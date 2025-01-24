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Мясо, сыр и интернет: на что в Крыму ускорился рост цен
Мясо, сыр и интернет: на что в Крыму ускорился рост цен - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Мясо, сыр и интернет: на что в Крыму ускорился рост цен
Годовая инфляция в Республике Крым в декабре 2024 года ускорилась до 9,57% после 8,82% в ноябре. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель направления... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T14:47
2025-01-24T14:47
2025-01-24T14:47
банк россии
инфляция
крым
экономика крыма
елена денисенко
цены в крыму
цены и тарифы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Годовая инфляция в Республике Крым в декабре 2024 года ускорилась до 9,57% после 8,82% в ноябре. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко. Так, в декабре 2024 года в годовом выражении подорожало мясо птицы и свинина. Это связано с возросшими затратами животноводов, в том числе из-за повышения цен на корма и импортные компоненты в условиях ослабления рубля, объяснила Елена Денисенко. "Удорожание сырья отразилось на увеличении расходов переработчиков мяса, в результате чего ускорился годовой рост цен на колбасные изделия и мясные полуфабрикаты", - добавила специалист. Такая же динамика цен отмечалась на молоко, йогурт, печенье и торты, одежду, парфюмерно-косметические товары, моющие и чистящие средства, а также на услуги интернет-провайдеров. При этом замедлился рост цен на фрукты и цитрусовые. Перед Новым годом на крымских рынках стало намного больше апельсинов и лимонов благодаря новым логистическим маршрутам и расширению перечня стран-поставщиков, сказала Елена Денисенко. Расширение внутреннего спроса в стране по-прежнему значительно опережает возможности выпуска продукции, что приводит к росту цен. Для снижения инфляции Банк России влияет на спрос с помощью ключевой ставки, от которой зависят ставки по кредитам и депозитам. На данный момент она установлена в размере 21% годовых. С учетом проводимой денежно-кредитной политики Банка России годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году и будет находиться вблизи этого значения в дальнейшем.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму готовы увеличить производство яиц на 15%Новостройки в Крыму в 2025 году: что будет с ценамиВ Крыму подешевел бензин
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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банк россии, инфляция, крым, экономика крыма, елена денисенко, цены в крыму, цены и тарифы, видео
Мясо, сыр и интернет: на что в Крыму ускорился рост цен
В декабре в Крыму ускорилась годовая инфляция
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Годовая инфляция в Республике Крым в декабре 2024 года ускорилась до 9,57% после 8,82% в ноябре. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.
"Основная причина – повышение расходов производителей и поставщиков, которые переносили свои издержки в отпускные цены на товары и услуги, - сказала она.
Так, в декабре 2024 года в годовом выражении подорожало мясо птицы и свинина. Это связано с возросшими затратами животноводов, в том числе из-за повышения цен на корма и импортные компоненты в условиях ослабления рубля, объяснила Елена Денисенко.
"Удорожание сырья отразилось на увеличении расходов переработчиков мяса, в результате чего ускорился годовой рост цен на колбасные изделия и мясные полуфабрикаты", - добавила специалист.
Такая же динамика цен отмечалась на молоко, йогурт, печенье и торты, одежду, парфюмерно-косметические товары, моющие и чистящие средства, а также на услуги интернет-провайдеров.
"В декабре абонентская плата за доступ к сети Интернет выросла в годовом выражении больше, чем месяцем ранее. Причина связана с ростом расходов компаний на модернизацию сетей, обслуживание импортного оборудования и оплату труда сотрудников", - отметила эксперт.
При этом замедлился рост цен на фрукты и цитрусовые. Перед Новым годом на крымских рынках стало намного больше апельсинов и лимонов благодаря новым логистическим маршрутам и расширению перечня стран-поставщиков, сказала Елена Денисенко.
Расширение внутреннего спроса в стране по-прежнему значительно опережает возможности выпуска продукции, что приводит к росту цен. Для снижения инфляции Банк России влияет на спрос с помощью ключевой ставки, от которой зависят ставки по кредитам и депозитам. На данный момент она установлена в размере 21% годовых. С учетом проводимой денежно-кредитной политики Банка России годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году и будет находиться вблизи этого значения в дальнейшем.
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