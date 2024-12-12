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Мы обостряем войну: Трамп выступил против ударов ВСУ вглубь России - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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Мы обостряем войну: Трамп выступил против ударов ВСУ вглубь России
Мы обостряем войну: Трамп выступил против ударов ВСУ вглубь России - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Мы обостряем войну: Трамп выступил против ударов ВСУ вглубь России
Удары американскими дальнобойными ракетами вглубь территорий России ведут к еще большей эскалации украинского конфликта. Об этом заявил победивший в... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T16:30
2024-12-12T16:54
дональд трамп
новости
россия
сша
политика
в мире
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Удары американскими дальнобойными ракетами вглубь территорий России ведут к еще большей эскалации украинского конфликта. Об этом заявил победивший в президентских выборах в США Дональд Трам в интервью журналу Time.Трамп также подчеркнул, что не собирается останавливать военную помощь Киеву для укрепления его позиций при переговорах о завершении конфликта."Я хочу достичь соглашения... Единственный способ достичь соглашения – не бросать (Украину – ред.)", – заявил онВ ноябре президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, писала New York Times. По данным французских СМИ, Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением.После согласования ударов вглубь РФ западным оружием Киев нанес ряд ударов американскими ATACMS по территории Курской области и по другим регионам РФ. В частности, накануне утром ВСУ атаковали военный аэродром в Таганроге шестью ракетами ATACMS.Ответом на первые атаками западными вооружениями вглубь России стал удар ВС РФ по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник". 21 ноября в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит, в том числе, ракетную технику. 28 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент России Владимир Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве также могут стать целью для "Орешника".Ответ на удары ВСУ по Таганрогу также последует, это будет сделано в целесообразный момент, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары вглубь России - как это изменит ход спецоперацииНАТО отбросила все приличия - ЛавровУдары ATACMS по Курской области – полные данные от Минобороны
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дональд трамп, новости, россия, сша, политика, в мире, удары дальнобойными ракетами вглубь россии
Мы обостряем войну: Трамп выступил против ударов ВСУ вглубь России

Удары американскими ракетами вглубь России ведут к эскалации конфликта – Трамп

16:30 12.12.2024 (обновлено: 16:54 12.12.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБрифинг президента США Д. Трампа
Брифинг президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Удары американскими дальнобойными ракетами вглубь территорий России ведут к еще большей эскалации украинского конфликта. Об этом заявил победивший в президентских выборах в США Дональд Трам в интервью журналу Time.

"Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем? Мы просто обостряем эту войну и усугубляем ее", – цитирует заявление Трампа РИА Новости.

Трамп также подчеркнул, что не собирается останавливать военную помощь Киеву для укрепления его позиций при переговорах о завершении конфликта.
"Я хочу достичь соглашения... Единственный способ достичь соглашения – не бросать (Украину – ред.)", – заявил он
В ноябре президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, писала New York Times. По данным французских СМИ, Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением.
После согласования ударов вглубь РФ западным оружием Киев нанес ряд ударов американскими ATACMS по территории Курской области и по другим регионам РФ. В частности, накануне утром ВСУ атаковали военный аэродром в Таганроге шестью ракетами ATACMS.
Ответом на первые атаками западными вооружениями вглубь России стал удар ВС РФ по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник". 21 ноября в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит, в том числе, ракетную технику. 28 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент России Владимир Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве также могут стать целью для "Орешника".
Ответ на удары ВСУ по Таганрогу также последует, это будет сделано в целесообразный момент, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Дональд ТрампНовостиРоссияСШАПолитикаВ миреУдары дальнобойными ракетами вглубь России
 
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