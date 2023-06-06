https://crimea.ria.ru/20230606/v-krymu-otkryty-370-plyazhey---chto-s-temperaturoy-vody-i-bezopasnostyu-1129218777.html
В Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностью
В Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностью - РИА Новости Крым, 06.06.2023
В Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностью
В Крыму официально отрыли 371 пляж, в ближайшее время их число увеличится, сообщили во вторник в пресс-службе главного управления МЧС по республике. РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T19:38
2023-06-06T19:38
2023-06-06T19:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В Крыму официально отрыли 371 пляж, в ближайшее время их число увеличится, сообщили во вторник в пресс-службе главного управления МЧС по республике. Безопасность на водеОтмечается, что подготовка пляжей велась с ноября прошлого года. В частности проведена очистка дна, проверка наличия спасательных средств, на официальных пляжах работают медики. Контролировать работу арендаторов в части обеспечения безопасности специалисты МЧС будут в течение всего купального сезона. Кроме того, в этом году обещают вести разъяснительные беседы с пляжниками.Погода на побережьеКак сообщает гидрометцентр Крыма, благодаря влиянию юго-восточной периферии антициклона, на полуострове к этому времени установилась сухая солнечная погода, которая сохранится до конца рабочей недели."Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Температура воздуха на побережье ночью до 18 градусов, днем +21…26. В последующие два дня воздух прогреется еще на 2-3 градуса", - прогнозируют синоптики.Температура морской воды в Ялте составляет 20 градусов, в Алуште, Евпатории, Феодосии, Севастополе, в Керченском проливе и Азовском море - до 19 градусов тепла. В Черноморском вода прогрелась до 17 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские пляжи подготовят к туристическому сезону-2023Как обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"К лету готовы: сколько в Крыму откроют детских тематических площадок
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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туризм в крыму, гу мчс рф по республике крым, безопасность, отдых, пляжи крыма, крым, новости крыма
В Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностью
МЧС: в Крыму официально работают более 370 пляжей
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В Крыму официально отрыли 371 пляж, в ближайшее время их число увеличится, сообщили во вторник в пресс-службе главного управления МЧС по республике.
Безопасность на воде
"В настоящее время на территории Республики Крым задекларирован и функционирует 371 пляж. При этом планируется к открытию дополнительно еще 18 пляжей. Безопасность отдыхающих обеспечивают 1344 матроса-спасателя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подготовка пляжей велась с ноября прошлого года. В частности проведена очистка дна, проверка наличия спасательных средств, на официальных пляжах работают медики. Контролировать работу арендаторов в части обеспечения безопасности специалисты МЧС будут в течение всего купального сезона. Кроме того, в этом году обещают вести разъяснительные беседы с пляжниками.
Погода на побережье
Как сообщает гидрометцентр Крыма, благодаря влиянию юго-восточной периферии антициклона, на полуострове к этому времени установилась сухая солнечная погода, которая сохранится до конца рабочей недели.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Температура воздуха на побережье ночью до 18 градусов, днем +21…26. В последующие два дня воздух прогреется еще на 2-3 градуса", - прогнозируют синоптики.
Температура морской воды в Ялте составляет 20 градусов, в Алуште, Евпатории, Феодосии, Севастополе, в Керченском проливе и Азовском море - до 19 градусов тепла. В Черноморском вода прогрелась до 17 градусов.
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