https://crimea.ria.ru/20250129/fas-proverit-tseny-na-mayonez-i-podsolnechnoe-maslo-1143789643.html

ФАС проверит цены на майонез и подсолнечное масло

ФАС проверит цены на майонез и подсолнечное масло - РИА Новости Крым, 29.01.2025

ФАС проверит цены на майонез и подсолнечное масло

Федеральная антимонопольная служба начала проверку обоснованности цен на ряд продовольственных товаров, включая майонез, подсолнечное масло и соль. Об этом... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T22:33

2025-01-29T22:33

2025-01-29T22:16

фас (федеральная антимонопольная служба)

россия

цены в крыму

экономика

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба начала проверку обоснованности цен на ряд продовольственных товаров, включая майонез, подсолнечное масло и соль. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В частности, ведомство направило 24 запроса в адрес производителей майонеза, 10 – подсолнечного масла, 21 – маргарина, 7 – пищевой соли.В ФАС напомнили, что компании, занимающие доминирующее положение на рынке, обязаны соблюдать запреты, установленные законом о защите конкуренции, в том числе на установление монопольно высоких цен. В случае выявления нарушений служба может применить меры антимонопольного реагирования.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменятся цены на кофе из-за подорожания арабикиМясо, сыр и интернет: на что в Крыму ускорился рост ценВ Крыму подешевел бензин

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фас (федеральная антимонопольная служба), россия, цены в крыму, экономика, общество, новости