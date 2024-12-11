https://crimea.ria.ru/20241211/voennyy-aerodrom-v-taganroge-atakovan-6-raketami-atacms--minoborony-1142559294.html

В Таганроге военный аэродром атаковали ракетами ATACMS – Минобороны

В Таганроге военный аэродром атаковали ракетами ATACMS – Минобороны - РИА Новости Крым, 11.12.2024

В Таганроге военный аэродром атаковали ракетами ATACMS – Минобороны

Утром 11 декабря 2024 года киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. Об... РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T18:04

2024-12-11T18:04

2024-12-11T18:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Утром 11 декабря 2024 года киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет, получили незначительные повреждения (посечены осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке, рассказали в оборонном ведомстве РФ.В среду утром ВСУ атаковали Таганрог ракетами. Повреждения из-за атаки также получила котельная, часть жилых домов осталась без отопления. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что выехал на пострадавшее предприятие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, таганрог, министерство обороны рф, ракеты atacms, атака atacms на таганрог, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу