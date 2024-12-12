https://crimea.ria.ru/20241212/v-shesti-selakh-bakhchisarayskogo-rayona-otremontiruyut-obekty-kultury-1142586550.html

В шести селах Бахчисарайского района Крыма отремонтируют объекты культуры

В шести селах Бахчисарайского района Крыма отремонтируют объекты культуры - РИА Новости Крым, 12.12.2024

В шести селах Бахчисарайского района Крыма отремонтируют объекты культуры

В объектах культуры шести сел Бахчисарайского района планируется провести ремонт. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T18:53

2024-12-12T18:53

2024-12-12T18:55

юрий гоцанюк

бахчисарайский район

новости крыма

культура

благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. В объектах культуры шести сел Бахчисарайского района планируется провести ремонт. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.По информации Гоцанюка, в сельских клубах Голубинка, Красный мак и Каштаны необходимо установить систему отопления, обеспечив помещения теплом в холодное время года. В Куйбышево важно решить проблему скопления вод в подвальном помещении, что позволит избежать дальнейших разрушений и улучшить общие условия эксплуатации здания, уточнил председатель Совмина РК.Кроме того, в каждом из клубов предстоит провести ремонт помещений, частично обновить кровлю, а также привести в порядок входные группы, заменить окна и двери, придать клубам привлекательный вид, сказал Гоцанюк. Эти мероприятия не только улучшат инфраструктуру, но и создадут возможности для культурного развития местных жителей, способствуя активному участию детей и молодежи в творческих проектах.Ранее заместитель председателя Госсовета РК, председатель комитета по культуре, охране культурного наследия и спорту Алла Пономаренко в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила, что в Крыму требуют ремонта около 160 памятников и памятных знаков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенты ремонтируют памятники крымским партизанам в горах и лесахКакие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 годуВ Красногвардейском районе Крыма отремонтируют три школы

бахчисарайский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, бахчисарайский район, новости крыма, культура, благоустройство