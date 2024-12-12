Россия ответит на удар ATACMS по Таганрогу - Кремль
Ответ на удары ATACMS по Таганрогу последует в целесообразный момент – Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Ответ на удары ВСУ по Таганрогу последует, это буде сделано в целесообразный момент. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду утром ВСУ атаковали Таганрог ракетами. По сообщению Минобороны России, военный аэродром был атакован шестью ракетами ATACMS. Две ракеты были сбиты, остальные - отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава.
"Здесь я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует. Ответ, естественно, последует тогда и так, как будет признано целесообразным, но он последует обязательно", - сказал Песков.
Глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус заявил, что конфликт на Украине перестал быть региональным и приобрел все признаки глобального. Поэтому Германии необходимо больше вкладывать средств в свою боеспособность.
Западные союзники Украины со времен Второй мировой войны отвыкли от масштабных военных конфликтов и не в состоянии оценить всю степень угрозы, заявлял в эфире радио "Спутник в Крыму" директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий. По его мнению, Россия в случае эскалации со стороны Запада будет вынуждена сделать выбор и принять решение о нанесении ударов по американским базам в странах НАТО в Европе либо объектам на территории государств, поставляющих оружие Киеву.
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