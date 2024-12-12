https://crimea.ria.ru/20241212/aksenov-poobeschal-dobitsya-snizheniya-tsen-na-benzin-v-krymu-1142581262.html

Аксенов пообещал добиться снижения цен на бензин в Крыму

Аксенов пообещал добиться снижения цен на бензин в Крыму - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Аксенов пообещал добиться снижения цен на бензин в Крыму

Власти Крыма обратились в правительство РФ по поводу завышенных цен на топливо в республике, ситуацию планируется выровнять в начале следующего года. Об этом... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T16:36

2024-12-12T16:36

2024-12-12T16:56

сергей аксенов

бензин

топливо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Власти Крыма обратились в правительство РФ по поводу завышенных цен на топливо в республике, ситуацию планируется выровнять в начале следующего года. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.Задача – выровнять ситуацию в начале первого квартала 2025 года, добавил глава республики.Ранее Аксенов поручил усилить контроль розничных цен на социально значимые продовольственные товары в торговых сетях, магазинах и на ярмарках в Крыму в преддверии новогодних праздников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на продукты в Крыму - что подорожает до конца годаИнфляция в Крыму ускорилась до 8%: что больше всего изменилось в ценеУскорение инфляции в Севастополе: что подорожало

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, бензин, топливо, крым, новости крыма, цены в крыму