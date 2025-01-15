Мазут в Керчи будут собирать при помощи сетей и катеров
Для сбора мазута в Керчи будут использовать сети и плавсредства
15:50 15.01.2025 (обновлено: 15:53 15.01.2025)
© РИА Новости КрымВ Керчи на набережной обнаружен мазут
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Керчи будут использовать сети и катера для очистки акватории от мазута, сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
"В случае необходимости в акватории моря силами МЧС будет применен способ сбора мелких фракций мазута при помощи сети, утяжеленной с одной стороны и оборудованной поплавком с другой", – сказано в сообщении.
Мэр уточнил, что такая конструкция позволит охватить необходимую площадь загрязненного пространства акватории. Использовать такие сети размером 2 на 30 метров можно будет в тех местах, где мазут находится на поверхности воды.
С помощью таких сетей собирать мазут и нефтяные пятна в акватории Керченского пролива будут катерами, добавил мэр.
"Плавсредства также будут задействованы для мониторинга. В случае выявления пятен на поверхности воды сети будут закрепляться между двумя катерами, что позволит проводить сбор мазутных накоплений", – отметил Каторгин.
Ранее такой способ стали применять в Севастополе. По поручению губернатора Развожаева, спасательная служба закупила порядка 700 метров сети для сбора мазута. Также в севастопольской бухте Омега установят боновые заграждения для защиты птиц от мазута.
Мазут с севшего на мель танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января, сообщили ранее в Минтрансе России. Уточняется, что на данный момент мазут изолировали с помощью 2140 метров боновых ограждений, его собирают с помощью баржи и ручным способом.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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