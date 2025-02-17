https://crimea.ria.ru/20250217/na-kubani-v-lobovom-stolknovenii-pogibli-voditeli-avtomobiley-1144245200.html

На Кубани в лобовом столкновении погибли водители автомобилей

На Кубани в лобовом столкновении погибли водители автомобилей - РИА Новости Крым, 17.02.2025

На Кубани в лобовом столкновении погибли водители автомобилей

В Кореновском районе Краснодарского края водитель Daewoo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В результате происшествия... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T15:40

2025-02-17T15:40

2025-02-17T15:41

краснодарский край

госавтоинспекция кубани

новости

происшествия

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В Кореновском районе Краснодарского края водитель Daewoo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В результате происшествия погибли оба водителя, сообщает госавтоинспекция Кубани.Авария произошла в 11:30 по московскому времени на восьмом километре автодороги "Комсомольский – Анапский".Ранее стало известно о ДТП в Крыму – автомобиль съехал с дороги, несколько раз перевернулся и упал на железнодорожные пути. Водитель смог выбраться из салона самостоятельно, автомобиль убрали с рельсов сотрудники МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны подробности смертельной аварии со "скорой" в СевастополеПодростки на мопеде столкнулись с машиной в СевастополеДТП на "Тавриде" парализовало движение из Симферополя в Севастополь

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, госавтоинспекция кубани, новости, происшествия, дтп