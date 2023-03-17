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Аксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в Крым - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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Аксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в Крым
Аксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в Крым - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Аксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в Крым
Около 96 тысяч автомобилей прошли по сухопутному коридору в Крым через новые регионы России после ограничения проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T18:19
2023-03-17T18:27
крым
сергей аксенов
сухопутный коридор в крым
крымский мост
чп на крымском мосту
новости крыма
транспорт
совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Около 96 тысяч автомобилей прошли по сухопутному коридору в Крым через новые регионы России после ограничения проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя с участием президента РФ Владимира Путина.Глава республики также проинформировал, что после теракта на Крымском мосту грузовой трафик был перенаправлен на Керченскую паромную переправу. С тех пор она перевезла уже более 83 тысяч автотранспортных средств."С 10 октября, после теракта, который киевской хунтой был произведен, мы включили Керченскую паромную переправу, задействовали ее. Вот с этого времени через Керченскую паромную переправу было перевезено 83 тысячи машин ", - добавил глава РК.Сухопутный коридор проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютКерченская переправа 17 марта – паромы, погода и оперативная обстановкаАксенов рассказал о трафике и безопасности сухопутного коридора
https://crimea.ria.ru/20230227/sukhoputnyy-marshrut-v-krym-otremontiruyut-i-rasshiryat-1127223343.html
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крым, сергей аксенов, сухопутный коридор в крым, крымский мост, чп на крымском мосту, новости крыма, транспорт, совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя
Аксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в Крым

Аксенов: до 96 тысяч автомобилей прошли по сухопутному коридору в Крым

18:19 17.03.2023 (обновлено: 18:27 17.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичБензовоз на дороге
Бензовоз на дороге - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Около 96 тысяч автомобилей прошли по сухопутному коридору в Крым через новые регионы России после ограничения проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя с участием президента РФ Владимира Путина.
"Сухопутный коридор, который был открыт благодаря действиям наших Вооруженных сил, соответственно, до 96 тысяч автомобилей пропустил за этот период, с 10 октября на эту дату", - рассказал Аксенов.
Глава республики также проинформировал, что после теракта на Крымском мосту грузовой трафик был перенаправлен на Керченскую паромную переправу. С тех пор она перевезла уже более 83 тысяч автотранспортных средств.
"С 10 октября, после теракта, который киевской хунтой был произведен, мы включили Керченскую паромную переправу, задействовали ее. Вот с этого времени через Керченскую паромную переправу было перевезено 83 тысячи машин ", - добавил глава РК.
Строительство дорог - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
27 февраля, 12:13
Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят
Сухопутный коридор проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
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Дороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируют
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Аксенов рассказал о трафике и безопасности сухопутного коридора
 
КрымСергей АксеновСухопутный коридор в КрымКрымский мостЧП на Крымском мостуНовости КрымаТранспортСовещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя
 
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