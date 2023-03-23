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Путин одобрил запуск пустых грузовиков по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 23.03.2023
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Путин одобрил запуск пустых грузовиков по Крымскому мосту
Путин одобрил запуск пустых грузовиков по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Путин одобрил запуск пустых грузовиков по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин одобрил запуск движения небольших грузовых машин и порожних грузовиков по Крымскому мосту. Об этом со ссылкой на вице-премьера... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T16:54
2023-03-23T16:54
владимир путин посетил мариуполь
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин одобрил запуск движения небольших грузовых машин и порожних грузовиков по Крымскому мосту. Об этом со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина сообщает РИА Новости.Решение о запуске движения будет рассмотрено на ближайшей комиссии, уточнил Хуснуллин.Вместе с тем открытие Крымского моста для крупногабаритных автомобилей и машин с большим грузом пока не рассматривается."Все-таки крупные грузовые машины, с большим грузом, мы считаем, что с учетом СВО пока (есть) риск определенный", - сказал Хуснуллин.Запрет на движение грузовиковЗапрет на движение автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту действует с 11 декабря 2022 года. Дальнобойщикам рекомендовали выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Движение легковых машин и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил,что на Крымском мосту планируется увеличить количество досмотровых комплексов и специалистов с целью сократить время прохождения досмотра автомобилей.Теракт на Крымском мостуНа Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.Сразу после ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных пролетов. Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат ремонт железнодорожной части Крымского мостаАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в КрымКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту
https://crimea.ria.ru/20230323/mishustin-krymskiy-most-vosstanovili-v-bespretsedentno-korotkie-sroki-1127725048.html
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Путин одобрил запуск пустых грузовиков по Крымскому мосту

Путин одобрил запуск движения небольших и пустых грузовиков по Крымскому мосту

16:54 23.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКрымский мост. Вид из Керчи
Крымский мост. Вид из Керчи - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин одобрил запуск движения небольших грузовых машин и порожних грузовиков по Крымскому мосту. Об этом со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина сообщает РИА Новости.
"Мы для увеличения пропускной способности рассматриваем возможность пропуска небольших машин с досмотром, это "Газели", легкие грузовики, и возврат порожних машин, - рассказал он. - Я думаю, в ближайшее время мы это решение примем. Президенту я уже об этом докладывал, одобрение президента получил".
Решение о запуске движения будет рассмотрено на ближайшей комиссии, уточнил Хуснуллин.
Вместе с тем открытие Крымского моста для крупногабаритных автомобилей и машин с большим грузом пока не рассматривается.
"Все-таки крупные грузовые машины, с большим грузом, мы считаем, что с учетом СВО пока (есть) риск определенный", - сказал Хуснуллин.

Запрет на движение грузовиков

Запрет на движение автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту действует с 11 декабря 2022 года. Дальнобойщикам рекомендовали выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Движение легковых машин и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил,что на Крымском мосту планируется увеличить количество досмотровых комплексов и специалистов с целью сократить время прохождения досмотра автомобилей.

Теракт на Крымском мосту

На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
Сразу после ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных пролетов. Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.
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