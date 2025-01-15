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Россия и Украина обменялись пленными - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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Россия и Украина обменялись пленными
Россия и Украина обменялись пленными - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Россия и Украина обменялись пленными
️С подконтрольной Украине территории возвращены 25 российских военных, взамен переданы 25 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T15:15
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россия
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
украина
обмен пленными
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. ️С подконтрольной Украине территории возвращены 25 российских военных, взамен переданы 25 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.Сейчас все российские бойцы находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Также они имеют возможность связаться с родственниками. Как подчеркнули в Минобороны, возвращение российских военнослужащих из плена было осуществлено при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.30 декабря из украинского плена в результате переговоров возвращены 150 солдат российской армии. 18 октября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. 14 сентября на Родину прибыли 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.24 августа Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене ста пятнадцати российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина, обмен пленными, беларусь
Россия и Украина обменялись пленными

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 25 на 25 - Минобороны

15:15 15.01.2025 (обновлено: 15:54 15.01.2025)
 
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ / Перейти в фотобанкОбмен пленными
Обмен пленными
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. ️С подконтрольной Украине территории возвращены 25 российских военных, взамен переданы 25 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.
"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.
Сейчас все российские бойцы находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Также они имеют возможность связаться с родственниками.
© Татьяна Москалькова25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
1 из 4
25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
© Татьяна Москалькова
© Татьяна Москалькова25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
2 из 4
25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
© Татьяна Москалькова
© Татьяна Москалькова25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
3 из 4
25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
© Татьяна Москалькова
© Татьяна Москалькова25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
4 из 4
25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
© Татьяна Москалькова
1 из 4
25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
© Татьяна Москалькова
2 из 4
25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
© Татьяна Москалькова
3 из 4
25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
© Татьяна Москалькова
4 из 4
25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
© Татьяна Москалькова
"Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ", - добавили в ведомстве.
Как подчеркнули в Минобороны, возвращение российских военнослужащих из плена было осуществлено при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
30 декабря из украинского плена в результате переговоров возвращены 150 солдат российской армии.
18 октября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. 14 сентября на Родину прибыли 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.
24 августа Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене ста пятнадцати российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ.
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