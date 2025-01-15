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Линия связи повреждена в Татарстане – в 21 регионе России "упал" интернет - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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Линия связи повреждена в Татарстане – в 21 регионе России "упал" интернет
Линия связи повреждена в Татарстане – в 21 регионе России "упал" интернет - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Линия связи повреждена в Татарстане – в 21 регионе России "упал" интернет
Магистральная линия связи повреждена в Татарстане, скорость интернета снизилась у 3,8 млн россиян в 21 регионе России, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T16:57
2025-01-15T17:11
татарстан
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связь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Магистральная линия связи повреждена в Татарстане, скорость интернета снизилась у 3,8 млн россиян в 21 регионе России, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре (РКН).Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует повреждение на магистральной волоконно-оптической линии связи республике, из-за которого снижение скорости интернета фиксируется в 21 регионе РФ, сообщает РКН.На месте работают аварийно-восстановительные бригады. Уточняется, что ориентировочные сроки устранения – 21:00 по московскому времени.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за мер безопасности возможны перебои с мобильным интернетомАксенов объяснил временное отключение мобильного интернета в КрымуВ Севастополе могут отключать мобильный интернет днем
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РИА Новости Крым
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татарстан, новости, интернет, связь, происшествия
Линия связи повреждена в Татарстане – в 21 регионе России "упал" интернет

В Татарстане повреждена линия связи – в 21 регионе России упала скорость интернета

16:57 15.01.2025 (обновлено: 17:11 15.01.2025)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСетевое оборудование
Сетевое оборудование - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Магистральная линия связи повреждена в Татарстане, скорость интернета снизилась у 3,8 млн россиян в 21 регионе России, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре (РКН).
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует повреждение на магистральной волоконно-оптической линии связи республике, из-за которого снижение скорости интернета фиксируется в 21 регионе РФ, сообщает РКН.

"На участке Тюлячи – Новая Тура произошел обрыв магистрального кабеля. Повреждение кабеля привело к деградации услуг ШПД (широкополосного доступа в интернет) в 21 субъекте РФ для приблизительно 3,8 млн пользователей", – сказано в сообщении.

На месте работают аварийно-восстановительные бригады. Уточняется, что ориентировочные сроки устранения – 21:00 по московскому времени.
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