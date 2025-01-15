https://crimea.ria.ru/20250115/kreschenskie-kupaniya-gde-v-krymu-organizuyut-kupeli-1143374195.html

Крещенские купания: где в Крыму организуют купели

Крещенские купания: где в Крыму организуют купели - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Крещенские купания: где в Крыму организуют купели

В Главном Управлении МЧС России по Республике Крым определили места для купаний во время христианского праздника Крещение 18 и 19 января, на которых будет... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T17:41

2025-01-15T17:41

2025-01-15T18:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В Главном Управлении МЧС России по Республике Крым определили места для купаний во время христианского праздника Крещение 18 и 19 января, на которых будет обеспечена безопасность. Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала РИА Новости Крым, разрешено ли купание в море в связи с загрязнением некоторых районов побережья нефтепродуктами после крушения танкеров.В Роспотребнадзоре пояснили, что ситуация с первичным и повторным загрязнением нефтепродуктами меняется ежедневно.И уточнили, что безопасность будут обеспечивать сотрудники МЧС России и Республики Крым, отряда "КРЫМ-СПАС", полиции, минздрава, органов исполнительной власти и добровольцы.ФеодосияВ пресс-службе администрации Феодосии РИА Новости Крым сообщили, что определены три места для организованного купания, одним из которых будет городская набережная: между и 2 и 3 бунами."Во всех храмах Феодосии пройдут богослужения, в том числе в Казанском соборе, откуда ориентировочно с 12.00 до 12.30 пройдет Крестный ход на городскую набережную, где состоится чин освящения морских вод Феодосийского залива. В Феодосии не выявлены серьезные загрязнения, которые бы ограничивали погружение в воду", - рассказали в администрации.Также там обратили внимание, что Крещенские купания состоятся, если не будет ограничений по погоде в виде штормового предупреждения. Будут установлены палатки для переодевания и обогрева.По информации крымского главка МЧС России, купания в городском округе Феодосия также пройдут 19 января с 10:30 до 13:00 в селе Береговое на территории пляжа "Бора-Бора" и с 14:00 до 15:00 в поселок Орджоникидзе - причал № 214.Симферопольский районОрганизованные Крещенские купания пройдут 19 января в трех местах:в поселке Гвардейское на улице Набережная, 12 (храм всех Крымских святых) с 10:00 до 15:00, в селе Мирное на водоеме в переулке Урожайный (храм Воскресения Христова) с 11:00 до 13:00, и в селе Родниковое на роднике с 10.00 до 15.00.Бахчисарайский район19 января окунуться в купель можно будет в селе Скалистое, на территории Мраморного озера (Православный приход храма Рождества Пресвятой богородицы) с 12.00 до 14.00.Городской округ ЯлтаВ городе Ялта 19 января Крещенские купания пройдут на Набережной им. Ленина, в районе часовни (9 причал) с 10:00 до 16:00.Также места определены в Гурзуфе, пляж "Комета" с 10:00 до 14:00,в Симеизе, пляж "Симеиз" на набережной, ул. В. Луговского, 2 с 12:00 до 16:00.В Алупке купания пройдут на детском пляже с 12:00 до 16:00, в Форосе - на пляже "Зеленый", с 12:00 до 16:00.Городской округ АлуштаКрещенские купания организуют 18 января в селе Малореченское на пляже с 18:30 до 19:00.19 января окунуться в купель можно будет у ротонды на городском пляже в Алуште с 09:00 до 09:30.Городской округ Керчь19 января с 10 до 11.00 православный обряд будет совершен в Храме Иоанна Предтечи по адресу пер. Дмитриева, 2.С 9.00 до 13.00 пойдут купания на городской набережной на ул. Адмиралтейский проезд, 15, с 09:00 до 13:00.Городской округ СудакКрещенские купания разрешены 19 января по следующим адресам: - Судак, ул. Набережная, городской пляж СУ-13, с 12:00 до 14:00, село Прибрежное, ул. Набережная, поселковый пляж СУ-30, с 10:00 до 11:00, село Веселое, ул. Набережная, поселковый пляж СУ-03, с 09.30 до 10.30.Белогорский районКупели будут организованы с 18:00 18 января по 03:00 19 января в селе Тополевка в Свято-Троице Параскевиевском Топловском монастыре (купель св. Параскевы).В селе Цветочное с 18.00 18 января по 03.00 19 января Крещенские купания пройдут в Православном приходе храма апостола Фомы (р. Бурульча).Городской округ ЕвпаторияКупель будет находиться 19 января в Евпатории, на улице Симферопольская 99-Б, пляж "Оазис" с 12:00 до 14:00.Город СакиКрещенские купания будут разрешены 19 января на ул. Морская, 8, пляж санатория "Полтава-Крым" с 12:00 до 14:00.Также купания организуют в Новофедоровке в Храме святого праведного воина Феодора Ушакова, на муниципальном пляже "Палуба" (800 метров вдоль полосы севернее пирса) с 11:00 до 13:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крещение, крещение в крыму, религия, православие, общество, крым, новости крыма