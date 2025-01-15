https://crimea.ria.ru/20250115/rossiya-i-ukraina-obmenyalis-plennymi--1143369124.html

Россия и Украина обменялись пленными

Россия и Украина обменялись пленными - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Россия и Украина обменялись пленными

️С подконтрольной Украине территории возвращены 25 российских военных, взамен переданы 25 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T15:15

2025-01-15T15:15

2025-01-15T15:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. ️С подконтрольной Украине территории возвращены 25 российских военных, взамен переданы 25 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.Сейчас все российские бойцы находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Также они имеют возможность связаться с родственниками. Как подчеркнули в Минобороны, возвращение российских военнослужащих из плена было осуществлено при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.30 декабря из украинского плена в результате переговоров возвращены 150 солдат российской армии. 18 октября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. 14 сентября на Родину прибыли 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.24 августа Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене ста пятнадцати российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241210/kak-idut-peregovory-s-ukrainoy-po-obmenu-plennymi--1142512942.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина, обмен пленными, беларусь