Рейтинг@Mail.ru
Киев несет тяжелые потери - в зоне СВО уничтожены еще 1,5 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250115/kiev-neset-tyazhelye-poteri---v-zone-svo-unichtozheny-esche-15-tysyachi-boevikov-1143363899.html
Киев несет тяжелые потери - в зоне СВО уничтожены еще 1,5 тысячи боевиков
Киев несет тяжелые потери - в зоне СВО уничтожены еще 1,5 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Киев несет тяжелые потери - в зоне СВО уничтожены еще 1,5 тысячи боевиков
Вооруженные силы России в боях в зоне спецоперации уничтожили еще 1575 украинских боевиков за сутки и разбили вооружение и технику противника, в том числе... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T12:53
2025-01-15T13:18
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "центр"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143336380_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_1e604db3dcbe187814457a809cec4249.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в боях в зоне спецоперации уничтожили еще 1575 украинских боевиков за сутки и разбили вооружение и технику противника, в том числе западного образца. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Подразделениями группировки войск "Север" уничтожили до 30 украинских солдат, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", орудия полевой артиллерии, в том числе американскую самоходную артустановку Paladin, и два склада боеприпасов.Военнослужащие группы "Запад" улучшили положение по переднему краю, ликвидировали более 460 боевиков, два американских бронетранспортера М113, пять артиллерийских орудий, из них три производства стран НАТО, два склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус".Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов.Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ - до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Богдана" и склад боеприпасов.Подразделения "Днепра" разбили до 95 вражеских солдат, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии.Группировка "Центр" уничтожила свыше 560 боевиков, немецкий танк Leopard, четыре боевые бронированные машины, шесть артиллерийских орудий, и как сообщалось, освободила населенный пункт Украинка в Донбассе.Кроме того, поражена инфраструктура военных аэродромов, а также скопления живой силы и техники противника в 137 районах. Средства ПВО сбили две французские авиабомбы Hammer, 10 американских реактивных снарядов HIMARS и 85 беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 40 480 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20539 танков и других боевых бронированных машин, 1509 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 630 орудий полевой артиллерии и минометов, 30305 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам УкраиныНовости СВО: Киев потерял еще 1640 боевиков за суткиАрмия России поразила военные аэродромы Украины и склады боеприпасов ВСУ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143336380_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_975d23862e6b1fee77fc2871266ebd7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика
Киев несет тяжелые потери - в зоне СВО уничтожены еще 1,5 тысячи боевиков

Новости СВО: Украина потеряла в боях еще 1,5 тысячи боевиков

12:53 15.01.2025 (обновлено: 13:18 15.01.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в боях в зоне спецоперации уничтожили еще 1575 украинских боевиков за сутки и разбили вооружение и технику противника, в том числе западного образца. Об этом сообщается в сводке Минобороны.
Сводка Минобороны России из зоны спецоперации за 15 января 2025Сводка Минобороны России из зоны спецоперации за 15 января 2025
Подразделениями группировки войск "Север" уничтожили до 30 украинских солдат, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", орудия полевой артиллерии, в том числе американскую самоходную артустановку Paladin, и два склада боеприпасов.
Военнослужащие группы "Запад" улучшили положение по переднему краю, ликвидировали более 460 боевиков, два американских бронетранспортера М113, пять артиллерийских орудий, из них три производства стран НАТО, два склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус".
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов.
Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ - до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Богдана" и склад боеприпасов.
Подразделения "Днепра" разбили до 95 вражеских солдат, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии.
Группировка "Центр" уничтожила свыше 560 боевиков, немецкий танк Leopard, четыре боевые бронированные машины, шесть артиллерийских орудий, и как сообщалось, освободила населенный пункт Украинка в Донбассе.
Кроме того, поражена инфраструктура военных аэродромов, а также скопления живой силы и техники противника в 137 районах. Средства ПВО сбили две французские авиабомбы Hammer, 10 американских реактивных снарядов HIMARS и 85 беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 40 480 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20539 танков и других боевых бронированных машин, 1509 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 630 орудий полевой артиллерии и минометов, 30305 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам Украины
Новости СВО: Киев потерял еще 1640 боевиков за сутки
Армия России поразила военные аэродромы Украины и склады боеприпасов ВСУ
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:36Браконьер пойдет под суд за вылов креветки на 26,5 миллионов рублей
14:13Проект о "периоде охлаждения" по кредитам принят в первом чтении
14:03В Симферополе 20 семей получили новые квартиры взамен аварийных
13:54ДТП на чужом внедорожнике - двое крымчан получили сроки за "пьяный" угон
13:37Россия восстановит подачу газа в Приднестровье – президент республики
13:23Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января
13:17Что даст Крыму продление госпрограммы социально-экономического развития
12:53Киев несет тяжелые потери - в зоне СВО уничтожены еще 1,5 тысячи боевиков
12:36Болевая точка Евразии: эксперт пояснил стратегическое значение Крыма
12:23Армия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам Украины
12:17Российская армия освободила Украинку в ДНР
12:10Вам звонят "газовщики": в Крыму предупредили о новой схеме обмана
11:54Ликвидация мазута в Севастополе - обстановка на утро среды
11:42Десять детей получили ожоги глаз в детсаду в Анадыре
11:33Когда начнут строить новый аэропорт в Донецке
11:24Когда возобновит движение поезд из Крыма в Адлер
11:14Пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Краснодаре
10:42ВСУ сбросили "кассеты" на село в Херсонской области
10:34ЧС в Керченском проливе: все о ликвидации последствий к этому часу
10:03Спецслужбы Киева предлагали военным РФ 1 млн долларов за сдачу Горловки
Лента новостейМолния