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Жители Гренландии могут поступить по примеру Крыма – Лавров

Жители Гренландии могут поступить по примеру Крыма – Лавров - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Жители Гренландии могут поступить по примеру Крыма – Лавров

Жители Гренландии имеют полное право на самоопределение и могут по примеру Крыма, Донбасса и Новороссии провести соответствующий референдум. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T12:51

2025-01-14T12:51

2025-01-14T13:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Жители Гренландии имеют полное право на самоопределение и могут по примеру Крыма, Донбасса и Новороссии провести соответствующий референдум. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя планы избранного президента США Дональда Трампа в отношении острова.Министр, в частности, привел слова премьер-министра Гренландии Муте Эгде, который заявил, что гренландцы хотят жить в независимом государстве, а не в составе США или Дании. Лавров подчеркнул, что "в тех случаях, когда нация, являясь частью более крупного государства, считает, что ей в этом государстве некомфортно и она хочет самоопределиться в соответствии с Уставом ООН, большое государство обязано этому не препятствовать".Глава МИД РФ отметил, что право наций на самоопределение существует, оно реализовано в рамках деколонизации и лежит в основе тех решений, которые приняли жители Крыма в 2014 году и жители Донбасса и Новороссии в 2022 году. Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди в Крыму имеют право на самоопределение – Путин Крым для Украины потерян: громкое заявление администрации ТрампаF-35 с ядерными бомбами: раскрыты планы США в отношении Гренландии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гренландия, внешняя политика, сергей лавров, крым, новости, референдум