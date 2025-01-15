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В Крыму подешевел бензин

В Крыму подешевел бензин - РИА Новости Крым, 15.01.2025

В Крыму подешевел бензин

Цена на автомобильный бензин марки АИ-95 на крупнейших автозаправочных станциях в Крыму снизилась на три рубля. В этом убедились РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T08:37

2025-01-15T08:37

2025-01-15T08:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Цена на автомобильный бензин марки АИ-95 на крупнейших автозаправочных станциях в Крыму снизилась на три рубля. В этом убедились РИА Новости Крым.Еще накануне бензин у одной из основных сетей полуострова стоил 69 рублей 39 копеек, сегодня – 66 рублей 50 копеек за литр.В конце декабря глава республики Сергей Аксенов поручил с 15 января снизить цену на бензин марки АИ-95 на АЗС основных нефтетрейдеров снизится до 66,5 рубля за литр.По его словам, этого удалось достичь благодаря поддержке правительства России и в связи с договоренностью с топливными компаниями Крыма.Ранее Аксенов заявил, что стоимость топлива в Крыму расти не будет, республиканские власти совместно с федеральным правительством прорабатывают вопрос стабилизации цен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы нашли рецепт" – Аксенов о решении вопроса с ценами на топливо в КрымуАксенов пообещал добиться снижения цен на бензин в КрымуЗапрет на экспорт бензина из России продлен до 31 января

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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