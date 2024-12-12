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Мы обостряем войну: Трамп выступил против ударов ВСУ вглубь России

Мы обостряем войну: Трамп выступил против ударов ВСУ вглубь России - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Мы обостряем войну: Трамп выступил против ударов ВСУ вглубь России

Удары американскими дальнобойными ракетами вглубь территорий России ведут к еще большей эскалации украинского конфликта. Об этом заявил победивший в... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T16:30

2024-12-12T16:30

2024-12-12T16:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Удары американскими дальнобойными ракетами вглубь территорий России ведут к еще большей эскалации украинского конфликта. Об этом заявил победивший в президентских выборах в США Дональд Трам в интервью журналу Time.Трамп также подчеркнул, что не собирается останавливать военную помощь Киеву для укрепления его позиций при переговорах о завершении конфликта."Я хочу достичь соглашения... Единственный способ достичь соглашения – не бросать (Украину – ред.)", – заявил онВ ноябре президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, писала New York Times. По данным французских СМИ, Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением.После согласования ударов вглубь РФ западным оружием Киев нанес ряд ударов американскими ATACMS по территории Курской области и по другим регионам РФ. В частности, накануне утром ВСУ атаковали военный аэродром в Таганроге шестью ракетами ATACMS.Ответом на первые атаками западными вооружениями вглубь России стал удар ВС РФ по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник". 21 ноября в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит, в том числе, ракетную технику. 28 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент России Владимир Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве также могут стать целью для "Орешника".Ответ на удары ВСУ по Таганрогу также последует, это будет сделано в целесообразный момент, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары вглубь России - как это изменит ход спецоперацииНАТО отбросила все приличия - ЛавровУдары ATACMS по Курской области – полные данные от Минобороны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, новости, россия, сша, политика, в мире, удары дальнобойными ракетами вглубь россии