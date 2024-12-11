Рейтинг@Mail.ru
В Таганроге военный аэродром атаковали ракетами ATACMS – Минобороны - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241211/voennyy-aerodrom-v-taganroge-atakovan-6-raketami-atacms--minoborony-1142559294.html
В Таганроге военный аэродром атаковали ракетами ATACMS – Минобороны
В Таганроге военный аэродром атаковали ракетами ATACMS – Минобороны - РИА Новости Крым, 11.12.2024
В Таганроге военный аэродром атаковали ракетами ATACMS – Минобороны
Утром 11 декабря 2024 года киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. Об... РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T18:04
2024-12-11T18:15
новости
таганрог
министерство обороны рф
ракеты atacms
атака atacms на таганрог
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137530335_66:180:958:682_1920x0_80_0_0_7a16b0a685b46d4fb5c5166d1a38bd65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Утром 11 декабря 2024 года киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет, получили незначительные повреждения (посечены осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке, рассказали в оборонном ведомстве РФ.В среду утром ВСУ атаковали Таганрог ракетами. Повреждения из-за атаки также получила котельная, часть жилых домов осталась без отопления. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что выехал на пострадавшее предприятие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241211/novosti-taganroga-mer-obratilas-k-gorozhanam-posle-raketnoy-ataki-1142547664.html
таганрог
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137530335_115:167:802:682_1920x0_80_0_0_234e95a3e38a3906fbbad85a7dd76fb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, таганрог, министерство обороны рф, ракеты atacms, атака atacms на таганрог, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
В Таганроге военный аэродром атаковали ракетами ATACMS – Минобороны

В Таганроге военный аэродром атакован шестью ракетами ATACMS – заявление Минобороны

18:04 11.12.2024 (обновлено: 18:15 11.12.2024)
 
© APЗапуск американской ракеты ATACMS
Запуск американской ракеты ATACMS
© AP
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Утром 11 декабря 2024 года киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет ATACMS американского производства. Две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы", – сказано в сообщении.

В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет, получили незначительные повреждения (посечены осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке, рассказали в оборонном ведомстве РФ.
В среду утром ВСУ атаковали Таганрог ракетами. Повреждения из-за атаки также получила котельная, часть жилых домов осталась без отопления. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что выехал на пострадавшее предприятие.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
На месте взрыва ракеты в Таганроге
12:12
Новости Таганрога: мэр обратилась к горожанам после ракетной атаки
НовостиТаганрогМинистерство обороны РФРакеты ATACMSАтака ATACMS на ТаганрогВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:48Россия должна стать мировым лидером по применению ИИ – Путин
19:34В Евросоюзе согласовали 15-й пакет санкций против России
19:18В Севастополе останавливают движение катеров из-за ухудшения погоды
19:01В России интернетом пользуется практически все население страны - Путин
18:48Путин: искусственный интеллект поможет обработать вопросы на Прямой линии
18:18ПВО отразила атаку ВСУ над Черным морем
18:04В Таганроге военный аэродром атаковали ракетами ATACMS – Минобороны
18:02Крымчане и севастопольцы оформили более 40 тысяч карт ВТБ в офисах РНКБ
17:52Ненадлежащее оказание медпомощи в роддоме Симферополя: дело у силовиков
17:40Новости Таганрога: обстановка после ракетного удара
17:36Часть Ялты осталась без электричества
17:23Признает ли Украина потерю территорий – заявление Зеленского
17:19Рейд в Севастополе открыли
17:02Определены даты сдачи ЕГЭ в 2025 году
16:43Две машины столкнулись на Тавриде: есть погибший и пострадавший
16:32Вернуть в школы средний балл – эксперт оценил инициативу
16:07Житель Севастополя получил 13 лет строгого режима за госизмену
15:48В Севастополе перекрыли рейд
15:40Мобильная связь в Крыму: российские операторы меняют условия
15:38В Севастополе подрядчик обманул бюджет на обустройстве урочища Ласпи
Лента новостейМолния