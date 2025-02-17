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На Кубани в лобовом столкновении погибли водители автомобилей - РИА Новости Крым, 17.02.2025
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На Кубани в лобовом столкновении погибли водители автомобилей
На Кубани в лобовом столкновении погибли водители автомобилей - РИА Новости Крым, 17.02.2025
На Кубани в лобовом столкновении погибли водители автомобилей
В Кореновском районе Краснодарского края водитель Daewoo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В результате происшествия... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T15:40
2025-02-17T15:41
краснодарский край
госавтоинспекция кубани
новости
происшествия
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В Кореновском районе Краснодарского края водитель Daewoo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В результате происшествия погибли оба водителя, сообщает госавтоинспекция Кубани.Авария произошла в 11:30 по московскому времени на восьмом километре автодороги "Комсомольский – Анапский".Ранее стало известно о ДТП в Крыму – автомобиль съехал с дороги, несколько раз перевернулся и упал на железнодорожные пути. Водитель смог выбраться из салона самостоятельно, автомобиль убрали с рельсов сотрудники МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны подробности смертельной аварии со "скорой" в СевастополеПодростки на мопеде столкнулись с машиной в СевастополеДТП на "Тавриде" парализовало движение из Симферополя в Севастополь
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краснодарский край, госавтоинспекция кубани, новости, происшествия, дтп
На Кубани в лобовом столкновении погибли водители автомобилей

На Кубани в лобовом столкновении погибли водители обоих автомобилей

15:40 17.02.2025 (обновлено: 15:41 17.02.2025)
 
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ДТП на Кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В Кореновском районе Краснодарского края водитель Daewoo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В результате происшествия погибли оба водителя, сообщает госавтоинспекция Кубани.
"Водитель автомобиля Daewoo 1989 года рождения на закруглении допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai под управлением водителя 1970 года рождения. В результате происшествия оба водителя скончались на месте", – информирует пресс-служба.
Авария произошла в 11:30 по московскому времени на восьмом километре автодороги "Комсомольский – Анапский".
Ранее стало известно о ДТП в Крыму – автомобиль съехал с дороги, несколько раз перевернулся и упал на железнодорожные пути. Водитель смог выбраться из салона самостоятельно, автомобиль убрали с рельсов сотрудники МЧС.
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