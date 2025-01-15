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Референдум в Крыму и в Гренландии: что общего и в чем различия - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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https://crimea.ria.ru/20250115/referendum-v-krymu-i-v-grenlandii-chto-obschego-i-v-chem-razlichiya-1143365843.html
Референдум в Крыму и в Гренландии: что общего и в чем различия
Референдум в Крыму и в Гренландии: что общего и в чем различия - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Референдум в Крыму и в Гренландии: что общего и в чем различия
Выбор Гренландии в пользу независимости и возможный отказ от европейского пути ради американского мира можно лишь отчасти сравнивать с событиями, которые были... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T16:31
2025-01-15T16:40
радио "спутник в крыму"
олег шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Выбор Гренландии в пользу независимости и возможный отказ от европейского пути ради американского мира можно лишь отчасти сравнивать с событиями, которые были до и после референдума в Крыму в 2014 году. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор философских наук, завкафедрой философии КФУ им. Вернадского Олег Шевченко.По словам Шевченко, референдум 2014 года, после которого Крым смог вернуться в Россию, безусловно, является знаковым историческим событием, но на самом деле свой выбор крымчане сделали не в марте 2014-го.И в этом смысле есть некоторое сходство крымчан, стремившихся после распада СССР к автономии в составе Украины, с гренландцами, заметил он."Гренландия с 1950-х годов настойчиво идет по пути расширения своей автономии. В 2009 году был принят законодательный акт, согласно которому она получила огромные права на самоуправление. Вплоть до гренландского языка как языка официального документооборота. Внутренние дела они решают самостоятельно. И есть конкретно прописанная юридическая норма, согласно которой она имеет право на самоопределение и отделение", – сказал эксперт.Он подчеркнул, что таких прав, как и многих других, у крымчан не было в составе Украины.Потому процедура отделения Гренландии от Датского королевства началась не с заявления Трампа, и сравнивать референдум в Крыму с возможным референдумом о независимости в Гренландии можно лишь отчасти, делает он вывод.Роднит такие референдумы то, что на нем выражается воля народа, подчеркнул эксперт.А если гренландцы откажутся от европейского пути и выберут курс на США, то это в некотором смысле снова сблизит их с крымчанами, считает Шевченко.Эксперт считает, что, заявив о необходимости присоединить Гренландию к США, Трамп и его советники проявили политическую чуткость и волевое решение, и относиться к этому легкомысленно не стоит."В Гренландии живет 57 тысяч человек, при этом 50% бюджета регулярно оплачивает датская корона, и Дания не может Гренландию освоить. Есть юридическое право гренландцев отделиться. И есть желание сильного соседа – США – Гренландию приобрести. Все сошлось в одной яркой точке", – сказал Шевченко.Он допустил, что первоначально может быть найдено некое промежуточное решение, по которому Гренландия получает независимость под "опекой" США.При этом эксперт полностью исключил силовой сценарий.Избранный президент США Дональд Трамп ранее высказал мнение, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул стратегическую важность острова на северо-востоке Северной Америки для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом отказался обещать не применять военную силу для установления контроля над ГренландиейВ свою очередь премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. А бывший премьер Гренландии Куупик Клейст сообщил, что местных жителей оскорбляют даже сами разговоры о том, что о их родине говорят, как о покупке недвижимости.Депутат парламента острова Куно Фенкер также считает, что присоединение Гренландии к США не подлежит обсуждению в связи с ее стремлением стать суверенным государством, отметив при этом, что Гренландия готова заключить соглашение или договор свободной ассоциации с Данией и США.Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен допустил, что Гренландия может стать независимым государством, но вряд ли захочет войти в состав США.Накануне, 14 января, глава МИД России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, заявил, что жители Гренландии имеют полное право на самоопределение и по примеру Крыма могут провести соответствующий референдум.Гренландия стала датской колонией в 1814 году. Новой редакцией датской конституции была признана частью Датского королевства с 1953 года. В 1973 году Гренландия вступила в Европейское экономическое сообщество вместе с Данией. В 2009 году получила автономию в составе Датского королевства с возможностью самоуправления и правом ан независимость. В 2023 году правительство Гренландии представило свой первый проект конституции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:F-35 с ядерными бомбами: раскрыты планы США в отношении ГренландииКрым для Украины потерян: громкое заявление администрации ТрампаКак будет действовать Трамп в отношении Украины – мнение
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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олег шевченко
Референдум в Крыму и в Гренландии: что общего и в чем различия

Отказ Гренландии от Европы будет сродни выбору Крыма на референдуме в 2014 году – эксперт

16:31 15.01.2025 (обновлено: 16:40 15.01.2025)
 
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Выбор Гренландии в пользу независимости и возможный отказ от европейского пути ради американского мира можно лишь отчасти сравнивать с событиями, которые были до и после референдума в Крыму в 2014 году. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор философских наук, завкафедрой философии КФУ им. Вернадского Олег Шевченко.
По словам Шевченко, референдум 2014 года, после которого Крым смог вернуться в Россию, безусловно, является знаковым историческим событием, но на самом деле свой выбор крымчане сделали не в марте 2014-го.

"Они (жители Крыма и Севастополя – ред.) его сделали его еще в 1991 году. И с этого времени шла упорная борьба за этот выбор – выбор русского мира. Альтернатива была – украинско-европейский выбор. Жителей полуострова уговаривали, угрожали, давали подачки. Но граждане устойчиво, в разных поколения и сферах, говорили о русском выборе. И в 2014 году была поставлена окончательная точка", – сказал Шевченко.

И в этом смысле есть некоторое сходство крымчан, стремившихся после распада СССР к автономии в составе Украины, с гренландцами, заметил он.
"Гренландия с 1950-х годов настойчиво идет по пути расширения своей автономии. В 2009 году был принят законодательный акт, согласно которому она получила огромные права на самоуправление. Вплоть до гренландского языка как языка официального документооборота. Внутренние дела они решают самостоятельно. И есть конкретно прописанная юридическая норма, согласно которой она имеет право на самоопределение и отделение", – сказал эксперт.
Он подчеркнул, что таких прав, как и многих других, у крымчан не было в составе Украины.

"Когда Крым был Автономной Республикой в составе Украины, крымское правительство не имело права распоряжаться недрами полуострова. А Гренландия имеет", – заметил Шевченко.

Потому процедура отделения Гренландии от Датского королевства началась не с заявления Трампа, и сравнивать референдум в Крыму с возможным референдумом о независимости в Гренландии можно лишь отчасти, делает он вывод.
Роднит такие референдумы то, что на нем выражается воля народа, подчеркнул эксперт.
А если гренландцы откажутся от европейского пути и выберут курс на США, то это в некотором смысле снова сблизит их с крымчанами, считает Шевченко.
"Мы зачастую не осознаем, что Европа и США – это не единое пространство. То есть это выбор будет сродни выбору Крыма, который отказался от Европы в пользу русского мира. А Гренландия может отказаться от Европы в пользу Pax Americana (с лат. "Американский мир" – ред.)", – отметил Шевченко.
Эксперт считает, что, заявив о необходимости присоединить Гренландию к США, Трамп и его советники проявили политическую чуткость и волевое решение, и относиться к этому легкомысленно не стоит.
"В Гренландии живет 57 тысяч человек, при этом 50% бюджета регулярно оплачивает датская корона, и Дания не может Гренландию освоить. Есть юридическое право гренландцев отделиться. И есть желание сильного соседа – США – Гренландию приобрести. Все сошлось в одной яркой точке", – сказал Шевченко.
Он допустил, что первоначально может быть найдено некое промежуточное решение, по которому Гренландия получает независимость под "опекой" США.
При этом эксперт полностью исключил силовой сценарий.

"Самоотделение Гренландии уже произошло, нужен последний акт – референдум. Потом решение гренландского парламента, датского парламента, фиксация датского короля – и Гренландия получает независимость. И если в интересах еще начинается игра США, то и насилие применять здесь совершенно нет никакой необходимости", – делает вывод Шевченко.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее высказал мнение, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул стратегическую важность острова на северо-востоке Северной Америки для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом отказался обещать не применять военную силу для установления контроля над Гренландией
В свою очередь премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. А бывший премьер Гренландии Куупик Клейст сообщил, что местных жителей оскорбляют даже сами разговоры о том, что о их родине говорят, как о покупке недвижимости.
Депутат парламента острова Куно Фенкер также считает, что присоединение Гренландии к США не подлежит обсуждению в связи с ее стремлением стать суверенным государством, отметив при этом, что Гренландия готова заключить соглашение или договор свободной ассоциации с Данией и США.
Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен допустил, что Гренландия может стать независимым государством, но вряд ли захочет войти в состав США.
Накануне, 14 января, глава МИД России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, заявил, что жители Гренландии имеют полное право на самоопределение и по примеру Крыма могут провести соответствующий референдум.
Гренландия стала датской колонией в 1814 году. Новой редакцией датской конституции была признана частью Датского королевства с 1953 года. В 1973 году Гренландия вступила в Европейское экономическое сообщество вместе с Данией. В 2009 году получила автономию в составе Датского королевства с возможностью самоуправления и правом ан независимость. В 2023 году правительство Гренландии представило свой первый проект конституции.
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