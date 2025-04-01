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Россиян защитят от навязанных услуг и товаров - РИА Новости Крым, 01.04.2025
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Россиян защитят от навязанных услуг и товаров
Россиян защитят от навязанных услуг и товаров - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Россиян защитят от навязанных услуг и товаров
Российские парламентарии приняли закон о защите граждан от навязывания дополнительных услуг и товаров. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы РФ. РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T20:02
2025-04-01T20:02
новости
защита прав потребителей
закон и право
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Российские парламентарии приняли закон о защите граждан от навязывания дополнительных услуг и товаров. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы РФ.По мнению законодателей, новая норма исключит попытки манипулирования и принуждения к совершению людьми ненужных трат. Те, кто продолжат эту практику в отношении граждан, будут нести ответственность.В минувшем году парламентарии приняли закон, по которому навязчивая реклама кредитов и микрозаймов без указания диапазона кредитных ставок и полной стоимости потребительского кредита обернется кредитным организациям штрафами до 1,6 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Читаем договор: какие платные допуслуги навязывают автосалоныРегулирование рассрочки - что изменит новый закон для покупателейМожно ли вернуть неиспользованные деньги с подарочного сертификата
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РИА Новости Крым
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новости, защита прав потребителей, закон и право, общество, россия
Россиян защитят от навязанных услуг и товаров

В России принят закон о защите граждан от навязывания дополнительных услуг и товаров

20:02 01.04.2025
 
В супермаркете
В супермаркете
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Российские парламентарии приняли закон о защите граждан от навязывания дополнительных услуг и товаров. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы РФ.
"Согласно инициативе, продажа дополнительных товаров, выполнение работ или оказание услуг за отдельную плату будут возможны только с согласия покупателя. Если же его все-таки вынудили приобрести что-то сверх запрошенного, покупатель вправе потребовать вернуть ему потраченные деньги", - сказано в сообщении.
По мнению законодателей, новая норма исключит попытки манипулирования и принуждения к совершению людьми ненужных трат. Те, кто продолжат эту практику в отношении граждан, будут нести ответственность.
В минувшем году парламентарии приняли закон, по которому навязчивая реклама кредитов и микрозаймов без указания диапазона кредитных ставок и полной стоимости потребительского кредита обернется кредитным организациям штрафами до 1,6 млн рублей.
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