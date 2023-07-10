https://crimea.ria.ru/20230710/kak-vyzhivayut-krymskie-otelery-v-usloviyakh-sanktsiy-i-nizkogo-turpotoka-1129891965.html

Как выживают крымские отельеры в условиях санкций и низкого турпотока

Как выживают крымские отельеры в условиях санкций и низкого турпотока - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Как выживают крымские отельеры в условиях санкций и низкого турпотока

Сезон 2023 года по оценкам экспертов туристической отрасли будет сложнее, чем прошлые два и ковидный 2020 год. При этом бизнес настроен достаточно решительно и... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T11:02

2023-07-10T11:02

2023-07-10T11:02

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СИМФЕРОПОЛЬ,10 июл - РИА Новости Крым. Сезон 2023 года по оценкам экспертов туристической отрасли будет сложнее, чем прошлые два и ковидный 2020 год. При этом бизнес настроен достаточно решительно и работает над привлечением гостей, повышением качества сервиса и преодолением различных неудобств, спровоцированных санкционным давлением. Как выживают предприятия сферы гостеприимства в условиях низкого турпотока – в материале РИА Новости Крым.Дожди, мосты и самолетыПо оценкам президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова, делать какие-либо выводы об объемах турпотока еще достаточно рано по причине очень высокого отложенного спроса. Он отмеил, что в этом сезоне люди бронируют отели и туры, но выкупают их в самый последний момент. Данный тренд характерен не только для Крыма, но и для других регионов России.Эксперт также подчеркнул, что на объем туристического потока в этом году оказывают влияние сразу несколько внутренних и внешних факторов. Кроме информационного, можно выделить транспортный, погодный и финансовый.В первую очередь сказалось отсутствие авиасообщения. Железная дорога, автобусы и личный транспорт более затратны как по времени, так и по финансам, поскольку сопряжены с дополнительными расходами на питание, топливо, аренду отелей по дороге, отмечают эксперты отрасли. Еще один фактор - позднее лето. В этом году из-за погоды и затяжных дождей море начало прогреваться достаточно поздно – только в начале июля температура воды преодолела планку в +20 градусов, сообщил глава Симферопольского района Денис Кратюк.Цены, скидки и подаркиКак ранее неоднократно заявляли эксперты, в этом году Крым стал одним из самых привлекательных регионов по соотношению цена/качество отдыха. По разным оценкам, отели и дома отдыха предлагали скидки в размере до 50 процентов от стоимости при раннем бронировании вплоть до конца июня.При этом руководитель представительства гостинично-туристской Ассоциации в Крыму Валентина Марнопольская неоднократно указывала, что снижение цены может негативно отразиться на качестве сервиса, так как существенно сокращает возможности отельеров.Эксперт пояснила, что перед началом сезона собственники отелей стояли перед непростым выбором - открыться и попытаться выжить или же еще на год отложить работу, некоторые предпочли перенести открытие на начало июля."Открытие требует существенных затрат не только на материальную базу, но и на выплату зарплат сотрудникам. Если при отеле имеются спа-комплекс, ресторан или кафе, число работников резко увеличивается", – пояснила Марнопольская.Что касается снижения стоимости проживания в номерах, то и здесь цифры весьма разнятся в зависимости от региона. Кто-то делал скидки в районе 20-30 процентов, а некоторым отелям пришлось "упасть" на 50 процентов, чтобы привлечь гостей, подчеркнула эксперт. При этом собеседница подчеркнула, что крымский туристический бизнес не впервые сталкивается со сложностями. Практически каждый год существуют те или иные риски, однако отельеры, вопреки всему, продолжают улучшать качество сервиса, обновляют номера, облагораживают территорию и улучшают инфраструктуру. Не только гости из других регионов, но и крымский турист стал более требовательным, поэтому, чтобы выжить, необходимо соответствовать его пожеланиям, резюмировала эксперт.Оборотная сторона санкцийКрым живет в условиях санкционного давления с 2014 года и предприятия сферы индустрии гостеприимства научились находить необходимые товары. Эксперты отмечают, что единственным ощутимым изменением за последние два года стало появление большего объема отечественных товаров достаточно высокого качества. Что касается продуктов питания, то крымские отели давно сотрудничают с местными производителями и не испытывают дефицита.Исключением является небольшая группа товаров, которые производятся в России и дружественных странах в недостаточных объемах. Например - полуфабрикат картофеля фри.Подводя итог отметим, что накануне премьер РФ Михаил Мишустин распорядился выделить более 2,5 млдр рублей на поддержку предприятий сферы туризма Крыма и Севастополя. В частности речь идет о выплате МРОТ за четыре месяца на каждого сотрудника. Данное заявление внушает оптимизм и без того неунывающим крымским отельерам, что они смогут преодолеть все сложности еще одного непростого года и дождаться сезона с открытым небом и ожидаемыми миллионами гостей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте открыли обновленную "тропу здоровья" между пляжамиВ восточном Крыму создадут туристический кластер за 110 млрд рублейВ Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностью

https://crimea.ria.ru/20230608/kakim-budet-kurortnyy-sezon-v-krymu---otvet-aksenova-1129274034.html

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2023

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp

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