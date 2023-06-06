Рейтинг@Mail.ru
В Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностью - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230606/v-krymu-otkryty-370-plyazhey---chto-s-temperaturoy-vody-i-bezopasnostyu-1129218777.html
В Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностью
В Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностью - РИА Новости Крым, 06.06.2023
В Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностью
В Крыму официально отрыли 371 пляж, в ближайшее время их число увеличится, сообщили во вторник в пресс-службе главного управления МЧС по республике. РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T19:38
2023-06-06T19:38
туризм в крыму
гу мчс рф по республике крым
безопасность
отдых
пляжи крыма
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0b/1124130347_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_35934a2333c048564df43c0c8b026fc2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В Крыму официально отрыли 371 пляж, в ближайшее время их число увеличится, сообщили во вторник в пресс-службе главного управления МЧС по республике. Безопасность на водеОтмечается, что подготовка пляжей велась с ноября прошлого года. В частности проведена очистка дна, проверка наличия спасательных средств, на официальных пляжах работают медики. Контролировать работу арендаторов в части обеспечения безопасности специалисты МЧС будут в течение всего купального сезона. Кроме того, в этом году обещают вести разъяснительные беседы с пляжниками.Погода на побережьеКак сообщает гидрометцентр Крыма, благодаря влиянию юго-восточной периферии антициклона, на полуострове к этому времени установилась сухая солнечная погода, которая сохранится до конца рабочей недели."Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Температура воздуха на побережье ночью до 18 градусов, днем +21…26. В последующие два дня воздух прогреется еще на 2-3 градуса", - прогнозируют синоптики.Температура морской воды в Ялте составляет 20 градусов, в Алуште, Евпатории, Феодосии, Севастополе, в Керченском проливе и Азовском море - до 19 градусов тепла. В Черноморском вода прогрелась до 17 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские пляжи подготовят к туристическому сезону-2023Как обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"К лету готовы: сколько в Крыму откроют детских тематических площадок
https://crimea.ria.ru/20230310/kriticheskoy-situatsii-dlya-turizma-v-krymu-net-i-ne-budet--aksenov-1127441988.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0b/1124130347_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fbf07fc4a22e56cdbfeaeec6ecdac693.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм в крыму, гу мчс рф по республике крым, безопасность, отдых, пляжи крыма, крым, новости крыма
В Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностью

МЧС: в Крыму официально работают более 370 пляжей

19:38 06.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляжный отдых в посёлке Новофёдоровка
Пляжный отдых в посёлке Новофёдоровка - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В Крыму официально отрыли 371 пляж, в ближайшее время их число увеличится, сообщили во вторник в пресс-службе главного управления МЧС по республике.

Безопасность на воде

"В настоящее время на территории Республики Крым задекларирован и функционирует 371 пляж. При этом планируется к открытию дополнительно еще 18 пляжей. Безопасность отдыхающих обеспечивают 1344 матроса-спасателя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подготовка пляжей велась с ноября прошлого года. В частности проведена очистка дна, проверка наличия спасательных средств, на официальных пляжах работают медики. Контролировать работу арендаторов в части обеспечения безопасности специалисты МЧС будут в течение всего купального сезона. Кроме того, в этом году обещают вести разъяснительные беседы с пляжниками.

Погода на побережье

Как сообщает гидрометцентр Крыма, благодаря влиянию юго-восточной периферии антициклона, на полуострове к этому времени установилась сухая солнечная погода, которая сохранится до конца рабочей недели.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Температура воздуха на побережье ночью до 18 градусов, днем +21…26. В последующие два дня воздух прогреется еще на 2-3 градуса", - прогнозируют синоптики.
Температура морской воды в Ялте составляет 20 градусов, в Алуште, Евпатории, Феодосии, Севастополе, в Керченском проливе и Азовском море - до 19 градусов тепла. В Черноморском вода прогрелась до 17 градусов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские пляжи подготовят к туристическому сезону-2023
Как обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"
К лету готовы: сколько в Крыму откроют детских тематических площадок
Набережная Алушты
10 марта, 09:30Эксклюзивы РИА Новости Крым
Критической ситуации для туризма в Крыму нет и не будет – Аксенов
 
Туризм в КрымуГУ МЧС РФ по Республике КрымБезопасностьОтдыхПляжи КрымаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:27Главные события и заявления дня: 6 июня
21:23Над Крымом РЭБ посадили вражеский дрон
21:12Где был крейсер "Москва": памятник погибшим морякам строят в Севастополе
20:47В районе Николаева с позиций ВСУ сбежали семеро бойцов с оружием
20:29Рост числа госпитализированных с COVID–19 отмечен в 22 регионах России
20:25Крымчанам поступают фейковые звонки об эвакуации и отравленной воде
20:12Отравление контрафактным сидром: ждать ли масштабных проверок в Крыму
19:51ВСУ ударили по поселку в Херсонской области: есть раненый и разрушения
19:38В Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностью
19:23Почти 400 боевиков, 4 ДРГ и иностранная техника - потери ВСУ за сутки
19:10Полное затопление и пожары: Крым направляет помощь в Алешки
18:54Российские ПВО сбили три самолета и два вертолета ВСУ
18:46Глава Новой Каховки: уровень воды в городе достиг пиковых отметок
18:37Спасатели из Крыма отправились в Херсонскую область
18:24Еще один фронт: Аксенов о фестивале "Великое русское слово" в Крыму
18:14Водитель мотоцикла погиб в тройном ДТП в Симферополе
17:58Разрушение Каховской ГЭС: как работает сухопутный маршрут в Крым
17:48Армия России нанесла удар по центру принятия решений ВСУ
17:28Грозит ли Крыму дефицит воды
17:17Киев увеличил сброс с Днепровской ГЭС – есть риск больших затоплений
Лента новостейМолния