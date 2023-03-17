Рейтинг@Mail.ru
Керченская переправа 17 марта – паромы, погода и оперативная обстановка - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230317/kerchenskaya-pereprava-17-marta--paromy-pogoda-i-operativnaya-obstanovka-1127596907.html
Керченская переправа 17 марта – паромы, погода и оперативная обстановка
Керченская переправа 17 марта – паромы, погода и оперативная обстановка - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Керченская переправа 17 марта – паромы, погода и оперативная обстановка
Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России. РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T10:14
2023-03-17T10:07
крым
керченский пролив
керченская паромная переправа
керчь
транспорт
общество
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
минтранс россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126960678_0:96:3077:1827_1920x0_80_0_0_c8d9d42ebd64292cbf2baa50bb3c2f66.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России."Согласно прогнозу Росгидромета, 17 марта ветер северный, северо-западный 5-10 м/с, без существенных осадков. Видимость хорошая, местами дымка 2-4 км, волна 10-60 см. Температура воздуха +9…11 градусов", - говорится в сообщении.Трафик на Керченской паромной переправеПаромы после запуска морского сообщения через пролив выполнили 2 679 рейсов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 105 704 пассажира, 83 685 единиц автотранспорта и 10 105 железнодорожных вагонов", - проинформировали в ведомстве.На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютКерченская переправа: актуальная обстановка на 16 мартаВ Керченском проливе штормовой ветер
https://crimea.ria.ru/20230310/aksenov-rasskazal-o-trafike-i-bezopasnosti-sukhoputnogo-koridora-1127442736.html
крым
керченский пролив
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126960678_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_5397857a7b5ec7dd0abc3486a03f1d1a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керченский пролив, керченская паромная переправа, керчь, транспорт, общество, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, минтранс россии
Керченская переправа 17 марта – паромы, погода и оперативная обстановка

Минтранс: Керченская паромная переправа 17 марта работает штатно

10:14 17.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 17 марта ветер северный, северо-западный 5-10 м/с, без существенных осадков. Видимость хорошая, местами дымка 2-4 км, волна 10-60 см. Температура воздуха +9…11 градусов", - говорится в сообщении.
Колеса грузовика - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
10 марта, 11:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
Аксенов рассказал о трафике и безопасности сухопутного коридора

Трафик на Керченской паромной переправе

Паромы после запуска морского сообщения через пролив выполнили 2 679 рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 105 704 пассажира, 83 685 единиц автотранспорта и 10 105 железнодорожных вагонов", - проинформировали в ведомстве.
На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируют
Керченская переправа: актуальная обстановка на 16 марта
В Керченском проливе штормовой ветер
 
КрымКерченский проливКерченская паромная переправаКерчьТранспортОбществоПогода в КрымуКрымская погодаНовости КрымаМинтранс России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:25В Симферополе открыт памятный знак в честь героя СВО
13:14В Херсонской области потопили баржу с украинскими диверсантами
12:59Пьяный насмерть сбил пенсионерку: севастопольцу грозит до 12 лет за ДТП
12:30В Крыму следователь избила обвиняемого бутылкой – начата проверка
12:14Летчики Су-27 представлены к госнаградам после инцидента с дроном США
11:51Срезали и вывезли: в Сакском районе украли плодородную землю на 95 млн
11:30Более полутора тысяч абонентов остались без света в Симферополе
11:03Стали известны новые подробности о состоянии Романа Костомарова
10:52В Крыму вынесли приговор по делу о 220 наркотических "закладках"
10:40Резкий рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
10:26На пожаре в общежитии в Севастополе спасены восемь человек
10:14Керченская переправа 17 марта – паромы, погода и оперативная обстановка
10:03В Белом доме назвали ограничения России над Черным морем незаконными
09:43Медведев по-простому оценил инцидент с беспилотником США над Черным морем
09:17В Керчи подрядчик пойдет под суд за хищение 43 млн рублей
08:45В Крыму появится школа имени 126-й отдельной гвардейской бригады
08:21Квартира за 3 млн: в Крыму молодые ученые получают жилищные сертификаты
07:45Как Севастополь помогает Мелитополю
07:22Китайцам рассказали о курортах Крыма
07:01Хроника Крымской весны: 17 марта
Лента новостейМолния