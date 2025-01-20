https://crimea.ria.ru/20250120/novostroyki-v-krymu-v-2025-godu-chto-budet-s-tsenami-1143289444.html

Новостройки в Крыму в 2025 году: что будет с ценами

Новостройки в Крыму в 2025 году: что будет с ценами - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Новостройки в Крыму в 2025 году: что будет с ценами

За 10 лет в Крыму введено в эксплуатацию более 8 млн квадратных метров жилья, но его по-прежнему не хватает. Потому в 2025 году застройщики продолжат вводить... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T06:02

2025-01-20T06:02

2025-01-20T06:02

дарья плотникова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. За 10 лет в Крыму введено в эксплуатацию более 8 млн квадратных метров жилья, но его по-прежнему не хватает. Потому в 2025 году застройщики продолжат вводить новые объекты, главным критерием которых будет комфортность. Такими прогнозами в эфире радио "Спутник в Крыму" поделилась коммерческий директор крупной крымской компании-застройщика Дарья Плотникова.Темпы строительства жилья в КрымуПо словам Плотниковой, несмотря на рост ключевой ставки и прочие трудности, которые отражаются на рынке недвижимости в России в целом и в Крыму частности, новые жилые кварталы в республике будут появляться, и их будет немало.Проекты, которые лежат на полке, не будут откладываться застройщиками еще и потому, что обеспеченность жильем крымчан по-прежнему остается самой низкой в России, сказала эксперт.При этом появились национальные цели, обозначенные новым указом президента, к которым надо стремиться уже сейчас, подчеркнула она."У нас нет возможности отступать. Крым по-прежнему недобирает: здесь самая низкая обеспеченность жильем на душу населения. Особенно в Симферополе, где всего 18 кв. метров на человека, тогда как по стране мы приближаемся к 30 кв. метрам, и есть национальная цель – 33 кв. метра", – поделилась Плотникова."А к 2030 году мы должны выйти на показатель 38 кв. метров на человека. Поэтому, по нашим оценкам, перспективная емкость строительства и продаж недвижимости в Крыму – это еще примерно 25 млн квадратных метров", – добавила она.Для понимания, насколько это много, эксперт привела цифры, характеризующие темпы строительства нового жилья в Крыму за последние 10 лет. Так, с 2014 года до 2024-го в эксплуатацию в разных районах республики ввели чуть больше 8 млн кв. метров.И сегодня в Крыму есть города – и это в том числе перспективная для инвесторов столица, – где наблюдается существенный дефицит новых квартир, заметила Плотникова.Какие квартиры предложат застройщикиПо словам Плотниковой, в отличие от общероссийской тенденции к снижению средней площади квартир, в Крыму застройщики, реализующие проекты жилых кварталов, не прибегают к таким экспериментам, как малогабаритное жилье – 28 кв. метров и менее.Такая статистика объясняется тем, что примерно 40% крымчан живут в двухкомнатных квартирах, площадью от 45 квадратных метров, около 30% – в трехкомнатных и всего 23% – в однокомнатных, добавила Плотникова."Учитывая эти факторы, застройщики не могут плодить только "однушки" и создавать проекты в виде общежитий. Это, в первую очередь, все-таки должно быть комфортное жилье с эргономичными, продуманными планировками. И застройщики сегодня большое внимание уделяют именно этому", – отметила эксперт.Поэтому в сегменте "комфорт" и "комфорт+" на рынке сегодня больше "двушек", меньше "однушек" и примерно в пределах 20% – это трехкомнатные квартиры, добавила Плотникова.Комфортность нового жилья является основным критерием строящихся объектов еще и потому, что "сегодня клиент достаточно взыскательный", добавила Плотникова."Людям уже мало, чтобы во дворе было чисто, чтобы он был без машин, чистота в подъездах. Нужно обеспечить собственника всей необходимой социально-бытовой и коммерческой инфраструктурой", – сказала она.Что будет с ценами на новые квартиры в Крыму в 2025 годуПри этом цена за квадратный метр нового жилья продолжает расти сейчас и будет расти в 2025 году, особенно к лету, заметила она.Кроме того, "руку на пульсе держат банки, которые дают застройщикам проектное финансирование на реализацию объектов", добавила она."Они диктуют в определенной степени условия в виде минимальной цены продажи, которая прописана в кредитном договоре. То есть банк обязует продавать не ниже определенной цены", – пояснила Плотникова.В то же время, кроме количества квадратных метров, ввод которых ежегодно растет, увеличивается и качество возводимого в Крыму жилья – и это в том числе фактор роста цены за "квадрат", заключила эксперт.Ранее Плотникова рассказала, что показали продажи квартир в Крыму в 2024 году и как изменилась структура продаж.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Долгосрочная аренда жилья в Симферополе: как изменились цены к зиме Доходы иноагентов от вкладов и квартир предлагают зачислять на спецсчет Ипотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодно

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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