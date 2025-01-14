Армения и США подписали документ о стратегическом партнерстве
США и Армения создадут совместную комиссию по стратегическому партнерству
22:41 14.01.2025 (обновлено: 22:43 14.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Армения и США намерены создать совместную комиссию по стратегическому партнерству, соответствующий документ подписали глава армянского МИДа Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен, церемонию подписания можно было наблюдать на YouTube-канале Госдепартамента.
"Он охватывает широкий спектр сфер, включая укрепление экономических и энергетических связей, углубление сотрудничества в области обороны и безопасности, укрепление демократических институтов, продвижение справедливости и верховенства закона, содействие инновациям и высоким технологиям, а также расширение контактов между людьми", – заявил глава МИД Армении.
По его словам, документ направлен на увеличение амбиций двустороннего сотрудничества.
Также он отметил, что Армения начинает переговоры по соглашению о сотрудничестве с американской стороной в сфере атомной энергетики.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, сообщил, что Ереван намерен примкнуть к глобальной коалиции стран по борьбе с террористической группировкой ИГ*.
Из сообщения пресс-службы правительства России, которая ссылается на заявление вице-премьера Алексея Оверчука следует, что Россия рассматривает обсуждение Ереваном процесса вступления в Евросоюз как начало выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости заявлял, что Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности официально по отмашке из госдепа, хотя фактический страна и так уже не состоит в ОДКБ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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