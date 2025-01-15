https://crimea.ria.ru/20250115/kogda-vozobnovit-dvizhenie-poezd-iz-kryma-v-adler-1143360841.html

Когда возобновит движение поезд из Крыма в Адлер

Когда возобновит движение поезд из Крыма в Адлер - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Когда возобновит движение поезд из Крыма в Адлер

Поезд Симферополь – Адлер с 23 января возобновит движение после ремонта железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T11:24

2025-01-15T11:24

2025-01-15T11:24

крым

адлер

поезд

поезд "таврия"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Поезд Симферополь – Адлер с 23 января возобновит движение после ремонта железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Ранее продажа билетов на это направление была приостановлена из-за корректировки расписания в связи с ремонтом инфраструктуры, уточнили в компании.При этом в апреле будет отменено два рейса составов из Симферополя в Адлер. Продажа билетов на поезд отправлением из Симферополя 7 апреля и из Адлера 8 апреля пока остается закрытой и возобновится после корректировки расписания, добавили в "Гранд Сервис Экспресс".Количество перевезенных в 2024 году пассажиров поездами в Крым и с полуострова на материк, выросло на 15% по сравнению с 2023 годом. Поезда пригородного и дальнего сообщения перевезли 9,3 миллиона пассажиров в прошлом году, сообщал ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Министр транспорта Роман Старовойт в докладе президенту России Владимиру Путину сообщал, что пассажиропоток в новогодние праздники в направлении Крыма вырос более, чем на два процента по сравнению с предыдущим годом, и составил порядка 143 тысячи пассажиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские поезда "Таврия" перевезли за год более пяти миллионов пассажиров"От окон не могли оторваться": проводник рассказал о первом поезде в КрымРасписание поездов в Крым меняется с 15 декабря

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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