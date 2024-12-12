https://crimea.ria.ru/20241212/v-shesti-selakh-bakhchisarayskogo-rayona-otremontiruyut-obekty-kultury-1142586550.html
В шести селах Бахчисарайского района Крыма отремонтируют объекты культуры
В шести селах Бахчисарайского района Крыма отремонтируют объекты культуры - РИА Новости Крым, 12.12.2024
В шести селах Бахчисарайского района Крыма отремонтируют объекты культуры
В объектах культуры шести сел Бахчисарайского района планируется провести ремонт. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T18:53
2024-12-12T18:53
2024-12-12T18:55
юрий гоцанюк
бахчисарайский район
новости крыма
культура
благоустройство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0c/1142586678_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_9d90eabea9358444a5569dd18cc15622.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. В объектах культуры шести сел Бахчисарайского района планируется провести ремонт. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.По информации Гоцанюка, в сельских клубах Голубинка, Красный мак и Каштаны необходимо установить систему отопления, обеспечив помещения теплом в холодное время года. В Куйбышево важно решить проблему скопления вод в подвальном помещении, что позволит избежать дальнейших разрушений и улучшить общие условия эксплуатации здания, уточнил председатель Совмина РК.Кроме того, в каждом из клубов предстоит провести ремонт помещений, частично обновить кровлю, а также привести в порядок входные группы, заменить окна и двери, придать клубам привлекательный вид, сказал Гоцанюк. Эти мероприятия не только улучшат инфраструктуру, но и создадут возможности для культурного развития местных жителей, способствуя активному участию детей и молодежи в творческих проектах.Ранее заместитель председателя Госсовета РК, председатель комитета по культуре, охране культурного наследия и спорту Алла Пономаренко в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила, что в Крыму требуют ремонта около 160 памятников и памятных знаков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенты ремонтируют памятники крымским партизанам в горах и лесахКакие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 годуВ Красногвардейском районе Крыма отремонтируют три школы
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0c/1142586678_185:15:1280:836_1920x0_80_0_0_f9605e18c6d18c13871bf6c992f389f7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий гоцанюк, бахчисарайский район, новости крыма, культура, благоустройство
В шести селах Бахчисарайского района Крыма отремонтируют объекты культуры
В Бахчисарайском районе Крыма отремонтируют объекты культуры в шести селах
18:53 12.12.2024 (обновлено: 18:55 12.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. В объектах культуры шести сел Бахчисарайского района планируется провести ремонт. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
"В Бахчисарайском районе осмотрел объекты культуры в селах Верхоречье, Голубинка, Куйбышево, Красный мак, Каштаны и Угловое, в которых планируется провести ремонтные работы, создав комфортные условия для занятий детей и творческих коллективов", – сказано в сообщении.
По информации Гоцанюка, в сельских клубах Голубинка, Красный мак и Каштаны необходимо установить систему отопления, обеспечив помещения теплом в холодное время года. В Куйбышево важно решить проблему скопления вод в подвальном помещении, что позволит избежать дальнейших разрушений и улучшить общие условия эксплуатации здания, уточнил председатель Совмина РК.
Кроме того, в каждом из клубов предстоит провести ремонт помещений, частично обновить кровлю, а также привести в порядок входные группы, заменить окна и двери, придать клубам привлекательный вид, сказал Гоцанюк. Эти мероприятия не только улучшат инфраструктуру, но и создадут возможности для культурного развития местных жителей, способствуя активному участию детей и молодежи в творческих проектах.
Ранее заместитель председателя Госсовета РК, председатель комитета по культуре, охране культурного наследия и спорту Алла Пономаренко в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила, что в Крыму требуют ремонта около 160 памятников
и памятных знаков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: