https://crimea.ria.ru/20250115/chto-pomozhet-stabilizirovat-tseny-v-krymu-na-mestnye-ovoschi-zimoy-1143332862.html

Что поможет стабилизировать цены в Крыму на местные овощи зимой

Что поможет стабилизировать цены в Крыму на местные овощи зимой - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Что поможет стабилизировать цены в Крыму на местные овощи зимой

В Крыму сохраняется большая проблема с сохранением выращенных на предприятиях республики овощей в межсезонье, решить которую в большой степени позволит... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T06:10

2025-01-15T06:10

2025-01-15T06:10

радио "спутник в крыму"

анушаван агаджанян

крым

новости крыма

промышленность в крыму

производство в крыму

логистика

цены и тарифы

продовольственная безопасность крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130504750_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_28d4b886c67876547636e572e50f0dfb.jpg

Анушаван Агаджанян: Крыму нужны еще два крупных оптово-логистических комплекса Анушаван Агаджанян: Крыму нужны еще два крупных оптово-логистических комплекса audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Крыму сохраняется большая проблема с сохранением выращенных на предприятиях республики овощей в межсезонье, решить которую в большой степени позволит строительство еще двух крупных оптово-логистических центров – на востоке и юго-востоке полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян.По его словам, сегодня в Крыму "есть большая проблема с сохранением продуктов питания межсезонного характера".В этой связи строительство двух мультикомплексов с трехуровневой температурной средой для хранения продукции, которое продолжается в Симферопольском районе, очень важно для республики, добавил Агаджанян."Один оптово-распределительный центр строится в районе села Чистенькое, второй – в районе аэропорта. Это позволит обеспечить хранение я бы не сказал полностью, но большей части продукции, которая произведена у нас в регионе", – отметил министр.Однако, по его словам, для решения проблемы хранения крымской продукции этого все равно мало.Оба эти проекта, по словам министра, "пока на стадии обсуждения".При этом, по мнению Агаджаняна, для стабилизации цен в республике важно также увеличивать собственное производство продукции, в частности овощей."Сегодня потребление на человека картошки в год – 90 килограммов, а мы обеспечиваем 43% производства картофеля, остальное все завозное. Логистическая цена сказывается на потребителе. Поэтому… мы вместе с коллегами из министерства сельского хозяйства работаем над увеличением доли собственного производства", – резюмировал министр.В июле 2024 года, врио главы Минсельхоза Крыма Алиме Зарединова заявила, что республике для хранения овощей, их реализации зимой и весной и недопущения скачков цен до следующего урожая в Крыму не хватает половины имеющихся мощностей.Осенью 2023 года в администрации Симферопольского района Крыма сообщали о начале строительства трех логистических центров, которые позволят обеспечить работой больше 6 000 тысяч местных жителей и упростят логистику доставки товаров в столицу.О строительстве оптово-логистического центра под Феодосией на площади 1 гектар сообщалось летом 2022 года, соответствующее соглашение, предусматривающее реализацию проекта за три года, было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Строительство крупнейшего на полуострове оптово-логистического комплекса в селе Чистенькое Симферопольского района началось в конце 2021 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в сельском хозяйстве Крыма не хватает специалистов Крымский экспорт: кому и что мы продаем Крымскую продукцию будут поставлять в БашкортостанКакие специалисты остро нужны заводам в Крыму

https://crimea.ria.ru/20250114/chto-zhdet-promyshlennost-kryma-v-blizhayshie-gody-plany-i-vozmozhnosti-1143326458.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анушаван агаджанян, крым, новости крыма, промышленность в крыму, производство в крыму, логистика, цены и тарифы, продовольственная безопасность крыма