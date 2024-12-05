https://crimea.ria.ru/20241205/zatailis-kogda-germaniya-mozhet-peredat-ukraine-rakety-taurus-1142404811.html

Затаились: когда Германия может передать Украине ракеты Taurus

Затаились: когда Германия может передать Украине ракеты Taurus - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Затаились: когда Германия может передать Украине ракеты Taurus

До инаугурации президента США Дональда Трампа Германия не будет передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus или давать какие-либо согласия на тему... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T14:32

2024-12-05T14:32

2024-12-05T14:52

радио "спутник в крыму"

мнения

вадим колесниченко

олаф шольц

германия

ракеты taurus

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. До инаугурации президента США Дональда Трампа Германия не будет передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus или давать какие-либо согласия на тему усиления помощи Киеву: все затаились в ожидании приказов нового повелителя из Вашингтона. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Накануне, 4 декабря, канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, заявил, что Германия не намерена предоставлять Украине разрешение на применение дальнобойного оружия для атак вглубь территории России и не планирует поставлять крылатые ракеты Taurus. Также он заявил, что продолжит делать все, чтобы эскалации между РФ и НАТО не произошло.При этом днем ранее, после своего визита в Киев, Шольц в своем аккаунте в соцсети X опубликовал послание президенту России Владимиру Путину, в котором заявил, что поддержка Украины не ослабнет.По мнению Колесниченко, противоречивые заявления и действия немецкого канцлера говорят лишь об одном: он хочет усидеть на двух стульях. Отсюда "героический шаг" Шольца – звонок президенту РФ Владимиру Путину в ноябре впервые за 2,5 года, что позволило ему поднять рейтинг в Германии, и визит в Киев в декабре."Светофорная" коалиция Шольца распалась, на 16 декабря в Германии запланирован вотум доверия, который выльется в вотум недоверия, и в феврале будут внеочередные выборы. У Шольца, кроме как борьбы за свой рейтинг, ничего не остается. И все, что он сейчас делает и говорит, можно называть исключительно предвыборной кампанией", – сказал Колесниченко.Потому, говоря о помощи Киеву, Шольц продолжает искать способы понравиться своему населению и заставить украинских беженцев, которых содержат из немецкого бюджета, работать на экономику Германии, добавил политолог. При этом канцлер поддерживает позицию Вашингтона относительно того, что Украина должна понизить призывной возраст, но речь не идет о передаче оружия: команды из США не поступало.По его мнению, Трамп не хотел бы, чтобы Россия по итогу конфликта на Украине получила все то, чего добивается."Поэтому всячески через своих сателлитов, через того же Рютте заставили вооружать Украину любой ценой. Но есть определенное политическое затишье до официального прихода Трампа", – отметил Колесниченко.При этом подчеркнул, что настроения в Германии сегодня не такие, чтобы поддерживать так называемых ястребов, поэтому канцлеру ФРГ приходится выкручиваться.Он предположил, что Америка вместе с Великобританией и Францией пытаются вовсе выдавить Германию из европейского поля."Сегодня Европа поделилась уже на три лагеря: ястребы, голуби и нейтральные. Единства нет", – считает эксперт.При этом на фоне происходящего российская дипломатия показывает себя просто замечательно, подытожил Колесниченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Демилитаризованная зона: в НАТО обсуждают ввод войск на УкраинуФСБ задержала под Калининградом диверсанта из Германии Песков рассказал о мемуарах Меркель

https://crimea.ria.ru/20241203/pokayanie-i-piar-zachem-sholts-posetil-kiev-1142341858.html

германия

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мнения, вадим колесниченко, олаф шольц, германия, ракеты taurus, дональд трамп