https://crimea.ria.ru/20230323/putin-odobril-zapusk-pustykh-gruzovikov-po-krymskomu-mostu-1127731976.html

Путин одобрил запуск пустых грузовиков по Крымскому мосту

Путин одобрил запуск пустых грузовиков по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Путин одобрил запуск пустых грузовиков по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин одобрил запуск движения небольших грузовых машин и порожних грузовиков по Крымскому мосту. Об этом со ссылкой на вице-премьера... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T16:54

2023-03-23T16:54

2023-03-23T16:54

владимир путин посетил мариуполь

марат хуснуллин

крымский мост

транспорт

крым

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/02/1121305711_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d32474ee7c1333fabe81739c1269d42.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин одобрил запуск движения небольших грузовых машин и порожних грузовиков по Крымскому мосту. Об этом со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина сообщает РИА Новости.Решение о запуске движения будет рассмотрено на ближайшей комиссии, уточнил Хуснуллин.Вместе с тем открытие Крымского моста для крупногабаритных автомобилей и машин с большим грузом пока не рассматривается."Все-таки крупные грузовые машины, с большим грузом, мы считаем, что с учетом СВО пока (есть) риск определенный", - сказал Хуснуллин.Запрет на движение грузовиковЗапрет на движение автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту действует с 11 декабря 2022 года. Дальнобойщикам рекомендовали выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Движение легковых машин и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил,что на Крымском мосту планируется увеличить количество досмотровых комплексов и специалистов с целью сократить время прохождения досмотра автомобилей.Теракт на Крымском мостуНа Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.Сразу после ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных пролетов. Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат ремонт железнодорожной части Крымского мостаАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в КрымКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту

https://crimea.ria.ru/20230323/mishustin-krymskiy-most-vosstanovili-v-bespretsedentno-korotkie-sroki-1127725048.html

крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин посетил мариуполь, марат хуснуллин, крымский мост, транспорт, крым, новости, новости крыма