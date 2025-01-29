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ФАС проверит цены на майонез и подсолнечное масло - РИА Новости Крым, 29.01.2025
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ФАС проверит цены на майонез и подсолнечное масло
ФАС проверит цены на майонез и подсолнечное масло - РИА Новости Крым, 29.01.2025
ФАС проверит цены на майонез и подсолнечное масло
Федеральная антимонопольная служба начала проверку обоснованности цен на ряд продовольственных товаров, включая майонез, подсолнечное масло и соль. Об этом... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T22:33
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фас (федеральная антимонопольная служба)
россия
цены в крыму
экономика
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба начала проверку обоснованности цен на ряд продовольственных товаров, включая майонез, подсолнечное масло и соль. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В частности, ведомство направило 24 запроса в адрес производителей майонеза, 10 – подсолнечного масла, 21 – маргарина, 7 – пищевой соли.В ФАС напомнили, что компании, занимающие доминирующее положение на рынке, обязаны соблюдать запреты, установленные законом о защите конкуренции, в том числе на установление монопольно высоких цен. В случае выявления нарушений служба может применить меры антимонопольного реагирования.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменятся цены на кофе из-за подорожания арабикиМясо, сыр и интернет: на что в Крыму ускорился рост ценВ Крыму подешевел бензин
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фас (федеральная антимонопольная служба), россия, цены в крыму, экономика, общество, новости
ФАС проверит цены на майонез и подсолнечное масло

ФАС проверит обоснованность цен на майонез и соль

22:33 29.01.2025
 
© РИА Новости КрымЛюди в супермаркете
Люди в супермаркете - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба начала проверку обоснованности цен на ряд продовольственных товаров, включая майонез, подсолнечное масло и соль. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Служба направила запросы производителям майонеза, масла подсолнечного, маргарина и соли пищевой. Организации должны предоставить информацию об объемах производства и реализации продукции, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж", - говорится в сообщении.
В частности, ведомство направило 24 запроса в адрес производителей майонеза, 10 – подсолнечного масла, 21 – маргарина, 7 – пищевой соли.
В ФАС напомнили, что компании, занимающие доминирующее положение на рынке, обязаны соблюдать запреты, установленные законом о защите конкуренции, в том числе на установление монопольно высоких цен. В случае выявления нарушений служба может применить меры антимонопольного реагирования.
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ФАС (Федеральная антимонопольная служба)РоссияЦены в КрымуЭкономикаОбществоНовости
 
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