Когда возобновит движение поезд из Крыма в Адлер
Поезд из Крыма в Адлер с 23 января возобновит движение после ремонта инфраструктуры
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Поезд Симферополь – Адлер с 23 января возобновит движение после ремонта железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"Возобновлена продажа билетов на поезд №315/316 сообщением Симферополь – Адлер отправлением с 23 января 2025 года", - сказано в сообщении.
Ранее продажа билетов на это направление была приостановлена из-за корректировки расписания в связи с ремонтом инфраструктуры, уточнили в компании.
При этом в апреле будет отменено два рейса составов из Симферополя в Адлер.
"Поезда из Симферополя отправлением 5 апреля 2025 года, а также из Адлера 6 апреля 2025 года будут отменены", - отметил перевозчик.
Продажа билетов на поезд отправлением из Симферополя 7 апреля и из Адлера 8 апреля пока остается закрытой и возобновится после корректировки расписания, добавили в "Гранд Сервис Экспресс".
Количество перевезенных в 2024 году пассажиров поездами в Крым и с полуострова на материк, выросло на 15% по сравнению с 2023 годом. Поезда пригородного и дальнего сообщения перевезли 9,3 миллиона пассажиров в прошлом году, сообщал ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
Министр транспорта Роман Старовойт в докладе президенту России Владимиру Путину сообщал, что пассажиропоток в новогодние праздники в направлении Крыма вырос более, чем на два процента по сравнению с предыдущим годом, и составил порядка 143 тысячи пассажиров.
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