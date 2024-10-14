https://crimea.ria.ru/20241014/blokada-i-vzyatie-pod-kontrol-tayvanya---kitay-nachal-masshtabnye-ucheniya-1141061210.html

Блокада и взятие под контроль Тайваня - Китай начал масштабные учения

Блокада и взятие под контроль Тайваня - Китай начал масштабные учения - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Блокада и взятие под контроль Тайваня - Китай начал масштабные учения

Китай начал военные учения для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов Тайваня, сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T06:30

2024-10-14T06:30

2024-10-14T06:33

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китай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Китай начал военные учения для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов Тайваня, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си.По его словам, целью учений является "устрашение сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня".Согласно плану учений корабли и самолеты НОАК приблизятся к острову с разных направлений и отработают совместный штурм. При этом основное внимание будет уделено совместному патрулированию ВМС и ВВС, блокированию и взятию под контроль ключевых портов и районов, а также нанесению ударов по морским и наземным целям.Одновременно с масштабными учениями вокруг Тайваня ведут патрулирование четыре отряда кораблей береговой охраны КНР. Минобороны Тайваня уже осудило учения НОАК, назвав их провокацией и пообещав развернуть соответствующие силы для реагирования."Вооруженные силы Тайваня решительно осуждают нерациональные и провокационные действия НОАК", - говорится в сообщении оборонного ведомства острова в соцсети X.В 1949 году остров Тайвань стал убежищем для правительства Китайской Республики и партии Гоминьдан, которые проиграли в гражданской войне с коммунистами во главе с Мао Цзэдуном. Они не признали законность новых властей Китая. Официальный Пекин не признает суверенитет Тайваня, считая остров одной из своих провинций. В 1992 году на встрече представителей КНР и Тайваня стороны договорились о признании принципа единого Китая, оставив за собой право на разную интерпретацию этого принципа.Более 170 стран, включая ООН и Россию, юридически признают позицию правительства КНР, по которой Тайвань принадлежит Китаю на основе принципа "единого Китая". Китайскую Республику (то есть Тайвань) признают 14 стран: Белиз, Гватемала, Гаити, Гондурас, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20230307/politolog-otsenil-veroyatnost-voennoy-operatsii-kitaya-v-tayvane-1127370419.html

тайвань

ситуация на тайване

китай

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тайвань, ситуация на тайване, китай, в мире, учения, новости