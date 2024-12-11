https://crimea.ria.ru/20241211/vsu-atakovali-taganrog-raketami--chto-izvestno-1142541650.html

ВСУ атаковали Таганрог ракетами – что известно

ВСУ атаковали Таганрог ракетами – что известно - РИА Новости Крым, 11.12.2024

ВСУ атаковали Таганрог ракетами – что известно

ВСУ атаковали Таганрог ракетами. В результате повреждена инфраструктура, возник пожар. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской... РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T06:01

2024-12-11T06:01

2024-12-11T06:19

ростовская область

юрий слюсарь

происшествия

таганрог

обстрелы всу

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Таганрог ракетами. В результате повреждена инфраструктура, возник пожар. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Предварительно, пострадавших нет, добавил Слюсарь. Объем полученных повреждений уточняется.Накануне над Черным морем вблизи Крыма были сбиты шесть украинских беспилотников самолетного типа. Третьего декабря обломки сбитого беспилотника упали на территорию детского сада в Каменском районе Ростовской области. Дрон летел над населенным пунктом на сверхмалой высоте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

таганрог

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, происшествия, таганрог, обстрелы всу, безопасность, новости