили оба водителя и двое пассажиров иномарки. Их доставили в больницу. Прокуратура Крыма контролирует ход установления обстоятельств ДТП. "В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - проинформировали в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250124/v-zhutkom-dtp-na-severe-kryma-odin-chelovek-pogib-i-dvoe-raneny-1143616881.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп, происшествия, крым, новости крыма, госавтоинспекция крыма