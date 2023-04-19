https://crimea.ria.ru/20230419/vremya-dosmotra-avto-na-krymskom-mostu-sokratitsya-do-odnogo-chasa--aksenov-1128253893.html

Время досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – Аксенов

Время досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – Аксенов - РИА Новости Крым, 19.04.2023

Время досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – Аксенов

На Крымском мосту к курортному сезону оборудуют 40 дополнительных досмотровых пунктов, что позволит сократить время досмотра и проезда по транспортному переходу РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T09:30

2023-04-19T09:30

2023-04-19T09:32

крым

крымский мост

сергей аксенов

транспорт

росавтодор

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общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. На Крымском мосту к курортному сезону оборудуют 40 дополнительных досмотровых пунктов, что позволит сократить время досмотра и проезда по транспортному переходу до одного часа. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавтодора Романом Новиковым. Проход по Крымскому мосту"Правительством Республики Крым совместно с федеральными органами была разработана схема, которая позволит сократить время досмотра и проезда до одного часа. Подведомственные Министерству транспорта РФ и Росавтодору организации планируют в ближайшее время оборудовать не менее 40 дополнительных пунктов досмотра на подъезде к мосту со стороны Крыма и Кубани", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Дополнительно сотрудников проинструктируют и обучат методам досмотра, регулированию движения, реагированию на вероятные внештатные ситуации. По расчетам специалистов, все эти меры позволят увеличить пропускную способность до 8,5 тысяч автомобилей в сутки при средней интенсивности, а в пиковый период – до 15–17 тысяч авто.Восстановление Крымского моста8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Сразу после ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных пролетов. Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.Сейчас крымские власти по поручению вице-премьера России Марата Хуснуллина ведут работу по повышению пропускной способности Крымского моста к 1 мая. Также заканчивают работы по восстановлению железнодорожной части моста.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезонЖелезнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к летуПутин одобрил запуск пустых грузовиков по Крымскому мосту

https://crimea.ria.ru/20230417/putin-nagradil-gramotami-vosstanoviteley-krymskogo-mosta-1128220525.html

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