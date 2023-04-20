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Крымские пляжи подготовят к туристическому сезону-2023 - РИА Новости Крым, 20.04.2023
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Крымские пляжи подготовят к туристическому сезону-2023
Крымские пляжи подготовят к туристическому сезону-2023 - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Крымские пляжи подготовят к туристическому сезону-2023
Как готовят к предстоящему сезону крымские пляжи, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. Он объяснил, почему в... РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T14:05
2023-04-20T17:01
радио "спутник в крыму"
вадим волченко
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Вадим Волченко: крымские пляжи подготовят к туристическому сезону-2023
Вадим Волченко: крымские пляжи подготовят к туристическому сезону-2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Как готовят к предстоящему сезону крымские пляжи, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. Он объяснил, почему в этом году было решено продлить действие прошлогодних паспортов пляжей."Это некоторые послабления с точки зрения административной, они не касаются вопросов безопасности. Все, что касается проверки дна, готовности спасателей, соответствующей инфраструктуры – здесь никаких поблажек не будет, - предупредил Волченко. - Мы прекрасно понимаем, кто является пользователями пляжей, мы знаем, кто не очень хорошо себя зарекомендовал по итогам прошлого года и с кем договоры расторгнуты, эти пляжи уже будут иметь новых пользователей. Поэтому в принципе картина контролируемая".У муниципалитетов осталось буквально несколько недель, чтобы навести порядок на берегу, сказал профильный министр. Он привел в пример Сакский район, где уже "целый ряд мероприятий был предпринят", потому что там очень большая пляжная территория.Каждый пляж оснащен информационным щитом, на котором вся необходимая информация: телефон горячей линии министерства туризма, телефоны участковых уполномоченных и экстренных служб.Ранее об упрощении административных процедур по оформлению пляжей сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он гарантировал, что для добросовестных предпринимателей будут сохранены прежние условия работы. Начало действия новых соглашений перенесено на 1 марта 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Время досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – АксеновЖдать ли туристов в Крыму на майские - Российский союз туриндустрииБезопасность и цены: каким будет летний отдых в Крыму
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Крымские пляжи подготовят к туристическому сезону-2023

Волченко: крымские пляжи подготовят к туристическому сезону-2023

14:05 20.04.2023 (обновлено: 17:01 20.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Варвара КовалеваПост матроса-спасателя на одном из пляжей в Ялте
Пост матроса-спасателя на одном из пляжей в Ялте - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости Крым . Варвара Ковалева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Как готовят к предстоящему сезону крымские пляжи, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. Он объяснил, почему в этом году было решено продлить действие прошлогодних паспортов пляжей.
Вадим Волченко: крымские пляжи подготовят к туристическому сезону-2023
14:05
"Это некоторые послабления с точки зрения административной, они не касаются вопросов безопасности. Все, что касается проверки дна, готовности спасателей, соответствующей инфраструктуры – здесь никаких поблажек не будет, - предупредил Волченко. - Мы прекрасно понимаем, кто является пользователями пляжей, мы знаем, кто не очень хорошо себя зарекомендовал по итогам прошлого года и с кем договоры расторгнуты, эти пляжи уже будут иметь новых пользователей. Поэтому в принципе картина контролируемая".
У муниципалитетов осталось буквально несколько недель, чтобы навести порядок на берегу, сказал профильный министр. Он привел в пример Сакский район, где уже "целый ряд мероприятий был предпринят", потому что там очень большая пляжная территория.

"Если же говорить про недобросовестных пользователей пляжей, то там замечания касались в первую очередь нарушений с точки зрения безопасности, либо спасатели недостаточно хорошо обучены, либо их не было, приходилось искать. Все это решается в оперативном режиме", - заявил Волченко.

Каждый пляж оснащен информационным щитом, на котором вся необходимая информация: телефон горячей линии министерства туризма, телефоны участковых уполномоченных и экстренных служб.
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Ранее об упрощении административных процедур по оформлению пляжей сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он гарантировал, что для добросовестных предпринимателей будут сохранены прежние условия работы. Начало действия новых соглашений перенесено на 1 марта 2024 года.
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