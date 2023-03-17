https://crimea.ria.ru/20230317/kerchenskaya-pereprava-17-marta--paromy-pogoda-i-operativnaya-obstanovka-1127596907.html

Керченская переправа 17 марта – паромы, погода и оперативная обстановка

Керченская переправа 17 марта – паромы, погода и оперативная обстановка - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Керченская переправа 17 марта – паромы, погода и оперативная обстановка

Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России. РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T10:14

2023-03-17T10:14

2023-03-17T10:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России."Согласно прогнозу Росгидромета, 17 марта ветер северный, северо-западный 5-10 м/с, без существенных осадков. Видимость хорошая, местами дымка 2-4 км, волна 10-60 см. Температура воздуха +9…11 градусов", - говорится в сообщении.Трафик на Керченской паромной переправеПаромы после запуска морского сообщения через пролив выполнили 2 679 рейсов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 105 704 пассажира, 83 685 единиц автотранспорта и 10 105 железнодорожных вагонов", - проинформировали в ведомстве.На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютКерченская переправа: актуальная обстановка на 16 мартаВ Керченском проливе штормовой ветер

https://crimea.ria.ru/20230310/aksenov-rasskazal-o-trafike-i-bezopasnosti-sukhoputnogo-koridora-1127442736.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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