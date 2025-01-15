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Мазут в Керчи будут собирать при помощи сетей и катеров

Мазут в Керчи будут собирать при помощи сетей и катеров - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Мазут в Керчи будут собирать при помощи сетей и катеров

В Керчи будут использовать сети и катера для очистки акватории от мазута, сообщил глава администрации города Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T15:50

2025-01-15T15:50

2025-01-15T15:53

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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Керчи будут использовать сети и катера для очистки акватории от мазута, сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Мэр уточнил, что такая конструкция позволит охватить необходимую площадь загрязненного пространства акватории. Использовать такие сети размером 2 на 30 метров можно будет в тех местах, где мазут находится на поверхности воды.С помощью таких сетей собирать мазут и нефтяные пятна в акватории Керченского пролива будут катерами, добавил мэр.Ранее такой способ стали применять в Севастополе. По поручению губернатора Развожаева, спасательная служба закупила порядка 700 метров сети для сбора мазута. Также в севастопольской бухте Омега установят боновые заграждения для защиты птиц от мазута.Мазут с севшего на мель танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января, сообщили ранее в Минтрансе России. Уточняется, что на данный момент мазут изолировали с помощью 2140 метров боновых ограждений, его собирают с помощью баржи и ручным способом.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Корму танкера "Волгонефть-239" оградят искусственным валом"Жду активных действий" – Путин о ликвидации ЧС в Керченском проливеНа побережье Кубани обнаружили новые выбросы мазута

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, новости крыма, крым, экология, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море