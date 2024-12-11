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ВСУ атаковали Таганрог ракетами – что известно
ВСУ атаковали Таганрог ракетами – что известно - РИА Новости Крым, 11.12.2024
ВСУ атаковали Таганрог ракетами – что известно
ВСУ атаковали Таганрог ракетами. В результате повреждена инфраструктура, возник пожар. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской... РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T06:01
2024-12-11T06:01
2024-12-11T06:19
ростовская область
юрий слюсарь
происшествия
таганрог
обстрелы всу
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Таганрог ракетами. В результате повреждена инфраструктура, возник пожар. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Предварительно, пострадавших нет, добавил Слюсарь. Объем полученных повреждений уточняется.Накануне над Черным морем вблизи Крыма были сбиты шесть украинских беспилотников самолетного типа. Третьего декабря обломки сбитого беспилотника упали на территорию детского сада в Каменском районе Ростовской области. Дрон летел над населенным пунктом на сверхмалой высоте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ростовская область, юрий слюсарь, происшествия, таганрог, обстрелы всу, безопасность, новости
ВСУ атаковали Таганрог ракетами – что известно
В Таганроге при ракетной атаке повреждено предприятие и сгорели 14 машин – власти
06:01 11.12.2024 (обновлено: 06:19 11.12.2024)