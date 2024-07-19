https://crimea.ria.ru/20240719/skolko-khranilisch-dlya-zimovki-urozhaya-ovoschey-ne-khvataet-krymu-1138977742.html

Сколько хранилищ для "зимовки" урожая овощей не хватает Крыму

Сколько хранилищ для "зимовки" урожая овощей не хватает Крыму - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Сколько хранилищ для "зимовки" урожая овощей не хватает Крыму

Для хранения овощей, их реализации зимой и весной и недопущения скачков цен до следующего урожая в Крыму не хватает половины имеющихся мощностей. Об этом в... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T08:47

2024-07-19T08:47

2024-07-19T08:47

радио "спутник в крыму"

алиме зарединова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Для хранения овощей, их реализации зимой и весной и недопущения скачков цен до следующего урожая в Крыму не хватает половины имеющихся мощностей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила врио главы Минсельхоза республики Алиме Зарединова.Не требуют хранения лишь помидоры и огурцы, которые реализуются летом в свежем виде – "сразу с поля", сказала Зарединова. Все, что касается остальных овощей борщевого набора – капусты, моркови, свеклы, картофеля – им необходимы хранилища, и сегодня их в Крыму, по словам Зарединовой, сильно не хватает.По словам главы профильного министерства, многие крымские сельхозпроизводители, которые занимаются выращиванием овощей и фруктов масштабно, планируют строительство таких хранилищ. Решить проблему помогают и разные программы, направленные на развитие инфраструктуры, добавила она."Производители, особенно фермерские хозяйства, у которых есть 100 гектаров под овощными культурами, к нам приходят за грантами, чтобы построить небольшое хранилище на 1000 тонн. Каждый хочет иметь свое, чтобы быть независимым и понимать, что его бизнес защищен и он сможет свою продукцию продавать определенное время", – добавила Зарединова.Кроме того, улучшить ситуацию с хранением продуктов, и, как следствие, с ценами на них в межсезонье, помогут строящиеся в данный момент в Крыму большие оптово-распределительные центры, подчеркнула она."Это не только распределительные центры, где на 3-5 дней поставляется продукция и распределяется по торговым точкам. Они еще предусматривают хранилища, чтобы мелкие производители могли хранить продукцию длительное время на период зимней и весенней реализации. Это и фрукты, и яблоки, и черешня, и борщевой набор. Чтобы не было так, что все продали осенью, а в феврале-марте начинаются скачки цен", – заключила Зарединова.Ранее председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев заявил, что развитие новых логистических центров, два из которых уже строятся в Крыму, помогут создать здоровую конкурентную среду и оптимизировать цены на продукцию аграриев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольском районе строят три логистических центра Рискованное земледелие: как аграрии в Крыму спасаются от засухи Экстремальная жара в Крыму - "сгорит" ли урожай

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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