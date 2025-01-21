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В Крыму готовы увеличить производство яиц на 15%
В Крыму готовы увеличить производство яиц на 15% - РИА Новости Крым, 21.01.2025
В Крыму готовы увеличить производство яиц на 15%
Власти Крыма ведут переговоры с несколькими инвесторами, готовыми вложить средства в увеличение производства куриного яйца. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T15:59
2025-01-21T15:59
2025-01-21T16:00
денис кратюк
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цены на куриные яйца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Власти Крыма ведут переговоры с несколькими инвесторами, готовыми вложить средства в увеличение производства куриного яйца. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Кроме того, минсельхоз работает с потенциальными инвесторами по направлению увеличения производства молочной продукции. По словам Кратюка, Крым на данный момент обеспечивает себя молоком собственного производства менее чем на 40%. Планируется увеличить этот показатель до 50%. Для этого необходимо создать еще как минимум два крупных животноводческих комплекса примерно на две тысячи голов дойного стада в каждом, отметил министр.Он добавил, что республика полностью обеспечивает потребность в свинине и мясе птицы за счет собственного производства, тогда как по говядине этот показатель составляет около 25%. Кратюк пояснил, что выращивать в Крыму мясные породы крупного рогатого скота экономически нерентабельно.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил нарастить объемы собственного производства молока и мяса, увеличив поголовье молочного товарного скота и птицы. По его словам, для этого необходимо предусмотреть строительство новых комплексов и масштабировать уже существующие площадки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в сельском хозяйстве Крыма не хватает специалистовКрымский экспорт: кому и что мы продаемЧто поможет стабилизировать цены в Крыму на местные овощи зимой
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В Крыму готовы увеличить производство яиц на 15%
В Крыму инвесторы готовы вложиться в увеличение производства куриного яйца – минсельхоз
15:59 21.01.2025 (обновлено: 16:00 21.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Власти Крыма ведут переговоры с несколькими инвесторами, готовыми вложить средства в увеличение производства куриного яйца. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
"Яйцом мы сегодня себя обеспечиваем более чем на 60%, хотим добиться 75%. Ведем диалог с двумя-тремя инвесторами, которые имеют уже свои площадки для того, чтобы поставить курицу-несушку", – сказал глава ведомства.
Кроме того, минсельхоз работает с потенциальными инвесторами по направлению увеличения производства молочной продукции. По словам Кратюка, Крым на данный момент обеспечивает себя молоком собственного производства менее чем на 40%. Планируется увеличить этот показатель до 50%. Для этого необходимо создать еще как минимум два крупных животноводческих комплекса примерно на две тысячи голов дойного стада в каждом, отметил министр.
Он добавил, что республика полностью обеспечивает потребность в свинине и мясе птицы за счет собственного производства, тогда как по говядине этот показатель составляет около 25%. Кратюк пояснил, что выращивать в Крыму мясные породы крупного рогатого скота экономически нерентабельно.
"Мы эту ситуацию (с обеспечением говядиной – ред.) можем переломить только в единственном случае – когда поставим у себя площадку доращивания. То есть мы будем из соседних регионов приобретать небольших животных, привозить их сюда и докармливать. Это так называемый откромочный комплекс", – уточнил он.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил
нарастить объемы собственного производства молока и мяса, увеличив поголовье молочного товарного скота и птицы. По его словам, для этого необходимо предусмотреть строительство новых комплексов и масштабировать уже существующие площадки.
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