https://crimea.ria.ru/20250115/liniya-svyazi-povrezhdena-v-tatarstane--v-21-regione-rossii-upal-internet-1143373114.html

Линия связи повреждена в Татарстане – в 21 регионе России "упал" интернет

Линия связи повреждена в Татарстане – в 21 регионе России "упал" интернет - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Линия связи повреждена в Татарстане – в 21 регионе России "упал" интернет

Магистральная линия связи повреждена в Татарстане, скорость интернета снизилась у 3,8 млн россиян в 21 регионе России, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T16:57

2025-01-15T16:57

2025-01-15T17:11

татарстан

новости

интернет

связь

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/19/1125543020_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_b390cb58ed8c5eb1f629db4ea64ad519.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Магистральная линия связи повреждена в Татарстане, скорость интернета снизилась у 3,8 млн россиян в 21 регионе России, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре (РКН).Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует повреждение на магистральной волоконно-оптической линии связи республике, из-за которого снижение скорости интернета фиксируется в 21 регионе РФ, сообщает РКН.На месте работают аварийно-восстановительные бригады. Уточняется, что ориентировочные сроки устранения – 21:00 по московскому времени.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за мер безопасности возможны перебои с мобильным интернетомАксенов объяснил временное отключение мобильного интернета в КрымуВ Севастополе могут отключать мобильный интернет днем

татарстан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татарстан, новости, интернет, связь, происшествия