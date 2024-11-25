https://crimea.ria.ru/20241125/chto-mozhet-ostanovit-eskalatsiyu-konflikta-na-ukraine-1142109167.html

Что может остановить эскалацию конфликта на Украине

Что может остановить эскалацию конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Что может остановить эскалацию конфликта на Украине

Сторонники эскалации украинского конфликта со времен Второй мировой войны отвыкли от масштабных военных конфликтов и не в состоянии оценить всю степень угрозы... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T13:05

2024-11-25T13:05

2024-11-25T13:23

радио "спутник в крыму"

александр бедрицкий

мнения

нато

сша

россия

политика

украина

вооруженные силы россии

оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Сторонники эскалации украинского конфликта со времен Второй мировой войны отвыкли от масштабных военных конфликтов и не в состоянии оценить всю степень угрозы на фоне предупреждений России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.По словам эксперта, за десять лет противостояния России и коллективного Запада уже произошло много такого, что ранее выглядело немыслимым. В итоге "то, что казалось совершенно невозможным, теперь вполне реально". И сегодня остановить усугубление конфликта на Украине с угрозой перерастания его в ядерный может лишь осознание всей степени угрозы, подчеркнул эксперт.Причем речь идет исключительно о прозрении членов "партий войны" в США и Европе, где от настоящих боевых действий давно отвыкли и не в состоянии трезво оценить ни свои силы, ни перспективы эскалации. Отсюда нежелание прислушиваться к предостережениям РФ и поиск возможностей сохранить лицо, считает политолог.Сторонники войны на Западе могут помнить лишь экспедиционные конфликты, тогда как в России жива память о войне в Афганистане, первой и второй чеченских войнах и непрерывном кризисе, который сотрясал постсоветское пространство все 90-е, добавил эксперт."Мы пережили это время, и все люди, даже те, которые родились после 2000-го года, в той или иной степени имеют опыт, по крайней мере в семье. Поэтому для нас это не пустой звук", – подчеркнул Бедрицкий.При этом Россия сегодня является единственной страной, которая обладает опытом ведения масштабных боевых действий со времен Второй мировой войны. И в военном отношении, в части подготовки армии, находится на первом месте, имея весь спектр современных вооружений, напомнил эксперт."Поэтому конфликт с Россией – это совсем не то, что конфликт с Ираном", – заметил он.Бедрицкий отметил, что на Западе не раз можно было услышать тезис о том, что "Россия уже два года не может победить какую-то маленькую Украину".Учитывая, что использование ядерного оружия по территории Украины не несет никакого смысла, Россия в случае эскалации со стороны Запада окажется на рубеже принятия решения о нанесении ударов по американским базам в странах НАТО в Европе либо объектам на территории государств, поставляющих оружие Киеву, считает политолог."Поэтому нужно, чтобы именно с той стороны поняли серьезность намерений", – подытожил он, отметив, что в целом это произошло, но ситуация остается напряженной из-за воинствующих голосов.Ранее Бедрицкий объяснил, почему удар ядерным оружием по объектам на Украине не станет фактором сдерживания для США и НАТО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможный удар "Орешником" по Европе - эксперт назвал вероятные цели Писториус сравнил объемы производства оружия в России и Евросоюзе Указ об обновлении ядерной доктрины РФ считайте сигналом Западу – Песков

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александр бедрицкий, мнения, нато, сша, россия, политика, украина, вооруженные силы россии, оружие