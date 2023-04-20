https://crimea.ria.ru/20230420/krymskie-plyazhi-podgotovyat-k-turisticheskomu-sezonu-2023-1128281127.html

Крымские пляжи подготовят к туристическому сезону-2023

Крымские пляжи подготовят к туристическому сезону-2023 - РИА Новости Крым, 20.04.2023

Крымские пляжи подготовят к туристическому сезону-2023

Как готовят к предстоящему сезону крымские пляжи, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. Он объяснил, почему в... РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T14:05

2023-04-20T14:05

2023-04-20T17:01

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Вадим Волченко: крымские пляжи подготовят к туристическому сезону-2023 Вадим Волченко: крымские пляжи подготовят к туристическому сезону-2023 audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Как готовят к предстоящему сезону крымские пляжи, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. Он объяснил, почему в этом году было решено продлить действие прошлогодних паспортов пляжей."Это некоторые послабления с точки зрения административной, они не касаются вопросов безопасности. Все, что касается проверки дна, готовности спасателей, соответствующей инфраструктуры – здесь никаких поблажек не будет, - предупредил Волченко. - Мы прекрасно понимаем, кто является пользователями пляжей, мы знаем, кто не очень хорошо себя зарекомендовал по итогам прошлого года и с кем договоры расторгнуты, эти пляжи уже будут иметь новых пользователей. Поэтому в принципе картина контролируемая".У муниципалитетов осталось буквально несколько недель, чтобы навести порядок на берегу, сказал профильный министр. Он привел в пример Сакский район, где уже "целый ряд мероприятий был предпринят", потому что там очень большая пляжная территория.Каждый пляж оснащен информационным щитом, на котором вся необходимая информация: телефон горячей линии министерства туризма, телефоны участковых уполномоченных и экстренных служб.Ранее об упрощении административных процедур по оформлению пляжей сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он гарантировал, что для добросовестных предпринимателей будут сохранены прежние условия работы. Начало действия новых соглашений перенесено на 1 марта 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Время досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – АксеновЖдать ли туристов в Крыму на майские - Российский союз туриндустрииБезопасность и цены: каким будет летний отдых в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230416/otdykh-v-krymu-riski-i-trendy-sezona-2023-1128187091.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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