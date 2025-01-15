Россия и Украина обменялись пленными
Россия и Украина обменялись пленными по формуле 25 на 25 - Минобороны
15:15 15.01.2025 (обновлено: 15:54 15.01.2025)
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. ️С подконтрольной Украине территории возвращены 25 российских военных, взамен переданы 25 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.
"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.
Сейчас все российские бойцы находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Также они имеют возможность связаться с родственниками.
© Татьяна Москалькова25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
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25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
© Татьяна Москалькова
© Татьяна Москалькова25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
2 из 4
25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
© Татьяна Москалькова
© Татьяна Москалькова25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
3 из 4
25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
© Татьяна Москалькова
© Татьяна Москалькова25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
4 из 4
25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
© Татьяна Москалькова
1 из 4
25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
© Татьяна Москалькова
2 из 4
25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
© Татьяна Москалькова
3 из 4
25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
© Татьяна Москалькова
4 из 4
25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
© Татьяна Москалькова
"Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ", - добавили в ведомстве.
Как подчеркнули в Минобороны, возвращение российских военнослужащих из плена было осуществлено при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
30 декабря из украинского плена в результате переговоров возвращены 150 солдат российской армии.
18 октября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. 14 сентября на Родину прибыли 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.
24 августа Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене ста пятнадцати российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ.
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