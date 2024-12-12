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Россия ответит на удар ATACMS по Таганрогу - Кремль - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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Россия ответит на удар ATACMS по Таганрогу - Кремль
Россия ответит на удар ATACMS по Таганрогу - Кремль - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Россия ответит на удар ATACMS по Таганрогу - Кремль
Ответ на удары ВСУ по Таганрогу последует, это буде сделано в целесообразный момент. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T12:33
2024-12-12T12:33
россия
новости
атака atacms на таганрог
ростовская область
кремль
дмитрий песков
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Ответ на удары ВСУ по Таганрогу последует, это буде сделано в целесообразный момент. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В среду утром ВСУ атаковали Таганрог ракетами. По сообщению Минобороны России, военный аэродром был атакован шестью ракетами ATACMS. Две ракеты были сбиты, остальные - отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава.Глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус заявил, что конфликт на Украине перестал быть региональным и приобрел все признаки глобального. Поэтому Германии необходимо больше вкладывать средств в свою боеспособность.Западные союзники Украины со времен Второй мировой войны отвыкли от масштабных военных конфликтов и не в состоянии оценить всю степень угрозы, заявлял в эфире радио "Спутник в Крыму" директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий. По его мнению, Россия в случае эскалации со стороны Запада будет вынуждена сделать выбор и принять решение о нанесении ударов по американским базам в странах НАТО в Европе либо объектам на территории государств, поставляющих оружие Киеву.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При достаточном количестве "Орешника" ядерное оружие не нужно – Путин15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВОЗатаились: когда Германия может передать Украине ракеты Taurus
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россия, новости, атака atacms на таганрог, ростовская область, кремль, дмитрий песков, министерство обороны рф
Россия ответит на удар ATACMS по Таганрогу - Кремль

Ответ на удары ATACMS по Таганрогу последует в целесообразный момент – Песков

12:33 12.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Ответ на удары ВСУ по Таганрогу последует, это буде сделано в целесообразный момент. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду утром ВСУ атаковали Таганрог ракетами. По сообщению Минобороны России, военный аэродром был атакован шестью ракетами ATACMS. Две ракеты были сбиты, остальные - отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава.

"Здесь я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует. Ответ, естественно, последует тогда и так, как будет признано целесообразным, но он последует обязательно", - сказал Песков.

Глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус заявил, что конфликт на Украине перестал быть региональным и приобрел все признаки глобального. Поэтому Германии необходимо больше вкладывать средств в свою боеспособность.
Западные союзники Украины со времен Второй мировой войны отвыкли от масштабных военных конфликтов и не в состоянии оценить всю степень угрозы, заявлял в эфире радио "Спутник в Крыму" директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий. По его мнению, Россия в случае эскалации со стороны Запада будет вынуждена сделать выбор и принять решение о нанесении ударов по американским базам в странах НАТО в Европе либо объектам на территории государств, поставляющих оружие Киеву.
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РоссияНовостиАтака ATACMS на ТаганрогРостовская областьКремльДмитрий ПесковМинистерство обороны РФ
 
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