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Россия ответит на удар ATACMS по Таганрогу - Кремль

Россия ответит на удар ATACMS по Таганрогу - Кремль - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Россия ответит на удар ATACMS по Таганрогу - Кремль

Ответ на удары ВСУ по Таганрогу последует, это буде сделано в целесообразный момент. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T12:33

2024-12-12T12:33

2024-12-12T12:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Ответ на удары ВСУ по Таганрогу последует, это буде сделано в целесообразный момент. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В среду утром ВСУ атаковали Таганрог ракетами. По сообщению Минобороны России, военный аэродром был атакован шестью ракетами ATACMS. Две ракеты были сбиты, остальные - отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава.Глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус заявил, что конфликт на Украине перестал быть региональным и приобрел все признаки глобального. Поэтому Германии необходимо больше вкладывать средств в свою боеспособность.Западные союзники Украины со времен Второй мировой войны отвыкли от масштабных военных конфликтов и не в состоянии оценить всю степень угрозы, заявлял в эфире радио "Спутник в Крыму" директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий. По его мнению, Россия в случае эскалации со стороны Запада будет вынуждена сделать выбор и принять решение о нанесении ударов по американским базам в странах НАТО в Европе либо объектам на территории государств, поставляющих оружие Киеву.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При достаточном количестве "Орешника" ядерное оружие не нужно – Путин15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВОЗатаились: когда Германия может передать Украине ракеты Taurus

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, атака atacms на таганрог, ростовская область, кремль, дмитрий песков, министерство обороны рф