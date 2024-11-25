https://crimea.ria.ru/20241125/chto-mozhet-ostanovit-eskalatsiyu-konflikta-na-ukraine-1142109167.html
Что может остановить эскалацию конфликта на Украине
Что может остановить эскалацию конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Что может остановить эскалацию конфликта на Украине
Сторонники эскалации украинского конфликта со времен Второй мировой войны отвыкли от масштабных военных конфликтов и не в состоянии оценить всю степень угрозы... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T13:05
2024-11-25T13:05
2024-11-25T13:23
радио "спутник в крыму"
александр бедрицкий
мнения
нато
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россия
политика
украина
вооруженные силы россии
оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Сторонники эскалации украинского конфликта со времен Второй мировой войны отвыкли от масштабных военных конфликтов и не в состоянии оценить всю степень угрозы на фоне предупреждений России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.По словам эксперта, за десять лет противостояния России и коллективного Запада уже произошло много такого, что ранее выглядело немыслимым. В итоге "то, что казалось совершенно невозможным, теперь вполне реально". И сегодня остановить усугубление конфликта на Украине с угрозой перерастания его в ядерный может лишь осознание всей степени угрозы, подчеркнул эксперт.Причем речь идет исключительно о прозрении членов "партий войны" в США и Европе, где от настоящих боевых действий давно отвыкли и не в состоянии трезво оценить ни свои силы, ни перспективы эскалации. Отсюда нежелание прислушиваться к предостережениям РФ и поиск возможностей сохранить лицо, считает политолог.Сторонники войны на Западе могут помнить лишь экспедиционные конфликты, тогда как в России жива память о войне в Афганистане, первой и второй чеченских войнах и непрерывном кризисе, который сотрясал постсоветское пространство все 90-е, добавил эксперт."Мы пережили это время, и все люди, даже те, которые родились после 2000-го года, в той или иной степени имеют опыт, по крайней мере в семье. Поэтому для нас это не пустой звук", – подчеркнул Бедрицкий.При этом Россия сегодня является единственной страной, которая обладает опытом ведения масштабных боевых действий со времен Второй мировой войны. И в военном отношении, в части подготовки армии, находится на первом месте, имея весь спектр современных вооружений, напомнил эксперт."Поэтому конфликт с Россией – это совсем не то, что конфликт с Ираном", – заметил он.Бедрицкий отметил, что на Западе не раз можно было услышать тезис о том, что "Россия уже два года не может победить какую-то маленькую Украину".Учитывая, что использование ядерного оружия по территории Украины не несет никакого смысла, Россия в случае эскалации со стороны Запада окажется на рубеже принятия решения о нанесении ударов по американским базам в странах НАТО в Европе либо объектам на территории государств, поставляющих оружие Киеву, считает политолог."Поэтому нужно, чтобы именно с той стороны поняли серьезность намерений", – подытожил он, отметив, что в целом это произошло, но ситуация остается напряженной из-за воинствующих голосов.Ранее Бедрицкий объяснил, почему удар ядерным оружием по объектам на Украине не станет фактором сдерживания для США и НАТО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможный удар "Орешником" по Европе - эксперт назвал вероятные цели Писториус сравнил объемы производства оружия в России и Евросоюзе Указ об обновлении ядерной доктрины РФ считайте сигналом Западу – Песков
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александр бедрицкий, мнения, нато, сша, россия, политика, украина, вооруженные силы россии, оружие
Что может остановить эскалацию конфликта на Украине
На Западе не могут трезво оценить все угрозы эскалации конфликта на Украине – эксперт
13:05 25.11.2024 (обновлено: 13:23 25.11.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым.
Сторонники эскалации украинского конфликта со времен Второй мировой войны отвыкли от масштабных военных конфликтов и не в состоянии оценить всю степень угрозы на фоне предупреждений России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.
По словам эксперта, за десять лет противостояния России и коллективного Запада уже произошло много такого, что ранее выглядело немыслимым. В итоге "то, что казалось совершенно невозможным, теперь вполне реально". И сегодня остановить усугубление конфликта на Украине с угрозой перерастания его в ядерный может лишь осознание всей степени угрозы, подчеркнул эксперт.
Причем речь идет исключительно о прозрении членов "партий войны" в США и Европе, где от настоящих боевых действий давно отвыкли и не в состоянии трезво оценить ни свои силы, ни перспективы эскалации. Отсюда нежелание прислушиваться к предостережениям РФ и поиск возможностей сохранить лицо, считает политолог.
"Им нужно сохранить poker face: "Ничего не произошло, подумаешь, ударили по "Южмашу" или нет – всякое бывает". Но за этим может последовать: "Я же действительно сильный, храбрый, и эти русские меня не испугают". Маска легко может прирасти, учитывая, что эти политики не знали войны очень долгие годы", – сказал Бедрицкий.
Сторонники войны на Западе могут помнить лишь экспедиционные конфликты, тогда как в России жива память о войне в Афганистане, первой и второй чеченских войнах и непрерывном кризисе, который сотрясал постсоветское пространство все 90-е, добавил эксперт.
"Мы пережили это время, и все люди, даже те, которые родились после 2000-го года, в той или иной степени имеют опыт, по крайней мере в семье. Поэтому для нас это не пустой звук", – подчеркнул Бедрицкий.
При этом Россия сегодня является единственной страной, которая обладает опытом ведения масштабных боевых действий со времен Второй мировой войны. И в военном отношении, в части подготовки армии, находится на первом месте, имея весь спектр современных вооружений, напомнил эксперт.
"Поэтому конфликт с Россией – это совсем не то, что конфликт с Ираном", – заметил он.
Бедрицкий отметил, что на Западе не раз можно было услышать тезис о том, что "Россия уже два года не может победить какую-то маленькую Украину".
"Но эту ситуацию справедливо развернуть под другим углом: уже на протяжении более чем 1000 дней Запад не может справиться с одной Россией, хотя используется большой арсенал средств: от экономических санкций до прямых поставок вооружения, разведывательного сопровождения и логистических целеуказаний", – сказал политолог.
Учитывая, что использование ядерного оружия по территории Украины не несет никакого смысла
, Россия в случае эскалации со стороны Запада окажется на рубеже принятия решения о нанесении ударов по американским базам в странах НАТО в Европе либо объектам на территории государств, поставляющих оружие Киеву, считает политолог.
"Поэтому нужно, чтобы именно с той стороны поняли серьезность намерений", – подытожил он, отметив, что в целом это произошло, но ситуация остается напряженной из-за воинствующих голосов.
Ранее Бедрицкий объяснил, почему удар ядерным оружием по объектам на Украине
не станет фактором сдерживания для США и НАТО.
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