https://crimea.ria.ru/20250115/kiev-neset-tyazhelye-poteri---v-zone-svo-unichtozheny-esche-15-tysyachi-boevikov-1143363899.html
Киев несет тяжелые потери - в зоне СВО уничтожены еще 1,5 тысячи боевиков
Киев несет тяжелые потери - в зоне СВО уничтожены еще 1,5 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Киев несет тяжелые потери - в зоне СВО уничтожены еще 1,5 тысячи боевиков
Вооруженные силы России в боях в зоне спецоперации уничтожили еще 1575 украинских боевиков за сутки и разбили вооружение и технику противника, в том числе... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T12:53
2025-01-15T12:53
2025-01-15T13:18
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "центр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в боях в зоне спецоперации уничтожили еще 1575 украинских боевиков за сутки и разбили вооружение и технику противника, в том числе западного образца. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Подразделениями группировки войск "Север" уничтожили до 30 украинских солдат, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", орудия полевой артиллерии, в том числе американскую самоходную артустановку Paladin, и два склада боеприпасов.Военнослужащие группы "Запад" улучшили положение по переднему краю, ликвидировали более 460 боевиков, два американских бронетранспортера М113, пять артиллерийских орудий, из них три производства стран НАТО, два склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус".Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов.Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ - до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Богдана" и склад боеприпасов.Подразделения "Днепра" разбили до 95 вражеских солдат, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии.Группировка "Центр" уничтожила свыше 560 боевиков, немецкий танк Leopard, четыре боевые бронированные машины, шесть артиллерийских орудий, и как сообщалось, освободила населенный пункт Украинка в Донбассе.Кроме того, поражена инфраструктура военных аэродромов, а также скопления живой силы и техники противника в 137 районах. Средства ПВО сбили две французские авиабомбы Hammer, 10 американских реактивных снарядов HIMARS и 85 беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 40 480 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20539 танков и других боевых бронированных машин, 1509 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 630 орудий полевой артиллерии и минометов, 30305 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам УкраиныНовости СВО: Киев потерял еще 1640 боевиков за суткиАрмия России поразила военные аэродромы Украины и склады боеприпасов ВСУ
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика
Киев несет тяжелые потери - в зоне СВО уничтожены еще 1,5 тысячи боевиков
Новости СВО: Украина потеряла в боях еще 1,5 тысячи боевиков
12:53 15.01.2025 (обновлено: 13:18 15.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в боях в зоне спецоперации уничтожили еще 1575 украинских боевиков за сутки и разбили вооружение и технику противника, в том числе западного образца. Об этом сообщается в сводке Минобороны.
Подразделениями группировки войск "Север" уничтожили до 30 украинских солдат, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", орудия полевой артиллерии, в том числе американскую самоходную артустановку Paladin, и два склада боеприпасов.
Военнослужащие группы "Запад" улучшили положение по переднему краю, ликвидировали более 460 боевиков, два американских бронетранспортера М113, пять артиллерийских орудий, из них три производства стран НАТО, два склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус".
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов.
Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ - до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Богдана" и склад боеприпасов.
Подразделения "Днепра" разбили до 95 вражеских солдат, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии.
Группировка "Центр
" уничтожила свыше 560 боевиков, немецкий танк Leopard, четыре боевые бронированные машины, шесть артиллерийских орудий, и как сообщалось, освободила населенный пункт Украинка в Донбассе
.
Кроме того, поражена инфраструктура военных аэродромов, а также скопления живой силы и техники противника в 137 районах. Средства ПВО сбили две французские авиабомбы Hammer, 10 американских реактивных снарядов HIMARS и 85 беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 40 480 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20539 танков и других боевых бронированных машин, 1509 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 630 орудий полевой артиллерии и минометов, 30305 единиц специальной военной автомобильной техники.
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