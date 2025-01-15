https://crimea.ria.ru/20250115/kiev-neset-tyazhelye-poteri---v-zone-svo-unichtozheny-esche-15-tysyachi-boevikov-1143363899.html

Киев несет тяжелые потери - в зоне СВО уничтожены еще 1,5 тысячи боевиков

Киев несет тяжелые потери - в зоне СВО уничтожены еще 1,5 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Киев несет тяжелые потери - в зоне СВО уничтожены еще 1,5 тысячи боевиков

Вооруженные силы России в боях в зоне спецоперации уничтожили еще 1575 украинских боевиков за сутки и разбили вооружение и технику противника, в том числе... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T12:53

2025-01-15T12:53

2025-01-15T13:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в боях в зоне спецоперации уничтожили еще 1575 украинских боевиков за сутки и разбили вооружение и технику противника, в том числе западного образца. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Подразделениями группировки войск "Север" уничтожили до 30 украинских солдат, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", орудия полевой артиллерии, в том числе американскую самоходную артустановку Paladin, и два склада боеприпасов.Военнослужащие группы "Запад" улучшили положение по переднему краю, ликвидировали более 460 боевиков, два американских бронетранспортера М113, пять артиллерийских орудий, из них три производства стран НАТО, два склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус".Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов.Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ - до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Богдана" и склад боеприпасов.Подразделения "Днепра" разбили до 95 вражеских солдат, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии.Группировка "Центр" уничтожила свыше 560 боевиков, немецкий танк Leopard, четыре боевые бронированные машины, шесть артиллерийских орудий, и как сообщалось, освободила населенный пункт Украинка в Донбассе.Кроме того, поражена инфраструктура военных аэродромов, а также скопления живой силы и техники противника в 137 районах. Средства ПВО сбили две французские авиабомбы Hammer, 10 американских реактивных снарядов HIMARS и 85 беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 40 480 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20539 танков и других боевых бронированных машин, 1509 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 630 орудий полевой артиллерии и минометов, 30305 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам УкраиныНовости СВО: Киев потерял еще 1640 боевиков за суткиАрмия России поразила военные аэродромы Украины и склады боеприпасов ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика