Рейтинг@Mail.ru
В Крыму подешевел бензин - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250115/v-krymu-podeshevel-benzin-1143356238.html
В Крыму подешевел бензин
В Крыму подешевел бензин - РИА Новости Крым, 15.01.2025
В Крыму подешевел бензин
Цена на автомобильный бензин марки АИ-95 на крупнейших автозаправочных станциях в Крыму снизилась на три рубля. В этом убедились РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T08:37
2025-01-15T08:39
крым
бензин
топливо
топливо в крыму
цены в крыму
новости крыма
общество
азс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871337_0:51:1618:961_1920x0_80_0_0_35159269e84f76b28f0713026dd9197e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Цена на автомобильный бензин марки АИ-95 на крупнейших автозаправочных станциях в Крыму снизилась на три рубля. В этом убедились РИА Новости Крым.Еще накануне бензин у одной из основных сетей полуострова стоил 69 рублей 39 копеек, сегодня – 66 рублей 50 копеек за литр.В конце декабря глава республики Сергей Аксенов поручил с 15 января снизить цену на бензин марки АИ-95 на АЗС основных нефтетрейдеров снизится до 66,5 рубля за литр.По его словам, этого удалось достичь благодаря поддержке правительства России и в связи с договоренностью с топливными компаниями Крыма.Ранее Аксенов заявил, что стоимость топлива в Крыму расти не будет, республиканские власти совместно с федеральным правительством прорабатывают вопрос стабилизации цен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы нашли рецепт" – Аксенов о решении вопроса с ценами на топливо в КрымуАксенов пообещал добиться снижения цен на бензин в КрымуЗапрет на экспорт бензина из России продлен до 31 января
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871337_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_89eb512032ed8992a1f339f8040ecf5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, бензин, топливо, топливо в крыму, цены в крыму, новости крыма, общество, азс
В Крыму подешевел бензин

В Крыму стоимость бензина АИ-95 снизилась на три рубля

08:37 15.01.2025 (обновлено: 08:39 15.01.2025)
 
© РИА Новости КрымАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Цена на автомобильный бензин марки АИ-95 на крупнейших автозаправочных станциях в Крыму снизилась на три рубля. В этом убедились РИА Новости Крым.
Еще накануне бензин у одной из основных сетей полуострова стоил 69 рублей 39 копеек, сегодня – 66 рублей 50 копеек за литр.
© РИА Новости КрымВ Крыму стоимость бензина АИ-95 снизилась на три рубля
В Крыму стоимость бензина АИ-95 снизилась на три рубля - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости Крым
В Крыму стоимость бензина АИ-95 снизилась на три рубля
В конце декабря глава республики Сергей Аксенов поручил с 15 января снизить цену на бензин марки АИ-95 на АЗС основных нефтетрейдеров снизится до 66,5 рубля за литр.
По его словам, этого удалось достичь благодаря поддержке правительства России и в связи с договоренностью с топливными компаниями Крыма.
Ранее Аксенов заявил, что стоимость топлива в Крыму расти не будет, республиканские власти совместно с федеральным правительством прорабатывают вопрос стабилизации цен.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Мы нашли рецепт" – Аксенов о решении вопроса с ценами на топливо в Крыму
Аксенов пообещал добиться снижения цен на бензин в Крыму
Запрет на экспорт бензина из России продлен до 31 января
 
КрымБензинТопливоТопливо в КрымуЦены в КрымуНовости КрымаОбществоАЗС
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:37В Крыму подешевел бензин
08:31Берег Азовского моря очистили от мазута
08:23Спасал племянника: украинец с пистолетом напал на военкомов
08:11Долги по ЖКХ будут взыскивать через Госуслуги: когда начнут эксперимент
07:54Екатерина Великая в Крыму – инфографика
07:37Как будет действовать Трамп в отношении Украины – мнение
07:14Семь сел в пригороде Симферополя до вечера останутся без света
06:53Крым глазами Грибоедова: от Херсонеса до Феодосии
06:27Президент Южной Кореи арестован
06:10Что поможет стабилизировать цены в Крыму на местные овощи зимой
00:01Какую погоду принесет в Крым Азорский циклон
00:00Какой сегодня праздник: 15 января
23:23Заявления Патрушева и теракт с химвеществами: главное за день
23:07Удар ВСУ по станции "Турецкого потока" в России был нужен Европе – мнение
22:57Бастрыкин вручил награды Дмитрию Киселеву и Маргарите Симоньян
22:41Армения и США подписали документ о стратегическом партнерстве
22:30Когда завершится благоустройство Массандровского парка в Ялте
22:12В России резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
21:52Более 60 улиц Феодосии останутся без воды на сутки
21:32Летнее оздоровление детей: кому в Симферополе положены льготы
Лента новостейМолния