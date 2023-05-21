https://crimea.ria.ru/20230521/kak-obezopasit-sebya-v-lesu-gorakh-i-na-more-sovety-krym-spas-1128771518.html

Как обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"

Как обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас" - РИА Новости Крым, 21.05.2023

Как обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"

Крымские горы и леса являются популярным местом для прогулок местных жителей и туристов, однако они могут таить в себе опасности для неподготовленных людей... РИА Новости Крым, 21.05.2023

2023-05-21T18:03

2023-05-21T18:03

2023-05-21T18:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Крымские горы и леса являются популярным местом для прогулок местных жителей и туристов, однако они могут таить в себе опасности для неподготовленных людей. Чтобы не потеряться и не получить травмы, важно знать и соблюдать правила безопасности, рассказал заместитель начальника по поисково-спасательной работе учреждения "Крым-Спас" Владимир Мельников в эфире радио "Спутник в Крыму".Главные опасности в лесах"В нашей статистике лес занимает первое место. В первую очередь, он опасен тем, что в плохую погоду на мокрых тропинках, корнях и стволах деревьев можно поскользнуться и травмироваться. В условии плохой погоды человек может потерять ориентиры. При осадках и в горной зоне возможно понижение температуры, поэтому можно получить переохлаждение", - рассказал он.По его словам, количество людей, которых приходится выручать сотрудникам МЧС в лесной зоне, растет в межсезонье - весной и осенью, когда кратно увеличивается число грибников. Именно на этот период приходится наибольшее количество вызовов на поиски потерявшихся в горно-лесной местности. Чтобы обезопасить себя от такого развития событий, спасатели рекомендуют тщательно готовиться к каждой прогулке.Кроме того, в лесах есть вероятность повстречать диких животных. В последнее время фиксируют случаи появления волков, добавил специалист, однако на данный момент информации о нападении на людей в Крыму не было.Еще один риск, особенно в весенний и летний периоды, связан с обезвоживанием. Часто туристы, отправляясь на прогулку, не просчитывают маршрут и остаются без запасов воды. Поэтому спасатель рекомендует всегда иметь при себе нужное количество воды и знать, где поблизости находятся источники.Опасное селфиМногие гости полуострова стараются запечатлеть самые красивые виды, нередко пренебрегая мерами безопасности. Особенно – в горах.Коварный ветер на мореОдин из рисков во время отдыха на море заключается в отжимном ветре. Это опасное природное явление, которое встречается на побережье Черного моря."Бывает возле самого берега гладь, и люди, ложась на матрас, отправляются плавать. А в 30-40 метрах от берега есть риск попасть в зону отжимного ветра, и тогда матрас начинает нести со скоростью прогулочной яхты. В этом случае уже человек никуда не выгребет. В такой ситуации нужно либо слезть с матраса и самостоятельно грести в сторону берега, либо крепко держаться за него и звать на помощь", - добавил специалист.Плюс к этому есть течения, которые не видно невооруженным взглядом. Такими изобилуют Феодосийский залив и Алушта, добавил он. Поэтому важно купаться только в оборудованных местах, не заплывать за буйки и следить за обстановкой вокруг себя.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожароопасный сезон в Крыму: что грозит нарушителямКрымские пляжи подготовят к туристическому сезону-2023В пещерном городе Мангуп мужчина сорвался с 20-метрового мыса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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