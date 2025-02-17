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ВСУ бьют по мирным жителям Донбасса – ранены четыре человека - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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ВСУ бьют по мирным жителям Донбасса – ранены четыре человека
ВСУ бьют по мирным жителям Донбасса – ранены четыре человека - РИА Новости Крым, 18.02.2025
ВСУ бьют по мирным жителям Донбасса – ранены четыре человека
Три мирных жителя Горловки и одна жительница Волновахи ранены в результате киевской агрессии в понедельник. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-17T21:31
2025-02-18T09:08
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
новости
происшествия
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 фев - РИА Новости Крым. Три мирных жителя Горловки и одна жительница Волновахи ранены в результате киевской агрессии в понедельник. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."В Никитовском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получил мужчина 1952 года рождения, также пострадал мужчина 1967 года рождения", – написал Пушилин в своем Telegram-канале.Еще одна пострадавшая – 20-летняя женщина – ранена при обстреле Центрально-Городского района Горловки кассетными боеприпасами. В селе Никольском Волновахского муниципалитета при детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса ранения средней степени тяжести получила 56-летняя мирная жительница.Кроме того, в Горловке повреждены восемь жилых домов и три гражданских автомобиля. Всего со стороны ВСУ совершены более десяти вооруженных атак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли ракетный удар по центру Макеевки – есть жертвыВСУ ударили по рынку и жилым кварталам Горловки – ранены семь человекЦентр Горловки обстреляли кассетами – на улицах разбросаны "колокольчики"
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РИА Новости Крым
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новости, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ бьют по мирным жителям Донбасса – ранены четыре человека

Четыре мирных жителя Донбасса пострадали в результате киевской агрессии – Пушилин

21:31 17.02.2025 (обновлено: 09:08 18.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 фев - РИА Новости Крым. Три мирных жителя Горловки и одна жительница Волновахи ранены в результате киевской агрессии в понедельник. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"В Никитовском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получил мужчина 1952 года рождения, также пострадал мужчина 1967 года рождения", – написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Еще одна пострадавшая – 20-летняя женщина – ранена при обстреле Центрально-Городского района Горловки кассетными боеприпасами. В селе Никольском Волновахского муниципалитета при детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса ранения средней степени тяжести получила 56-летняя мирная жительница.
Кроме того, в Горловке повреждены восемь жилых домов и три гражданских автомобиля. Всего со стороны ВСУ совершены более десяти вооруженных атак.
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Денис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)НовостиПроисшествияСкорая помощьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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