https://crimea.ria.ru/20250114/armeniya-i-ssha-podpisali-dokument-o-strategicheskom-partnerstve-1143352812.html

Армения и США подписали документ о стратегическом партнерстве

Армения и США подписали документ о стратегическом партнерстве - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Армения и США подписали документ о стратегическом партнерстве

Армения и США намерены создать совместную комиссию по стратегическому партнерству, соответствующий документ подписали глава армянского МИДа Арарат Мирзоян и... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T22:41

2025-01-14T22:41

2025-01-14T22:43

армения

сша

новости

политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143353158_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_9a9f06dd81088fd0db53b344a4badc78.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Армения и США намерены создать совместную комиссию по стратегическому партнерству, соответствующий документ подписали глава армянского МИДа Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен, церемонию подписания можно было наблюдать на YouTube-канале Госдепартамента.По его словам, документ направлен на увеличение амбиций двустороннего сотрудничества.Также он отметил, что Армения начинает переговоры по соглашению о сотрудничестве с американской стороной в сфере атомной энергетики.Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, сообщил, что Ереван намерен примкнуть к глобальной коалиции стран по борьбе с террористической группировкой ИГ*.Из сообщения пресс-службы правительства России, которая ссылается на заявление вице-премьера Алексея Оверчука следует, что Россия рассматривает обсуждение Ереваном процесса вступления в Евросоюз как начало выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости заявлял, что Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности официально по отмашке из госдепа, хотя фактический страна и так уже не состоит в ОДКБ.* Запрещенная в России террористическая организация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

армения

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, сша, новости, политика, в мире