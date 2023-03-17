https://crimea.ria.ru/20230317/aksenov-dolozhil-putinu-o-rabote-sukhoputnogo-koridora-v-krym-1127617447.html

Аксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в Крым

Аксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в Крым - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Аксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в Крым

Около 96 тысяч автомобилей прошли по сухопутному коридору в Крым через новые регионы России после ограничения проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T18:19

2023-03-17T18:19

2023-03-17T18:27

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Около 96 тысяч автомобилей прошли по сухопутному коридору в Крым через новые регионы России после ограничения проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя с участием президента РФ Владимира Путина.Глава республики также проинформировал, что после теракта на Крымском мосту грузовой трафик был перенаправлен на Керченскую паромную переправу. С тех пор она перевезла уже более 83 тысяч автотранспортных средств."С 10 октября, после теракта, который киевской хунтой был произведен, мы включили Керченскую паромную переправу, задействовали ее. Вот с этого времени через Керченскую паромную переправу было перевезено 83 тысячи машин ", - добавил глава РК.Сухопутный коридор проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютКерченская переправа 17 марта – паромы, погода и оперативная обстановкаАксенов рассказал о трафике и безопасности сухопутного коридора

https://crimea.ria.ru/20230227/sukhoputnyy-marshrut-v-krym-otremontiruyut-i-rasshiryat-1127223343.html

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крымский мост

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