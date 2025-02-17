https://crimea.ria.ru/20250217/vsu-byut-po-mirnym-zhitelyam-donbassa--raneny-chetyre-cheloveka-1144261255.html

ВСУ бьют по мирным жителям Донбасса – ранены четыре человека

ВСУ бьют по мирным жителям Донбасса – ранены четыре человека - РИА Новости Крым, 18.02.2025

ВСУ бьют по мирным жителям Донбасса – ранены четыре человека

Три мирных жителя Горловки и одна жительница Волновахи ранены в результате киевской агрессии в понедельник. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-17T21:31

2025-02-17T21:31

2025-02-18T09:08

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

новости

происшествия

скорая помощь

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ,17 фев - РИА Новости Крым. Три мирных жителя Горловки и одна жительница Волновахи ранены в результате киевской агрессии в понедельник. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."В Никитовском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получил мужчина 1952 года рождения, также пострадал мужчина 1967 года рождения", – написал Пушилин в своем Telegram-канале.Еще одна пострадавшая – 20-летняя женщина – ранена при обстреле Центрально-Городского района Горловки кассетными боеприпасами. В селе Никольском Волновахского муниципалитета при детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса ранения средней степени тяжести получила 56-летняя мирная жительница.Кроме того, в Горловке повреждены восемь жилых домов и три гражданских автомобиля. Всего со стороны ВСУ совершены более десяти вооруженных атак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли ракетный удар по центру Макеевки – есть жертвыВСУ ударили по рынку и жилым кварталам Горловки – ранены семь человекЦентр Горловки обстреляли кассетами – на улицах разбросаны "колокольчики"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новости, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу