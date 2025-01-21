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В Крыму готовы увеличить производство яиц на 15%

В Крыму готовы увеличить производство яиц на 15% - РИА Новости Крым, 21.01.2025

В Крыму готовы увеличить производство яиц на 15%

Власти Крыма ведут переговоры с несколькими инвесторами, готовыми вложить средства в увеличение производства куриного яйца. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T15:59

2025-01-21T15:59

2025-01-21T16:00

денис кратюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Власти Крыма ведут переговоры с несколькими инвесторами, готовыми вложить средства в увеличение производства куриного яйца. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Кроме того, минсельхоз работает с потенциальными инвесторами по направлению увеличения производства молочной продукции. По словам Кратюка, Крым на данный момент обеспечивает себя молоком собственного производства менее чем на 40%. Планируется увеличить этот показатель до 50%. Для этого необходимо создать еще как минимум два крупных животноводческих комплекса примерно на две тысячи голов дойного стада в каждом, отметил министр.Он добавил, что республика полностью обеспечивает потребность в свинине и мясе птицы за счет собственного производства, тогда как по говядине этот показатель составляет около 25%. Кратюк пояснил, что выращивать в Крыму мясные породы крупного рогатого скота экономически нерентабельно.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил нарастить объемы собственного производства молока и мяса, увеличив поголовье молочного товарного скота и птицы. По его словам, для этого необходимо предусмотреть строительство новых комплексов и масштабировать уже существующие площадки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в сельском хозяйстве Крыма не хватает специалистовКрымский экспорт: кому и что мы продаемЧто поможет стабилизировать цены в Крыму на местные овощи зимой

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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