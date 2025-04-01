https://crimea.ria.ru/20250401/rossiyan-zaschityat-ot-navyazannykh-uslug-i-tovarov-1145367258.html

Россиян защитят от навязанных услуг и товаров

Россиян защитят от навязанных услуг и товаров - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Россиян защитят от навязанных услуг и товаров

Российские парламентарии приняли закон о защите граждан от навязывания дополнительных услуг и товаров. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы РФ. РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T20:02

2025-04-01T20:02

2025-04-01T20:02

новости

защита прав потребителей

закон и право

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144368133_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d008a487db9cec796e9fa9befc9c5a96.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Российские парламентарии приняли закон о защите граждан от навязывания дополнительных услуг и товаров. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы РФ.По мнению законодателей, новая норма исключит попытки манипулирования и принуждения к совершению людьми ненужных трат. Те, кто продолжат эту практику в отношении граждан, будут нести ответственность.В минувшем году парламентарии приняли закон, по которому навязчивая реклама кредитов и микрозаймов без указания диапазона кредитных ставок и полной стоимости потребительского кредита обернется кредитным организациям штрафами до 1,6 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Читаем договор: какие платные допуслуги навязывают автосалоныРегулирование рассрочки - что изменит новый закон для покупателейМожно ли вернуть неиспользованные деньги с подарочного сертификата

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, защита прав потребителей, закон и право, общество, россия