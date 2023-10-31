https://crimea.ria.ru/20231031/v-simferopolskom-rayone-stroyat-tri-logisticheskikh-tsentra-1132448477.html
В Симферопольском районе строят три логистических центра
В Симферопольском районе строят три логистических центра - РИА Новости Крым, 31.10.2023
В Симферопольском районе строят три логистических центра
В Симферопольском районе Крыма строятся три торгово-распределительных центра, которые обеспечат работой больше шести тысяч жителей близлежащих сел и упростят... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T15:20
2023-10-31T15:20
2023-10-31T15:24
симферопольский район
денис кратюк
логистика
торговля
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма строятся три торгово-распределительных центра, которые обеспечат работой больше шести тысяч жителей близлежащих сел и упростят логистику доставки товаров в столицу. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил глава районной администрации Денис Кратюк.По его словам, реализация таких крупных проектов обеспечит работой жителей близлежащих сел, а также упростит логистику доставки товаров до Симферополя – фуры перестанут въезжать в город, что разгрузит дороги и уменьшит заторы, отметил глава района.В будущем запланировано строительство еще как минимум трех таких площадок, заключил Кратюк.Ранее сообщалось, что в Симферополе открыли самый крупный в регионе мультитемпературный и высокотехнологичный склад площадью больше 8 тысяч квадратных метров.По словам министра сельского хозяйства Крыма Андрея Савчука, с 2015 года инвесторы вложили в развитие агросектора на полуострове свыше 24 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Симферопольского района рассказал о главных проблемах и достиженияхВ Крыму уровень безработицы превышает показатели по странеКак выживают крымские отельеры в условиях санкций и низкого турпотока
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симферопольский район, денис кратюк, логистика, торговля, общество, новости крыма, крым
В Симферопольском районе строят три логистических центра
В Симферопольском районе строят три логистических центра на шесть тысяч рабочих мест
15:20 31.10.2023 (обновлено: 15:24 31.10.2023)